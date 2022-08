Player podnosi ceny! Skończyło się HBO Max za pół darmo

Swego czasu Player miał znakomitą ofertę streamingu wideo. Może niekoniecznie z mega bogatą biblioteką filmów i seriali, ale przynajmniej tanią. Teraz to się zmienia – na niekorzyść naszych portfeli.

Player drożeje. Za co zapłacimy więcej?

Platforma streamingu wideo należąca do TVN Warner Bros. Discovery, podniosła ceny pakietów za poszczególne wersje usługi. Najbardziej „oberwało się” opłacającym subskrypcje Playera bez reklam w połączeniu z dodatkową opcją kanałów HBO, ale nieznacznie droższe są też te, które opierają się na wyświetlaniu materiałów promocyjnych.

Podstawowy pakiet z reklamami podrożał o 2 złote. Zamiast 8 złotych, za najtańszą opcję z reklamami zapłacimy 10 złotych. W tej opcji otrzymujemy wybrane seriale i programy TV i kolekcję seriali Player Original.

Podstawowy pakiet bez reklam także podrożał o 2 złote. Zamiast 18 złotych, abonenci zapłacą 20 złotych. Największe zmiany odczują jednak ci, którzy opłacali do tej pory Playera z reklamami wraz z kanałami HBO oraz serwisem HBO Max. Nie będzie dało się korzystnie opłacać tego pakietu za 30 złotych. Teraz kosztować on będzie 40 złotych na 30 dni.

Pakiet Player bez reklam w połączeniu z Canal+ nie uległ podwyżkom, podobnie jak opcja Playera z reklamami, opłacana na rok z góry (za 79 złotych). Jedyna zmiana w planie długoterminowym jest możliwość wykupienia abonamentu na sześć miesięcy. Wtedy w wersji z reklamami będzie on kosztować 49 złotych.

Skąd te podwyżki?

Jak przekazuje portal wirtualnemedia.pl, podwyżka cen podyktowane jest zwiększającą się biblioteką dostępnych treści w Playerze:

Biblioteka tytułów pod marką Player Original niezmiennie rozrasta się dynamicznie. Do końca przyszłego roku Player zaprezentuje premierowo przynajmniej 10 seriali pod marką Player Original, wśród których pojawią się gorące nowości, jak również wyczekiwane kontynuacje. Player regularnie wzbogaca także ofertę filmową, nabywając prawa do największych kinowych hitów polskich i zagranicznych. Dodatkowo player.pl to miejsce oferujące najbardziej zróżnicowane treści na rynku serwisów VoD – ma w swoim katalogu filmy, seriale, rozrywkę, sport, dokumenty i wydarzenia rozrywkowe. Player.pl

Najwyraźniej nie ma co liczyć na to, że jakiekolwiek usługi będą w najbliższym czasie tanieć. Najbardziej pozytywną wersją biegu wydarzeń byłoby więc chyba utrzymanie cen abonamentów w serwisach streamingowych na aktualnym poziomie. Jak widać, to może być trudne.