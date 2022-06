Disney+ za darmo nawet na dwa lata w ofertach Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go

Disney+ oficjalnie wystartuje w Polsce już 14 czerwca 2022 roku, czyli najbliższy wtorek. Grupa Polsat Plus poinformowała o promocjach, dzięki której klienci Plusa, Netia, Polsat Box i Polsat Box Go będą mogli otrzymać dostęp do tego serwisu VOD nawet na dwa lata za darmo.

Disney+ za darmo nawet na dwa lata w ofertach Polsat Box i Netia

Wraz z oficjalnym startem Disney+ w Polsce, tj. 14 czerwca 2022 roku, nowy serwis VOD pojawi się również w ofertach Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go. Co więcej, Grupa Polsat Plus to jedyny operator usług płatnej telewizji i telekomunikacyjny w Polsce, który będzie oferował dostęp do tego VOD.

Już dziś zapowiedziano, że zarówno nowi, jak i obecni klienci będą mogli korzystać z ofert łączonych z Disney+. Polsat Box będzie oferował pakiety telewizji razem z dostępem do tego serwisu w cenie od 35 złotych miesięcznie, jednak w ofertach z pakietem L i z pakietami dodatkowymi oraz abonamentem od 100 złotych co miesiąc Disney+ będzie dostępny bez dodatkowych opłat przez cały okres trwania umowy.

Netia zapewni natomiast darmowy dostęp do serwisu na rok wszystkim klientom, którzy wybiorą ofertę internetu stacjonarnego oraz pakiety z usługami TV. Osoby, które połączą natomiast trzy usługi abonamentowe (internet, TV i telefon komórkowy z przeniesieniem numeru) będą zaś mogły korzystać z Disney+ przez aż dwa lata bez dodatkowych opłat.

Disney+ za darmo w Plusie

Wszyscy klienci Plusa, którzy wybiorą abonament głosowy lub internetowy (w tym internet światłowodowy) z umową na 24 miesiące, otrzymają dostęp do serwisu na rok bez dodatkowych opłat. Grupa Polsat Plus nie informuje o minimalnej kwocie abonamentu, więc oferta skierowana jest do każdego klienta, bez względu na to, jaką taryfę wybierze.

Podobna oferta została przygotowana również dla klientów sieci Plush – jeżeli zdecydują się na abonament w tej sieci z umową na 24 miesiące, otrzymają dostęp do serwisu VOD za darmo na 12 miesięcy.

Disney+ w Polsat Box Go

Grupa Polsat Plus przygotowała nowy pakiet Polsat Box Go Premium z Disney+, który zapewni możliwość oglądania ponad 100 kanałów telewizyjnych oraz dostęp do bogatej biblioteki filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych, a także oczywiście oferty nowego serwisu VOD. Jego promocyjna cena została ustalona na 50 złotych miesięcznie, więc klienci zaoszczędzą ~9 złotych co miesiąc.

Szczegółowa oferta będzie dostępna od 14 czerwca 2022 roku na dedykowanych stronach internetowych:

Specjalna promocja Disney+ dla pierwszych klientów

Na koniec warto przypomnieć, że zostały ostatnie dni, aby skorzystać ze specjalnej oferty promocyjnej Disney+. Po zarejestrowaniu się na stronie serwisu, 14 czerwca zostanie wysłana wiadomość z linkiem, dzięki której będzie można otrzymać dostęp do platformy na rok w cenie ośmiu miesięcy (i tym samym zaoszczędzić aż ~120 złotych).

Jeśli natomiast jesteście zainteresowani biblioteką filmów, seriali i programów, dostępną na start, to znajdziecie ją w tym artykule.