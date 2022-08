Mieszkańcy Polski mogą korzystać z oferty wielu serwisów z wideo na żądanie, a nowe platformy na polskim rynku kusiły (lub nadal kuszą) specjalnymi promocjami (zob. HBO Max), zachęcającymi do wykupienia subskrypcji. Najnowsze badanie Mediapanel pokazuje, że największą popularnością wśród widzów w Polsce cieszy się Netflix, ale inne platformy również nie mogą narzekać na jej brak.

HBO Max i Disney+ idą łeb w łeb w Polsce, ale i tak są daleko w tyle za Netflixem

Według najnowszego badania Mediapanel, w lipcu 2022 roku najwięcej realnych użytkowników miał Netflix – 12,542 mln (ponad 42% internautów w Polsce). Średni czas korzystania z tego serwisu wyniósł w ubiegłym miesiącu ponad 6 godzin.

Na drugim miejscu znalazło się HBO Max z 4,289 mln użytkowników (zasięg 14,44%), a na trzecim Disney+ z wynikiem 4,22 mln (zasięg 14,21%). Co jednak ciekawe, użytkownicy HBO Max oglądali dostępne tam wideo średnio zaledwie przez 1 godzinę, 37 minut i 40 sekund, podczas gdy w przypadku Disney+ czas ten wynosił aż 3 godziny, 36 minut i 27 sekund, czyli ponad dwa razy więcej.

Źródło: HBO

Wyniki opublikowane przez Mediapanel diametralnie zmieniają postrzeganie ww. platform, ponieważ do tej pory wiele osób mogło sądzić, że Disney+ miażdży popularnością HBO Max. Według danych Nielsen z czerwca 2022 roku, w dniu polskiej premiery Disney+ skorzystało z niego prawie 400 tysięcy osób, a przez pierwszy tydzień aż 1,9 mln. Dla porównania, w przypadku HBO Max było to – odpowiednio – 329 tysięcy i 1,2 mln. Na gorsze wyniki mógł mieć jednak wpływ fakt, że serwis był już dostępny wcześniej, tylko jako HBO GO.

Co więcej, wyższość HBO Max nad Disney+ pokazały dane Mediapanel za czerwiec 2022 roku, według których w tym miesiącu pierwszy z ww. serwisów odwiedziło 4,419 mln użytkowników (14,85% internautów w Polsce), a drugi 3,689 mln (12,40%). Nie zmieniło się jednak to, że dłużej oglądali oni wideo w Disney+ (2:05:13 vs 1:46:22), a w lipcu 2022 roku jeszcze dłużej (dla przypomnienia: 3:36:27 vs 1:37:27).

Ile użytkowników mają Amazon Prime Video, cda.pl, Player i Viaplay?

Netflix, HBO Max i Disney+ są niekwestionowanymi liderami na polskim rynku VOD i OTT – pozostałe platformy miały bowiem w lipcu zdecydowanie mniej użytkowników.

Serwis Liczba realnych użytkowników Średni czas oglądania Zasięg Netflix 12542526 6:03:32 42,22% HBO Max 4289274 1:37:40 14,44% Disney+ 4220424 3:36:27 14,21% Amazon Prime Video 2992464 0:55:02 10,07% cda.pl (serwisy VOD i OTT) 2679480 0:36:52 9,02% Player 2445228 2:21:48 8,23% Canal+ 2367954 2:18:52 7,97% TVP 2128194 3:55:37 7,16% WP.pl 1861866 0:45:19 6,27% Viaplay 1175310 1:22:34 3,96% źródło: Mediapanel przez Wirtualne Media

Warto też zauważyć, że w porównaniu do czerwca 2022 roku najpopularniejszy w Polsce serwis z wideo na żądanie stracił blisko milion użytkowników (za to w jego przypadku wydłużył się średni czas oglądania o ponad 46 minut), a drugi w kolejności ~130 tysięcy. Z kolei Disney+ miesiąc do miesiąca zyskał ponad pół miliona (i odnotował znaczący wzrost czasu oglądania – aż o ponad 1,5 godziny).

Ciekawe natomiast, jak na liczbę użytkowników wpłyną zapowiadane podwyżki ceny subskrypcji Viaplay. Ponadto należy być przygotowanym na wzrost opłaty za abonament Amazon Prime w Polsce, który zapewnia m.in. dostęp do Prime Video – aktualnie kosztuje zaledwie 49 złotych za rok i (jak widać) skutecznie przyciąga użytkowników, nawet jeśli średni czas oglądania nie jest zbyt długi (w lipcu 2022 roku niespełna godzina – to mniej niż trwa jeden film pełnometrażowy).

Warto też przypomnieć, że w przyszłym roku HBO Max połączy się z Discovery+ (w Polsce dopiero w 2024 roku), na skutek czego powstanie całkowicie nowy serwis.

Polacy bardzo chętnie korzystają z serwisów streamingowych

Przy okazji warto również przywołać wyniki badań, przedstawione przez Krajowy Instytut Mediów. Wynika bowiem z nich, że już 12,9% Polaków w wieku 4 lat i więcej w ciągu ostatnich 30 dni korzystało z usług serwisu streamingowego. Najczęściej robiły to osoby w wieku od 16 do 45 lat (70,4%) i mieszkańcy miast (65,5%). Największą popularnością wśród Polaków cieszyły się platformy z wideo na żądanie (69,6%). Co ciekawe, jednocześnie czytanie książek w wersji papierowej zadeklarowało aż 47,7% użytkowników platform streamingowych.