Oferty na kartę z największymi pakietami internetu – który operator daje najwięcej GB? (wrzesień 2022)

Do tej pory w naszych zestawieniach braliśmy pod uwagę wyłącznie oferty na abonament lub w modelu subskrypcji. Pojawiło się pod nimi wiele komentarzy, że oferty na kartę są lepsze. Postanowiliśmy więc sprawdzić, którzy operatorzy dają największe pakiety internetu w pre-paidach.

Orange na kartę

Dla klientów dostępne są pakiety bez limitu, które pozwalają rozmawiać oraz wysyłać SMS-y i MMS-y bez limitu przez określony czas, zależny od kwoty doładowania. Ponadto do każdego dodawany jest pakiet internetu (o takim samym okresie ważności). Po aktywacji usługi Bez limitu w aplikacji Mój Orange klient otrzymuje dwa razy większą paczkę danych.

W ten sposób można mieć pakiet 2 TB internetu w kraju (50,5 GB w roamingu w Unii Europejskiej) na 365 dni za 360 złotych. Można go też wykupić, wysyłając SMS o treści AKT365 na numer 630 lub krótkim kodem *101*1*365#, ale wówczas klient otrzyma paczkę 1 TB (zamiast 2 TB).

W Orange na kartę dostępna jest również promocja „Rozmowy, SMSy i MMSy bez limitu + 1200 GB”, skierowana do osób, które do 31 października 2022 roku aktywują nowy starter, przeniosą numer z innej sieci lub przejdą z innej oferty operatora bądź nju mobile. Aby z niej skorzystać, należy najpierw doładować konto kwotą przynajmniej 5 złotych i wysłać bezpłatnego SMS-a o treści START na numer 814.

Po uruchomieniu promocji klient otrzyma na powitanie cykliczny pakiet „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 15 GB” na 31 dni za 0 złotych. Po upływie tego okresu operator spróbuje automatycznie odnowić go w cenie regularnej, tj. 30 złotych za 31 dni. Jest to warunek, aby co miesiąc – przez kolejnych 11 miesięcy – otrzymywać dodatkowy pakiet 100 GB internetu za darmo do wykorzystania w Polsce (pierwsza paczka zostanie przyznana w momencie aktywacji promocji).

Ważność każdego pakietu jest zgodna z datą ważności pakietu internetu w ramach usługi cyklicznej „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 15 GB”, ale niewykorzystany transfer z kolejnych paczek będzie się sumował.

Ponadto do 31 stycznia 2023 roku obowiązuje promocja 1200 GB za darmo przez rok, która jest skierowana do wszystkich klientów operatora – w jej ramach również przyznawany jest pakiet 100 GB co miesiąc przez 12 miesięcy (do wykorzystania w Polsce). Aby z niej skorzystać, należy wysłać SMS o treści 1200GB na numer 811 oraz włączyć usługę „Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu do wszystkich oraz pakiet GB” (15 GB) w wersji cyklicznej na 31 dni za 30 złotych.

Każdy z pakietów 100 GB będzie ważny przez 31 dni, ale GB z kolejnych będą się sumować i pozostaną ważne nawet po przyznaniu wszystkich 12 paczek, jednak tylko pod warunkiem, że klient nadal będzie miał aktywną usługę „Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu do wszystkich oraz pakiet GB” w wersji cyklicznej na 31 dni za 30 złotych. Bonusowe GB utraci tylko w sytuacji, gdy wyłączy wspomnianą usługę lub operator nie zdoła jej automatycznie odnowić.

W przypadku Orange na kartę warto jeszcze dodać, że klienci do 30 listopada 2022 roku mogą włączyć bezpłatnie dostęp do technologii 5G – tzw. 5G pass – do 31 grudnia 2022 roku. Aby go otrzymać, należy wyrazić zgodę na komunikację drogą elektroniczną, wysyłając SMS o treści TAK na bezpłatny numer 80290 lub włączyć usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 20GB + 5G pass + Social Pass” za 39 złotych na 31 dni (SMS o treści AKT5G na numer 630; koszt jak za SMS w sieci).

