Vectra kusi tanim, szybkim internetem światłowodowym z Netflixem (lub/i telewizją)

Vectra przygotowała nową promocję, w ramach której można zapewnić sobie dostęp do internetu światłowodowego i Netflixa w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeśli natomiast ktoś nie chce oglądać filmów i seriali na tej platformie VOD, może wybrać ofertę z telewizją. Dla najbardziej wymagających jest natomiast zestaw zarówno z Netflixem, jak i telewizją.

Nowa promocja Vectry

Najnowsza promocja skierowana jest do nowych abonentów, czyli osób, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie korzystały z usług Vectry. Jeśli jesteście klientami tego operatora i kończy się Wam umowa – możecie negocjować lub w ostateczności wypowiedzieć umowę i liczyć, że dział utrzymania przedstawi Wam korzystniejszą ofertę niż konsultant na infolinii czy doradca klienta w salonie stacjonarnym. Istnieje szansa, że tak się stanie, aczkolwiek nikt nie da Wam gwarancji.

Promocja obowiązuje od 1 września do 30 listopada 2022 roku. Zanim przejdziemy do nowej oferty, trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze klient może otrzymać do 10 złotych rabatu – 5 złotych za wyrażenie zgody na elektroniczną fakturę i 5 złotych za wyrażenie wymaganych zgód na przetwarzanie danych. Po drugie trzeba zapłacić jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 99,99 złotych (zostanie doliczona do pierwszej faktury za usługi).

Informacja o rabatach jest o tyle istotna, że Vectra we wszystkich materiałach promocyjnych oraz regulaminie podaje ceny po wspomnianych rabatach. O ile ze zgodą na e-fakturę nie powinno być problemu, o tyle nie wszyscy muszą już tak chętnie zgodzić się na przetwarzanie danych – warto dokładnie przeczytać w jakich celach (bo nie tylko marketingowych), aby świadomie podjąć decyzję. Pełna lista znajduje się w regulaminie promocji, który znajdziecie poniżej.

Nowa oferta Vectry z szybkim internetem światłowodowym oraz Netflixem lub/i telewizją (także poza domem)

Nowi klienci mają do wyboru sześć różnych ofert. W skład każdej wchodzi internet światłowodowy w dostępnej w danej lokalizacji technologii (szczegóły są dostępne w regulaminie), a ponadto są opcje z telewizją lub Netflixem lub telewizją i Netflixem. Umowa zawierana jest na 24 miesiące i w przypadku każdej oferty promocyjna opłata przez pierwszych sześć miesięcy wynosi 49,99 złotych co miesiąc. Później zależy od wybranej oferty:

pakiet Stalowy telewizji + internet do 1,2 Gbit/s – 89,99 złotych miesięcznie,

pakiet Stalowy telewizji + internet do 1,2 Gbit/s + Netflix (Plan Podstawowy) – 114,99 złotych miesięcznie,

pakiet Srebrny TV cyfrowej (Smart 4K BOX) + internet do 1,2 Gbit/s – 99,99 złotych miesięcznie,

pakiet Stalowy telewizji + internet do 600 Mbit/s – 59,99 złotych miesięcznie,

pakiet Stalowy telewizji + internet do 600 Mbit/s + Netflix (Plan Podstawowy) – 84,98 złotych miesięcznie,

pakiet Srebrny telewizji cyfrowej (Smart 4K BOX) + internet do 600 Mbit/s – 84,99 złotych miesięcznie.

W ramach umowy klient otrzyma również modem Wi-Fi 6 oraz dostęp do usługi TV Smart GO, która umożliwia oglądanie dostępnych w wybranej przez klienta taryfie kanałów telewizyjnych online w dowolnym miejscu, także na tabletach i smartfonach.

Regulamin promocji – obowiązuje od 1 września do 30 listopada 2022 roku (PDF)