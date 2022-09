Abonamenty z największymi pakietami internetu w Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz MVNO (wrzesień 2022)

Klienci dzielą się na dwie główne grupy. Pierwsza mało korzysta z internetu lub robi to przede wszystkim w domu przez WiFi, natomiast druga ciągle jest online i polega głównie na internecie mobilnym. Postanowiliśmy sprawdzić, którzy operatorzy oferują abonamenty z największymi pakietami internetu i w jakich cenach.

Zanim przejdziemy do przedstawienia wszystkich ofert, musimy doprecyzować, że w przygotowanym przez nas zestawieniu znajdziecie wyłącznie taryfy na abonament z pakietem przynajmniej 50 GB bez telefonu, choć mimo wszystko w kilku przypadkach wspomnimy o promocjach dla klientów, którzy dokupią urządzenie.

Orange

Operator ma w swojej ofercie dwa abonamenty z pakietem przynajmniej 50 GB. Pierwszy to Plan 60 za 60 złotych miesięcznie z 60 GB w kraju (10,36 GB w roamingu w UE), natomiast drugi to Plan 80 za 80 złotych z paczką 120 GB w Polsce (13,82 GB w UE). W obu przypadkach Orange zapewnia dostęp do technologii 5G oraz eSIM, a umowa podpisywana jest na 24 miesiące. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 60 złotych (nie dotyczy osób przedłużających umowę).

Trzeba tu jednak doprecyzować, że podane powyżej liczby to ilość internetu z pełną prędkością – po wykorzystaniu całego dostępnego w okresie rozliczeniowym pakietu prędkość ograniczana jest do 1 Mbit/s, ale nie są naliczane dodatkowe opłaty. Ponadto klienci otrzymują w prezencie pakiet 300 GB internetu na 3 miesiące do wykorzystania wyłącznie w Polsce, a do tego mogą również dobrać kolejne karty SIM z rabatem -20 złotych na każdą.

nju mobile

W ofercie nju mobile nie ma abonamentu z przynajmniej 50 GB na start, ale w ramach usługi „im dłużej, tym lepiej” operator zwiększa pakiet internetu po upływie 3, 6, 12 i 24 pełnych okresów rozliczeniowych.

Gdy uwzględnimy tę usługę, okazuje się, że przyjęte przez nas kryteria spełniają dwie oferty:

abonament za 29 złotych miesięcznie (20 GB na start, 40 GB po pół roku, 50 GB po roku i 60 GB po dwóch latach),

abonament za 39 złotych miesięcznie (40 GB na start, 80 GB po pół roku, 100 GB po roku i 120 GB po dwóch latach).

Warto też wspomnieć, że w nju mobile można tworzyć duety i tria. W pierwszym przypadku opłata za drugi numer wynosi 9 złotych, natomiast w drugim – za drugi 19 złotych, a za trzeci 9 złotych. Dodatkowe numery korzystają z tej samej oferty, co numer główny, ewentualnie za dodatkowe 10 złotych można zapewnić sobie dodatkowy pakiet internetowy (10 GB na start, 20 GB po pół roku, 25 GB po roku i 30 GB po dwóch latach – liczy się staż numeru głównego).

Umowa w nju mobile podpisywana jest na czas nieokreślony. W tej sieci nie ma dostępu do technologii 5G ani eSIM. Opłata aktywacyjna wynosi 20 złotych lub 0 złotych, jeśli klient zdecyduje się na fakturę elektroniczną zamiast papierowej.

Orange Flex

To co prawda nie oferta na abonament, tylko subskrypcja, gdzie opłata za każdy kolejny okres rozliczeniowy pobierana jest bezpośrednio z podpiętej do konta klienta karty płatniczej, ale warto ją przytoczyć, ponieważ jest godna uwagi.