Ponadto klienci mogą włączyć usługę Konto Ważne Rok, na przykład wysyłając bezpłatny SMS o treści START na numer 8002. Opłata za tę usługę wynosi 9 złotych i skutkuje przedłużeniem ważności konta o 365 dni (na połączenia wychodzące; przychodzące dodatkowo jeszcze o 93 dni, czyli łącznie 458 dni).

W Orange na kartę dostępny jest również eSIM. Pięć pierwszych wymian zwykłej karty SIM na eSIM w ciągu jednego miesiąca jest bezpłatne, każda kolejna kosztuje 25 złotych.

Play na kartę

Operator oferuje dwie taryfy z internetem bez limitu – SOLO XL za 35 złotych miesięcznie i SOLO XXL (NEXT) za 40 złotych co miesiąc. W obu ofertach po wykorzystaniu określonej liczby GB prędkość transmisji danych jest ograniczana – w SOLO XL po 20 GB, a w SOLO XXL NEXT po 25 GB (pobieranie do 1 Mbit/s, wysyłanie do 384 kb/s). Jeżeli jednak klient doładuje konto w Play24, dostępny pakiet z pełną prędkością zostanie podwojony (tj. do – odpowiednio – 40 GB i 50 GB).

Ponadto w taryfie SOLO XL klient otrzymuje limit 4,09 GB do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej, a w SOLO XXL NEXT 4,67 GB. W obu ofertach jest też dostęp do technologii 5G i eSIM.

W Play na kartę również dostępna jest promocja (do 30 września 2022 roku), w ramach której klient może otrzymać 12 paczek po 100 GB każda. Aby z niej skorzystać, należy wejść do Play24 i aktywować cykliczny pakiet za minimum 35 złotych miesięcznie, tj. SOLO XL, SOLO XXL, UKRAINA XL lub UKRAINA XXL albo Miesiąc bez limitu GB (200 GB z pełną prędkością) za 50 złotych (ten ostatni dotyczy osób, które korzystają z taryfy Internet na Kartę 2.0). Pierwsza paczka 100 GB zostanie przyznana od razu po aktywacji usługi cyklicznej, a następne w momencie odnowienia się jej po miesiącu. Bonusowe GB będą ważne 30 dni od chwili aktywacji.

Plus na kartę

Operator daje bonusowy pakiet internetu po każdym doładowaniu – maksymalnie 100 GB na 180 dni za 200 złotych (+ darmowy transfer w aplikacjach Facebook, Messenger i Viber). W ramach usługi GigaBank niewykorzystane GB nie przepadają, jeśli klient doładuje konto przed upływem ich ważności.

Do tego można wykupić pakiety z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu oraz paczką internetu na 30 dni – 15 GB za 30 złotych lub 20 GB za 40 złotych (30 GB i 35 GB z bonusem po doładowaniu konta). W pakiecie za 40 złotych klient dostaje też dostęp do technologii 5G, która obejmuje zasięgiem ponad 19 mln mieszkańców Polski.

Tutaj warto dodać, że klienci Plusa mogą korzystać z eSIM. Podobnie jak w Orange, pierwszych pięć wymian karty SIM na eSIM w jednym miesiącu kalendarzowym jest bezpłatnych.

Operator przygotował też promocję „Nawet 1500GB na lata, Plus”, w ramach której przyznaje 12 pakietów po 100 GB każdy oraz paczkę 300 GB po tym, jak klient odbierze wcześniej w sumie 1200 GB. Aby z niej skorzystać, należy ją aktywować krótkim kodem *136*11*1500# oraz posiadać aktywny pakiet cykliczny (na przykład któryś z widocznych na zamieszczonej powyżej grafice) przez cały okres korzystania z promocji.

Kolejne bonusowe paczki 100 GB będą przyznawane w momencie odnowienia się pakietu cyklicznego i pozostaną (łącznie z dodatkowymi 300 GB po roku) ważne tak długo, jak długo klient będzie korzystał z pakietu cyklicznego. Faktycznie mogą to być więc lata – wszystko zależy od klienta. Promocja obowiązuje do 15 października 2022 roku.

