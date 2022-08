Polacy coraz częściej płacą zbliżeniowo BLIKIEM. To wcale nie dziwi

Płatność zbliżeniowa BLIK jest dostępna dla klientów sześciu banków. Ich popularność szybko rośnie, ale nie jest to zaskoczeniem, ponieważ twórca tego rozwiązania, Polski Standard Płatności, cały czas nagradza użytkowników za korzystanie z tej metody płatności.

Reklama

BLIK zbliżeniowy coraz popularniejszy

Płatności zbliżeniowe BLIK zostały oficjalnie zaanonsowane ponad rok temu, w połowie lipca 2021 roku. Już niespełna trzy miesiące później wdrożyły je wszystkie banki, które obiecały to zrobić. Są to:

Warto tutaj podkreślić, że płatności zbliżeniowe BLIK są dostępne również dla posiadaczy urządzeń Huawei z Huawei Mobile Services, którzy są klientami Banku Millennium, Alior Banku i mBanku.

(źródło: ING Bank Śląski)

Polski Standard Płatności poinformował, że w drugim kwartale 2022 roku Polacy wykonali 55,3 mln transakcji w terminalach płatniczych, z czego już blisko 28% stanowiły płatności zbliżeniowe – dokładnie było ich 15,4 mln. To aż o 450% więcej niż w czwartym kwartale 2021 roku i o 79% więcej niż w pierwszym kwartale br. Ponadto dowiedzieliśmy się, że od momentu udostępnienia płatności zbliżeniowe BLIK aktywowało 1,2 mln klientów.

Tak szybki wzrost popularności tego rozwiązania nie jest zaskoczeniem. Przede wszystkim są one tak samo wygodne jak płatności z wykorzystaniem Portfela Google (wcześniej Google Pay), a ich niewątpliwą zaletą jest to, że klient nie musi posiadać karty do konta, aby z nich korzystać. Ponadto – jak zostało wspomniane – są one dostępne również dla użytkowników urządzeń Huawei bez Usług Mobilnych Google, co niewątpliwie tylko przysparza im użytkowników.

Warto też przypomnieć, że wciąż jeszcze trwa loteria BLIKOMANIA 2022, w której do wygrania są m.in. roczna pensja po 7000 złotych co miesiąc oraz czeki o wartości 100 złotych. Jeśli jednak zwycięska transakcja została wykonana przez BLIK zbliżeniowy, to zwycięzca otrzyma czek o dwukrotnie wyższej wartości, tj. 200 złotych. To niewątpliwie również bardzo nakłania do korzystania z niego. Należy jednak pamiętać, aby zarejestrować się na stronie internetowej.

Popularność BLIKA niezmiennie rośnie

Polski Standard Płatności chwali się, że drugi kwartał 2022 roku przyniósł ponadprzeciętne wyniki transakcyjne. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku użytkownicy wykonali blisko 300 mln transakcji, czyli o 66% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, a ich łącza wartość wzrosła rok do roku do kwoty 38,7 mld złotych. Na koniec drugiego kwartału 2022 roku z BLIKA korzystało aktywnie i regularnie 11,3 mln osób, czyli o 3,3 mln więcej niż przed rokiem.

O rosnącej w ekspresowym tempie popularności tej metody płatności świadczy również fakt, że od początku jej dostępności skorzystano z niej 2 mld razy, z czego pół miliarda transakcji wykonano tylko w pierwszym półroczu 2022 roku! To dowód na to, że mieszkańcy Polski pokochali BLIKA i często jest on ich pierwszym wyborem podczas płacenia za zakupy. Polski Standard Płatności zamierza to wykorzystać – zapowiedział wprowadzenie kolejnych funkcji tej metody płatności, m.in. płatności odroczone.

Nie podano, kiedy dokładnie zostaną one udostępnione, ale z pewnością również będą cieszyły się ogromną popularnością. Polski Standard Płatności musi cały czas się rozwijać, ponieważ na polskim rynku rośnie mu konkurencja w postaci rozwiązania o nazwie Visa Mobile, które jest sukcesywnie udostępniane klientom kolejnych banków w Polsce.