Nawet 1500 GB internetu za darmo! Gdzie taka oferta?

Jeżeli zużywasz duże ilości internetu, bo ciągle jesteś online, to ta oferta z pewnością Cię zainteresuje. Możesz bowiem otrzymać w prezencie nawet 1500 GB przez rok. Wykorzystanie takiej paczki może być wyzwaniem nawet dla najbardziej hardkorowych internautów.

Reklama

Nawet 1500 GB internetu gratis w Virgin Mobile na kartę

Play poinformował o nowej promocji przejętej przez siebie dwa lata temu marki. Nowi klienci mogą otrzymać w prezencie nawet 1500 GB przez rok. Operator nie zapomina jednak też o obecnych użytkownikach taryfy na kartę – dla nich również przygotowano atrakcyjną ofertę.

źródło: Biuro prasowe Play

Jeżeli jesteś nowym klientem i chcesz skorzystać z tej promocji, musisz przenieść swój numer do Virgin Mobile na kartę lub kupić i aktywować nowy starter, a następnie doładować konto kwotą co najmniej 10 złotych oraz wystukać na klawiaturze i zatwierdzić zieloną słuchawką krótki kod *222*150#. Dzięki temu dostaniesz pierwszy gratis – 150 GB.

Kolejne 150 GB otrzymasz, gdy aktywujesz pakiet #GIGAMAKS za 30 złotych miesięcznie z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i paczką 30 GB. Tutaj ważna uwaga: Ten gratis mogą odebrać również obecni klienci sieci, podobnie jak kolejny, tj. 1200 GB przez rok.

Osoby, które będą korzystały z cyklicznego pakietu #GIGAMAKS za 30 złotych miesięcznie i aktywują promocję kodem *222*1200#, po każdym jego odnowieniu otrzymają pakiet 100 GB w prezencie, w sumie 12 razy, czyli łącznie dostaną 1200 GB intenetu za darmo. Każdy bonus w postaci 100 GB będzie ważny przez 30 dni, a niewykorzystany transfer nie przechodzi na kolejny miesiąc, tylko przepada.

Regulamin oferty promocyjnej „1200 GB dla #GIGAMAKS” w ofercie Virgin Mobile na Kartę (PDF)

Inni operatorzy również dają nawet 1500 GB internetu za darmo

Virgin Mobile jest kolejną siecią, która przygotowała tego typu promocję – wcześniej analogiczne ogłosiły Orange, Play, Plus i T-Mobile. Trzeba jednak zauważyć, że promocje Play i T-Mobile obowiązują tylko do końca września, Plusa do 15 października 2022 roku, a Orange do końca stycznia 2023 roku. W przypadku Virgin Mobile jest to natomiast 30 listopada br.

Ponadto klienci T-Mobile mają 365 dni, żeby wykorzystać całe 1200 GB (niewykorzystany transfer przechodzi na kolejne okresy), a w Plusie 1500 GB będzie ważne tak długo, jak długo klient będzie korzystał z pakietu cyklicznego. Tak samo sytuacja wygląda z pakietem 1200 GB internetu w Orange.