Jeżeli natomiast kogoś interesuje konto ważne rok, to w taryfie Prosto na kartę po każdym doładowaniu ważność konta jest przedłużana o rok. Minuta połączenia, SMS, MMS i 1 MB kosztują w tej ofercie po 35 groszy. Operator umożliwia też wykupienie cyklicznych (tj. automatycznie odnawiających się) pakietów internetu – 5 GB na 5 dni za 5 złotych, 10 GB na 10 dni za 10 złotych i 30 GB na 30 dni za 30 złotych.

T-Mobile na kartę

Ten operator również przyznaje bonusowe GB po każdym doładowaniu (w taryfie GO!) – maksymalnie 100 GB na 100 dni po zasileniu konta kwotą 200 złotych (wówczas ważność konta przedłuża się o 150 dni) oraz pozwala przedłużyć ich ważność (klient musi ponownie doładować konto w tym celu).

Maksymalnie T-Mobile zapewnia pakiet 40 GB za 39 złotych (20 GB z pakietu + 20 GB za doładowanie konta kwotą 39 złotych) z dostępem do technologii 5G i usługą Supernet Video HD, która umożliwia oglądanie wideo w wybranych serwisach bez limitu danych (m.in. YouTube, Netflix, Polsat Box Go, Twitch, Amazon Prime Video, HBO Max, Player i WP Pilot).

W T-Mobile, tak samo jak w Orange i Play, również można dostać w sumie 1200 GB za darmo przez rok. Aby skorzystać z promocji, należy włączyć pakiet Bez limitu L, Bez limitu XL bądź Bez limitu L+UA) oraz aktywować promocję w aplikacji Mój T-Mobile.

Pierwszy pakiet zostanie przyznany od razu, natomiast następnych 11 operator włączy w momencie odnowienia się pakietu cyklicznego (jednego z ww. powyżej). Niewykorzystany transfer kumuluje się z kolejnymi bonusowymi paczkami. Klient będzie miał w sumie 365 dni, żeby wykorzystać darmowe 1200 GB (tylko w Polsce). Promocja obowiązuje do 30 września 2022 roku

Na koniec trzeba jeszcze dodać, że eSIM nie jest dostępny w taryfach na kartę. Ponadto w ofercie operatora dostępna jest oferta Rok ważności konta (365 dni) za 20 złotych na rok. Można ją aktywować m.in. krótkim kodem *508*1#.

Plush na kartę

Plush też daje klientom pakiety GB po każdym doładowaniu – najwięcej 100 GB na 180 dni po uzupełnieniu konta kwotą minimum 200 złotych. Osoby, które zdecydują się na to, dostaną dodatkowo 10 GB do wykorzystania w aplikacjach YouTube i TikTok, a ponadto będą mogły korzystać bez limitu z Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa, gdyż programy te nie będą zużywały transferu danych z konta klienta.

W Plush na kartę również jest dostępna promocja „Nawet 1500GB na lata”, podobnie jak w Plusie (do 15 października 2022 roku). Aby z niej skorzystać, trzeba najpierw ją aktywować kodem *136*11*1500#, a następnie włączyć jeden z pakietów cyklicznych bez limitu: za 30 złotych na 30 dni z 30 GB lub za 40 złotych na 30 dni z 35 GB z dostępem do 5G (w obu przypadkach klient dodatkowo dostaje bonusowe GB po doładowaniu z gratisami, zgodnie z załączoną powyżej tabelą).

W ramach promocji operator da Wam 12 pakietów po 100 GB każdy – pierwszy w momencie jej aktywacji, a następne przy okazji każdorazowego odnowienia się pakietu cyklicznego bez limitu (to warunek otrzymywania bonusowych GB). Ponadto po tym, jak klient dostanie 1200 GB, otrzyma od operatora dodatkową paczkę 300 GB.

