Zmiany w WP Pilot. Będzie drożej!

WP Pilot to kolejny serwis streamingowy, który podnosi ceny swoich usług. Kilka dni temu informowaliśmy was o planowanych podwyżkach kosztów za korzystanie Playera oraz Netfliksa. Chociaż to niewielkie pocieszenie, CEO WP Pilot informuje, że zmiany w cenniku obejmą na razie tylko nowych klientów.

Reklama

Ceny WP Pilot w górę!

WP Pilot, czyli polska platforma streamingowa, która umożliwia oglądanie telewizji oraz wydarzeń na żywo przez Internet, podnosi ceny. W usłudze klienci mają do wyboru kilka płatnych pakietów premium, które różnią się liczbą dostępnych do oglądania kanałów telewizyjnych.

Do tej pory pakiet Starter Plus w WP Pilot kosztował 14,99 złotych miesięcznie, ale w ofertach promocyjnych można było złapać go nawet za niecałe 10 złotych. Pakiet podstawowy kosztował 24,99 złotych, podczas zakupu w comiesięcznej subskrypcji lub 29,99 złotych, przy jednorazowym zakupie. Za droższy pakiet MAXI trzeba było zapłacić 45,99 złotych lub 50,99 złotych.

Po zmianach w cenniku, za opcję Starter Plus (54 kanały) nowi użytkownicy zapłacą 19,99 złotych. Cena pakietu podstawowego (98 kanałów) wzrośnie do 34,99 złotych, a pakiet MAXI (122 kanały) to teraz koszt 54,99 złotych miesięcznie.

(źródło: WP Pilot)

Nie zmieniło się jednak to, ile zapłacimy za pakiet czterech kanałów Eleven Sports. Nadal będzie to 13,99 złotych.

Serwis streamingowy oferuje jeszcze kilka pakietów specjalnych, w których znajdziemy na przykład tylko kanały newsowe. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej serwisu.

WP Pilot ze specjalną oferta dla obecnych subskrybentów

Szef platformy WP Pilot, Marcin Malicki, poinformował portal Wirtualne media, że dla obecnych abonentów została przygotowana specjalna promocja. Klienci, dzięki niej, będą mogli jeszcze przez 30 dni cieszyć się starymi stawkami za dostęp do platformy.

Ten nieznaczny wzrost cen pakietów pozwoli nam nie tylko pokrywać rosnące koszty contentu oraz innych elementów działalności wywołanych inflacją, ale przede wszystkim pomoże dalej rozwijać najlepszą polską platformę streamingu na żywo. Zmiana dotyczy teraz tylko nowych użytkowników. Marcin Malicki – CEO serwisu

Czy można oglądać bez opłat?

Serwis WP Pilot oferuje również możliwość bezpłatnego oglądania telewizji online. W darmowej wersji mamy dostęp do wybranych 33 kanałów z dodatkowymi reklamami. Żeby oglądać za darmo wystarczy założyć darmowe konto w serwisie.