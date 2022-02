Ogromne paczki internetu od T-Mobile: 1200 GB na rok za darmo!

W T-Mobile GO! można skorzystać z nowej oferty, dzięki której fani rozwiązań na kartę zyskają aż 1200 GB internetu do wykorzystania na rok.

1200 gigabajtów na 365 dni w T-Mobile

T-Mobile ostatnio przyłożyło się do zmian w dotychczasowych ofertach. Po modyfikacji propozycji dla abonamentowców, przyszedł czas na zaprezentowanie czegoś, co przyciągnie nowych użytkowników numerów na kartę. Magentowi wymyślili więc, że zaproponują klientom T-Mobile GO! 100 gigabajtów internetu miesięcznie.

Najważniejsze jest to, że T-Mobile nie przydziela pakietu 1200 GB jednorazowo. Jeśli chcemy przez rok dostać łącznie tyle internetu, to musimy pozostawać w taryfie T-Mobile GO! przez 12 miesięcy.

Oferta „Rok internetu za darmo” obejmuje wszystkich użytkowników taryfy GO! – zarówno tych obecnych, jak i nowych, którzy korzystają z oferty „Bez Limitu L” lub „Bez Limitu XL”. Wystarczy, że aktywują oni promocję „Rok Internetu za darmo” w aplikacji Mój T‑Mobile.

Pakiety będą przyznawane regularnie, w dniu odnowienia oferty Bez limitu L za 30 zł lub Bez limitu XL za 39 zł, po 100 GB każdy. Najlepsze jest to, że się kumulują. Oznacza to, że niewykorzystane gigabajty przechodzą na następny miesiąc, aż do 365 dnia od przyznania pierwszego pakietu 100 GB.

Dodatkowo, pakiety łączą się z internetem przydzielanym regularnie w ofertach Bez limitu L i Bez limitu XL. Użytkownicy tych taryf, po zsumowaniu wszystkiego, mogą więc uzyskać odpowiednio 1560 GB i 1680 GB w ciągu roku.

Warto pamiętać o tym, że oferty te umożliwiają oglądanie materiałów wideo bez uszczuplania transferu danych w popularnych aplikacjach, takich jak np. YouTube, Netflix, Polsat Box GO czy Player. Klienci będą więc mogli wykorzystać przyznane gigabajty w inny sposób.

Wszystkie szczegóły i odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziecie na stronie T-Mobile poświęconej ofercie specjalnej.