Darmowe 1500 GB internetu można wykorzystać (w Polsce) tak długo, jak długo korzysta się z pakietu cyklicznego – w przypadku jego dezaktywacji, bonusowe GB przepadają.

Operator pozwala też przedłużyć ważność konta o rok za 0 złotych – wystarczy aktywować kod *136*11*10# i w ciągu 30 dni doładować konto kwotą minimum 5 złotych.

Virgin Mobile na kartę

W tej sieci, która należy do Play i korzysta z jego zasięgu, również można otrzymać nawet 1500 GB w prezencie (do wykorzystania w Polsce), aczkolwiek na nieco innych zasadach, ponieważ operator udostępni gratisowy internet w trzech transzach:

150 GB po zakupie nowego starteru lub przeniesieniu numeru z innej sieci, gdy klient doładuje konto kwotą minimum 10 złotych i aktywuje pakiet kodem *222*150#,

150 GB po włączeniu pakietu cyklicznego #GIGAMAKS za 30 złotych na 30 dni z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i 30 GB w Polsce kodem *222*30#,

1200 GB w 12 transzach po 100 GB do wykorzystania w Polsce po aktywacji promocji kodem *222*1200#.

Pierwszy pakiet 100 GB z 1200 GB zostanie przyznany w momencie uruchomienia promocji, natomiast kolejne dostaniecie w dniu odnowienia się pakietu cyklicznego #GIGAMAKS. Każda paczka 100 GB będzie ważna przez 30 dni, a niewykorzystany transfer nie przechodzi na kolejny miesiąc, ani tym bardziej miesiące. Liczbę dostępnych GB można sprawdzić kodem *222#. Promocja obowiązuje do 30 listopada 2022 roku, tj. do tego dnia można ją aktywować.

W Virgin Mobile po każdym doładowaniu konta kwotą minimum 5 złotych jego ważność wydłuża się o 365 dni na połączenia wychodzące + dodatkowe 60 dni na połączenia przychodzące.

Mobile Vikings na kartę

W Mobile Vikings oferta z największym pakietem internetu to EKSTRA MATCH z 50 GB w Polsce za 35 złotych na 31 dni (do tego rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu). Przez pierwsze trzy miesiące zapłacicie jednak 17,50 złotych co miesiąc (oferta tylko dla nowych klientów). Tutaj ważna informacja: niewykorzystane GB przechodzą na kolejne miesiące, pod warunkiem zachowania ciągłości doładowań konta.

Operator pozwala podpiąć kartę płatniczą na swoim koncie użytkownika w celu włączenia usługi autodoładowania – dzięki temu konto zostanie automatycznie zasilone środkami z podpiętej karty w ostatnim dniu ważności wybranej oferty.

W Mobile Vikings konto jest ważne przez 365 dni od ostatniego doładowania ofertą MATCH, czyli za minimum 10 złotych (SOLIDNY MATCH z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i 500 MB internetu w Polsce na 31 dni – później opłaty zgodnie z cennikiem).

Mobile Viking korzysta z zasięgu Play i oferuje dostęp do technologii VoLTE, HD voice i WiFi Calling.

a2mobile na kartę

a2mobile oferuje pięć różnych pakietów – największą paczkę internetu, 100 GB z pełną prędkością i dostępem do 5G w kraju (potem maksymalnie 32 kbit/s), można mieć w taryfie za 59,90 złotych na 31 dni. W jej skład wchodzą również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz rok ważności konta i bezpłatna aplikacja WiFi Calling. Ofertę można aktywować kodem *299*3#.

Ponadto w ramach promocji, obowiązującej do 31 października 2022 roku, operator daje dodatkowe 100 GB do każdego pakietu Niewyczerpalne wszystko. Można zatem skorzystać z niej nawet dwa razy i zyskać łącznie 200 GB internetu ekstra za darmo – w przypadku taryfy za 59,90 złotych oznacza to po 200 GB do wykorzystania w miesiącu przez dwa miesiące.

