Sieć piątej generacji to już nie technologia przyszłości, a teraźniejszości, choć skrzydła rozwinie dopiero po aukcji częstotliwości dedykowanych 5G. Mieszkańcy Polski już teraz mogą jednak z niej korzystać.

Reklama

5G Plusa dostępne dla co drugiego mieszkańca Polski

Plus sukcesywnie rozszerza zasięg swojej sieci 5G, która została uruchomiona na początku maja 2020 roku. Operator regularnie informuje o postępach prac i objęciu zasięgiem technologii 5G kolejnych milionów mieszkańców Polski. Pod koniec października poinformował, że dostęp do jego sieci piątej generacji ma ponad 17 mln osób, a teraz, w mniej niż dwa miesiące, ich liczba zwiększyła się już do ponad 19 mln.

źródło: Polkomtel

Oznacza to, że teoretycznie z 5G Plusa może korzystać już co drugi mieszkaniec Polski, bowiem według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec czerwca 2021 roku w Polsce mieszkało 38,162 mln osób.

Reklama

Polkomtel podaje również, że liczba stacji bazowych 5G wzrosła do 3000, dzięki czemu 5G Plusa jest dostępne w 800 miejscowościach w całej Polsce. Oznacza to, że w niespełna dwa miesiące uruchomiono ~300 nadajników i objęto zasięgiem 5G około 100 kolejnych miejscowości. Co ważne, nie tylko tych większych, ale też mniejszych.

7.6 Ocena

Polkomtel podkreśla, że jednocześnie zwiększa i poprawia zasięg sieci 5G, a także obejmuje nim nowe lokalizacje. Operator nie stawia zatem tylko na ilość, a również na jakość. Warto też przypomnieć, że jako jedyny w Polsce wykorzystuje do rozwoju sieci 5G dedykowane pasmo częstotliwości 2600 MHz TDD – nie jest ono współdzielone z technologią 4G jak u innych operatorów.

Teoretycznie 5G Plusa jest w stanie zapewnić transfer danych z 600 Mbit/s, aczkolwiek realna prędkość zależy od wielu czynników, m.in. obłożenia sieci i lokalizacji, w jakiej znajduje się użytkownik, a także posiadanego przez niego urządzenia.

źródło: Polkomtel

W ofercie Plusa obecnie znajduje się około 60 urządzeń obsługującyh sieć 5G, w tym router OPPO 5G CPE T1a, który jest dostępny w atrakcyjnej cenie.

Listę miejscowości, w których jest dostępne 5G Plusa, można znaleźć w artykule biura prasowego Polkomtela. Ponadto jest też dostępna łatwa w obsłudze mapa zasięgu Plusa.