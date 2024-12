Przepotężny smartfon gamingowy. Redmagic 10 Pro nadciąga do Europy

Rasowy smartfon gamingowy z najpotężniejszym procesorem na rynku, zaawansowanym układem chłodzenia, pojemnym akumulatorem i wyświetlaczem 144 Hz. Taki jest zaprezentowany niedawno Redmagic 10 Pro, który dzisiaj ma swoją globalną premierę i jeszcze przed końcem tego miesiąca trafi do europejskich sklepów.

Globalna premiera Redmagic 10 Pro. To topowy smartfon gamingowy

Redmagic 10 Pro to zaprezentowany w ubiegłym miesiącu potężny smartfon gamingowy, który może stanowić świetną alternatywę dla wybitnego w tej kategorii modelu Asus ROG Phone 9 Pro. W obu przypadkach olbrzymią moc obliczeniową zapewnia procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite sparowany z maksymalnie 24 GB RAM typu LPDDR5X. Na pliki czeka zaś magazyn danych o pojemności maksymalnie 1 TB.

Co więcej, Redmagic dorzuca do tego jeszcze autorski chip RedCore 3. To jednostka odpowiedzialna za działanie dodatkowych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję dla optymalizacji funkcji gamingowych. Nie zabrakło też dodatkowych spustów o czasie reakcji na poziomie 7,4 ms.

Redmagic 10 Pro (fot. Redmagic)

Za wysoki komfort rozgrywki odpowiada również zaawansowany system chłodzenia z technologią ciekłego metalu, ulepszoną komorą parową, warstwą grafenu i wentylatorem o prędkości dochodzącej do 23000 obrotów na minutę.

Długi czas działania natomiast zapewnia krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 7050 mAh. Obsługuje on w dodatku szybkie ładowanie z mocą 100 W.

Co jeszcze ma do zaoferowania smartfon Redmagic 10 Pro?

Wyjdźmy jednak na zewnątrz. Smartfon Redmagic 10 Pro został wyposażony w 6,85-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2688×1216 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz częstotliwości rejestrowania dotyku na poziomie 2500 Hz. Dobrze zapowiada się też maksymalna jasność ekranu, sięgająca 2000 nitów. Smukłe ramki sprawiają, że panel wypełnia 95,3% całego frontu!

Redmagic 10 Pro (fot. Redmagic)

W ekranie ukryty został także czytnik linii papilarnych, jak również aparat 16 Mpix. Z tyłu zaś znajdują się trzy oczka: główne to uniwersalny obiektyw z optyczną stabilizacją obrazu i sensorem OmniVision OV50E o rozdzielczości 50 Mpix, a towarzyszą mu: ultraszerokokątny obiektyw z sensorem OmniVision OV50D o takiej samej rozdzielczości i OmniVision OV02F10 o rozdzielczości 2 Mpix do fotografii makro.

Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze głośniki stereo z obsługą technologii DTS:X Ultra oraz Qualcomm Snapdragon Sound, a także trzy mikrofony.

Ile kosztuje Redmagic 10 Pro? Cena w Europie

Po listopadowej premierze w Chinach, ten mocarz jest już gotowy na debiut poza granicami Państwa Środka. Dobra wiadomość jest taka, że Polska znajduje się wśród krajów, w których smartfon Redmagic 10 Pro trafi do regularnej sprzedaży już 18 grudnia 2024 roku. Europejskie ceny tego urządzenia przedstawiają się zaś następująco:

12/256 GB – 649 euro (równowartość ~2785 złotych),

16/512 GB – 799 euro (~3425 złotych),

24 GB/1 TB – 999 euro (~4285 złotych).

Jest też gamingowy powerbank Redmagic Go Power Bank

Przy okazji zaprezentowany został także przenośny akumulator Redmagic Go Power Bank. Ma niewielką pojemność, bo tylko 5000 mAh, ale za to obsługuje PD 3.0 i QC 4.0, oferując szybkie ładowanie z mocą 20 W przez USB typu C. Może też pełnić funkcję ładowarki ściennej o mocy 65 W.

Redmagic Go Power Bank (fot. Redmagic)

Producent chwali się zastosowaniem nowoczesnych technologii, dzięki którym po 1000 cykli ładowania powerbank zachowuje minimum 80% swojej pojemności. Jest przy tym poręczny i lekki. Niestety aktualnie nie ma żadnych planów związanych z wprowadzeniem go na rynek inny niż amerykański. W USA akcesorium zostało wycenione na 80 dolarów (~325 złotych).