W a2mobile konto jest ważne rok po aktywacji numeru i jego ważność jest przedłużana o 12 miesięcy po każdym doładowaniu. Operator korzysta z zasięgu Plusa.

Lyca Mobile na kartę

Lyca Mobile ma bardzo bogatą ofertę pakietów, ale najwięcej internetu – 100 GB – można mieć w Do Wszystkich XL za 49 złotych na 30 dni i Wszystko w jednym XXXL za 69 złotych na 30 dni.

W pakiecie Do Wszystkich XL w ramach limitu GB można wykorzystać 8,6 GB w roamingu w Unii Europejskiej, a do tego niewykorzystany w danym miesiącu transfer krajowy można jednorazowo przypisać do kolejnego pakietu, pod warunkiem aktywowania go w ciągu tygodnia od upłynięcia ważności poprzedniego.

Z kolei w pakiecie Wszystko w jednym XXXL limit GB w roamingu to aż 12,15 GB, ale nie ma tu już możliwości przypisania niewykorzystanego transferu do kolejnego pakietu na 30 następnych dni. Ponadto w tej ofercie klient dostaje nielimitowane minuty do Unii Europejskiej, Kanady i USA, ale też mniej (o 25) minut na Ukrainę.

Lyca Mobile pozwala uruchomić usługę auto-odnowa, która zapewni środki potrzebne do aktywacji takiego samego pakietu na kolejnych 30 dni (w tym przypadku nieobsługiwane są jednak metody płatności BLIK i Przelewy24).

W Polsce Lyca Mobile korzysta z zasięgu Plusa. Operator umożliwia też przedłużenie ważności konta o 1 rok za 25 złotych – służy do tego kod *139*9999#.

Klucz Mobile na kartę

W tej sieci można kupić pakiet KLUCZ MAX za 49,90 złotych na miesiąc z paczką 100 GB oraz nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Do tego w tej ofercie połączenia do Ukrainy kosztują 12 groszy za minutę. Pakiet aktywuje się kodem *136*11*05# i będzie się on odnawiał automatycznie pod warunkiem zapewnienia wystarczającej ilości środków na koncie.

Operator oferuje również pakiet GIGA MEGA KLUCZ z pakietem 60 GB z pełną prędkością + 240 GB w prędkości do 1 Mbit/s (później maksymalnie 32 kb/s) + nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y za 34,99 złotych na 30 dni (aktywacja *136*11*04#). Podobnie jest w taryfie KLUCZ MINI z 7 GB z pełną prędkością + 70 GB do 1 Mbit/s (później maksymalnie 32 kb/s) + 30 minut w Polsce za 8 złotych na 7 dni.

Ponadto w ramach promocji można zyskać dodatkowe 10 GB za doładowanie konta. Aby z niej skorzystać, należy zasilić konto kwotą minimum 30 złotych i wysłać SMS o treści #bonus na numer 727880088.

Klucz Mobile korzysta z zasięgu Plusa. Konto będzie ważne rok po każdym doładowaniu kwotą przynajmniej 5 złotych.

Podsumowanie

Zdecydowanie najwięcej, bo aż 2 TB, można otrzymać w Orange, tylko trzeba od razu zapłacić z góry 360 złotych. Nie każdy klient będzie jednak do tego skory – w takich przypadkach najkorzystniej (na tle pozostałych, dostępnych opcji) wygląda oferta Plusa i Plusha, którzy dają nawet 1500 GB bez daty ważności, pod warunkiem ciągłego korzystania z pakietów cyklicznych. Z kolei w przypadku 1200 GB od Orange trzeba zauważyć, że promocja trwa najdłużej, bo aż do końca stycznia 2023 roku.

Jednocześnie w przygotowanym przez nas zestawieniu znalazły się oferty ze znacznie mniejszymi pakietami, ale mimo wszystko zdecydowaliśmy się je tutaj dodać, gdyż uznaliśmy je za interesujące i godne wspomnienia.

W załączonej poniżej ankiecie Wy jednak zadecydujcie, który operator ma najlepszą ofertę – teraz czas na Wasz głos!