W Orange Flex są dwie oferty z pakietem przynajmniej 50 GB, aczkolwiek w tym przypadku trochę nagniemy nasze kryteria, ponieważ jedna z taryf zapewnia tylko nieco mniejszą paczkę:

45 GB w kraju (6,04 GB w roamingu w UE) za 35 złotych miesięcznie,

80 GB w Polsce (8,63 GB w UE) za 50 złotych miesięcznie,

150 GB na terenie Polski (13,81 GB w UE) za 80 złotych miesięcznie.

We wszystkich ww. ofertach klient otrzymuje możliwość korzystania z wybranych social mediów bez limitu w kraju, a także technologii 5G i eSIM. Z subskrypcji można zrezygnować w każdym momencie bez konsekwencji finansowych.

Warto jeszcze dodać, że do 31 października 2022 roku obowiązuje promocja, w ramach której klient zapłaci 1 złoty co miesiąc przez trzy miesiące za dowolny, wybrany przez siebie plan, jeśli przeniesie numer z innej sieci i przed wyborem metody płatności (karta płatnicza lub BLIK) wpisze kod rabatowy SIEMAFLEX.

Z kolei do 28 lutego 2023 roku trwa promocja, dzięki której studenci (i jednocześnie członkowie Klubu Flex) otrzymają za darmo w sumie sześć pakietów po 50 GB każdy. Aby skorzystać z niej, należy wejść do zakładki „Odkryj” i kliknąć w baner „Flex Student”, a następnie wysłać zgłoszenie, potwierdzające status studenta. Po pozytywnej weryfikacji można odebrać jednorazowy kod, który trzeba wpisać w sekcji Kody promocyjne w Moim profilu w celu aktywacji promocji.

Play

Play oferuje trzy abonamenty z przynajmniej 50 GB internetu:

M z 120 GB przez 6 miesięcy, potem 60 GB co miesiąc (8,03 GB w roamingu w Unii Europejskiej) za 50/60* złotych miesięcznie,

L z 240 GB przez 12 miesięcy, potem 120 GB co miesiąc (12,08 GB w UE) za 70/80* złotych miesięcznie,

Homebox z 300 GB przez 24 miesiące (12,08 GB w UE) + dodatkowa karta SIM z pakietem 200 GB z pełną prędkością (później ze zmniejszoną, ale bez dodatkowych opłat) za 80/90* złotych miesięcznie.

*Niższa opłata abonamentowa obowiązuje w przypadku zamówienia oferty przez stronę internetową.

We wszystkich ww. taryfach, po wykorzystaniu pakietu internetu z pełną prędkością, klient może dalej korzystać bez dodatkowych opłat z dostępu do sieci, ale operator ograniczy prędkość transmisji do końca okresu rozliczeniowego. W każdej ofercie Play zapewnia dostęp do technologii 5G oraz eSIM. Umowa podpisywana jest na 24 miesiące.

Podwojony pakiet internetu otrzymają jednak tylko klienci, którzy kupią nowy bądź kolejny numer lub przeniosą numer z innej sieci. Przy przedłużeniu umowy mogą obowiązywać inne warunki – trzeba jak coś negocjować z konsultantem/sprzedawcą.

Red Bull MOBILE

W tej sieci nie ma żadnego abonamentu bez telefonu z większym pakietem internetu. W opcji z telefonem jest natomiast dostępna oferta z internetem bez limitu, gdzie tylko 35 GB jest z pełną prędkością, za 200 złotych miesięcznie. Umowa podpisywana jest na 24 miesiące. W Red Bull Mobile nie ma ani 5G, ani eSIM.

Virgin Mobile

W Virgin Mobile jest tylko jeden abonament z pakietem minimum 50 GB internetu co miesiąc. To Plan 3.1_24 z umową na 24 miesiące z pakietem 60 GB internetu w Polsce co miesiąc (6,90 GB w roamingu w Unii Europejskiej) za 40 złotych miesięcznie. Ponadto do 31 października 2022 roku obowiązuje w tej sieci promocja, w ramach której klient otrzyma za darmo dodatkowy pakiet 150 GB na 24 miesiące. Jeśli weźmiemy ją pod uwagę (150 GB/24 miesiące = 6,25 GB), przyjęte przez nas kryteria „warunkowo” spełnia też Plan 2.1._24 z pakietem 40 GB miesięcznie (5,18 GB w UE) za 30 złotych co miesiąc.

