nju światłowód – kabel z internetem od żółtego ziemniaka

nju mobile, jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim skupia się na ofercie produktów związanych z usługami mobilnymi. Teraz jednak firma stara się zbadać grunt pod inwestycje bardziej stacjonarne. nju światłowód rozpoczyna testy.

Reklama

nju światłowód – stacjonarnie też można

nju mobile ma bardzo elastyczne podejście do klienta. Jako firma-córka Orange, oferuje przystępne klientowi umowy, które można w dowolnym momencie przerwać. Zero presji. Jak się okazuje, podobne zasady można przenieść także na ofertę internetu światłowodowego.

nju światłowód stawia sobie te same cele, co inne usługi operatora, czyli niskie ceny i maksymalne ułatwianie życia klientom. Dlatego też za internet stacjonarny w tej technologii nie będziemy płacić, wiążąc się umową na określony czas, na przykład 24 miesiące (chyba że będzie nam to pasować- wtedy nju też nie robi problemów). nju proponuje wygodny model subskrypcyjny. Za usługę płaci się z góry na początku miesiąca – za pomocą podpiętej karty płatniczej, płatności online czy BLIK-iem.

Ile to kosztuje?

nju światłowód oferowany jest w dwóch opcjach:

w ofercie promocyjnej (umowa na dwa lata, 39,99 złotych miesięcznie, jednorazowa opłata instalacyjna 50 złotych),

jednorazowa opłata instalacyjna 50 złotych), w ofercie podstawowej (umowa na czas nieokreślony, 59,99 złotych miesięcznie, jednorazowa opłata instalacyjna 499 złotych).

Jak widać, wolność w postaci komfortu zakończenia umowy w dowolnym momencie, kosztuje ekstra.

Dostęp do internetu oferowany jest bez limitu danych i z prędkością do 200 Mb/s (pobieranie) i 30 Mb/s (wysyłanie). W ramach opłat klient korzystać będzie z modemu FunBox 3.0 z Wi-Fi, obsługującego pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Jak na razie – to tylko testy

Nie uświadczymy żadnej reklamy światłowodu od nju w mediach, ponieważ jak podkreśla się na blogu Orange, usługa uruchomiona jest testowo. Nie oznacza to, że nie będzie w pełni funkcjonalna – operator będzie o nią dbał równie dobrze jak o inne swoje produkty.

Oferta testowa skierowana jest do obecnych i nowych klientów nju na abonament i nju na kartę, którzy znajdują się w zasięgu światłowodu w sieci własnej Orange Polska, mieszkają w budynkach wielorodzinnych na obszarach, gdzie rynek jest zderegulowany przez UKE i nie mają zainstalowanego Orange Światłowodu.

Dla chętnych nju przygotowało prezent – 200 GB do wykorzystania w Polsce na numerze nju na abonament lub nju na kartę przez 6 miesięcy.

Więcej na temat usługi znajdziecie na stronie nju. Tam też sprawdzicie dostępność usługi w swojej lokalizacji.