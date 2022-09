Promocja w a2mobile – 100 GB za darmo. I to nawet dwa razy

Im więcej internetu, tym lepiej, szczególnie gdy można go mieć za darmo. A jest to możliwe dzięki promocji, przygotowanej przez sieć a2mobile. Łącznie możecie zyskać nawet 200 GB w prezencie od operatora.

Promocja w a2mobile na kartę – 100 GB internetu za darmo

31 sierpnia 2022 roku zakończyła się promocja, w ramach której klienci tej sieci mogli zyskać dwa razy więcej internetu w tej samej cenie. W podstawowym pakiecie było to 20 GB, natomiast w najwyższym aż 200 GB. O ile w przypadku tego ostatniego nowa promocja nic nie zmienia, o tyle we wszystkich pozostałych już tak, i to znacząco.

Od początku września do końca października 2022 roku każdy klient, który wykupi pakiet Niewyczerpalne wszystko w a2mobile, otrzyma dodatkowo, bez dodatkowych opłat, paczkę 100 GB, która będzie miała taki sam termin ważności jak pakiet podstawowy. Oznacza to, że w sumie, w ciągu dwóch miesięcy można zyskać nawet 200 GB internetu za darmo.

Klienci mają do wyboru pięć cyklicznych pakietów:

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 10 GB za 19,90 złotych na 31 dni (aktywacja *222*1#),

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 20 GB za 24,90 złotych na 31 dni (aktywacja *249*1#),

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 30 GB za 29,90 złotych na 31 dni (aktywacja *299*1#),

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 50 GB (z dostępem do 5G) za 44,90 złotych na 31 dni (aktywacja *299*2#),

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 100 GB (z dostępem do 5G) za 59,90 złotych na 31 dni (aktywacja *299*3#).

źródło: a2mobile

Dla przypomnienia, a2mobile korzysta z zasięgu Plusa, zatem w przypadku ofert z dostępem do technologii 5G trzeba posiadać urządzenie, obsługujące sieć 5G na częstotliwości 2600 MHz, aby móc korzystać z (najszybszego w Polsce) 5G.

8.5 Ocena

Oferta a2mobile

Pakiety Niewyczerpalne wszystko zapewniają usługę rok ważności konta oraz możliwość korzystania z bezpłatnej aplikacji WiFi Calling. Ponadto w taryfach za 19,90 złotych, 24,90 złotych i 29,90 złotych klienci otrzymują darmowy transfer w aplikacjach Facebook i Messenger.

W ofercie sieci znajdują się również trzy pakiety za 17,90 złotych:

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu,

SMS-y i MMS-y bez limitu + 5 GB internetu,

rozmowy bez limitu + 5 GB internetu.

Do tego do wyboru są też trzy pakiety za 12,90 złotych:

rozmowy bez limitu,

SMS-y i MMS-y bez limitu,

5 GB internetu.

We wszystkich sześciu ww. pakietach cyklicznych klient ma możliwość korzystania za darmo z Facebooka i Messengera oraz aplikacji WiFi Calling, a do tego dostaje rok ważności konta w zestawie.