W Virgin Mobile, podobnie jak w nju mobile, nie ma dostępu do technologii 5G ani eSIM, ale również da się tworzyć grupy, z tą różnicą, że w grupie może być nawet aż pięć numerów. Do głównego numeru można dopisać kolejne i na każdy klient otrzyma rabat w wysokości 20 złotych, bez względu na wybraną ofertę – nie musi to być ten sam plan, ale musi być z umową na 24 miesiące. Co ważne – następne numery też dostaną promocyjny pakiet 150 GB na 24 miesiące.

Plus

Aktualnie w Plusie trwa promocja, w ramach której klient może korzystać z internetu 5G bez limitu przez 6 miesięcy (w abonamencie za 55 złotych) lub 12 miesięcy (w ofertach za 65 złotych i 85 złotych). Poza nią pakiet minimum 50 GB jest tylko w dwóch – 60 GB w opcji za 65 złotych miesięcznie i 120 GB za 85 złotych co miesiąc. Jest jednak haczyk – promocja obowiązuje wyłącznie w ofertach wraz z telefonem i mogą z niej skorzystać jedynie klienci, którzy wezmą nowy numer lub przeniosą numer do Plusa.

Bez tej promocji klient otrzymuje pakiet 60 GB co miesiąc w abonamencie za 65 złotych miesięcznie i 120 GB każdego miesiąca za 85 złotych miesięcznie. Umowa podpisywana jest na 24 miesiące. Klient otrzymuje dostęp do technologii 5G i eSIM, a ponadto w ramach abonamentu dostaje też możliwość korzystania z serwisu VOD Disney+ bez opłat przez 12 miesięcy (potem 28,99 złotych miesięcznie bez możliwości rezygnacji).

Plush

W Plushu dostępny jest tylko jeden abonament (z umową na 24 miesiące) z dużą paczką internetu – za 50 złotych miesięcznie klient otrzyma 60 GB w kraju (8,63 GB w roamingu w UE). Po wykorzystaniu pakietu dalsza transmisja jest bezpłatna, ale prędkość zostanie ograniczona do 32 kb/s. Korzystanie z Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa jest nielimitowane (nie zużywa transferu dostępnego w abonamencie), a do tego Plush daje dostęp do Disney+ na rok za darmo (potem 28,99 złotych miesięcznie przez rok bez możliwości rezygnacji).

W Plushu również można tworzyć grupy, składające się maksymalnie z pięciu numerów. W przypadku utworzenia grupy, klient otrzymuje rabat w wysokości 5 złotych miesięcznie na każdy numer w grupie.

T-Mobile

W tej sieci można kupić dwa abonamenty, które spełniają nasze kryteria, a nawet je przewyższają. W ofertach M Nielimitowana za 65 złotych miesięcznie i L Nielimitowana za 85 złotych co miesiąc operator zapewnia bowiem internet bez limitu danych, ale w pierwszej jest ograniczenie prędkości do maksymalnie 30 Mbit/s (w drugiej nie ma limitu prędkości).

W przypadku podpisania umowy na 24 miesiące klient otrzyma nawet do 300 złotych rabatu na urządzenie, ale można też wybrać umowę na 6 miesięcy (bez dodatkowych profitów). Klienci, którzy przeniosą numer z innej sieci lub dokupią kolejny numer, mogą z kolei skorzystać z promocji, w ramach której operator zapłaci za nich aż 6 z 24 rat za urządzenie. Oferta obowiązuje do 12 września 2022 roku. Dzięki niej można kupić Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 aż o 1200 złotych taniej.

T-Mobile zapewnia klientom dostęp do technologii 5G i eSIM.

OTVARTA

W OTVARTA jest tylko jeden abonament z przynajmniej 50 GB internetu. To oferta O! GIGANTYCZNA! 5G za 49,99 złotych miesięcznie z pakietem 100 GB do wykorzystania w dzień i 200 GB w nocy co miesiąc (po wykorzystaniu włącza się ograniczenie do 32 kbit/s). OTVARTA korzysta z zasięgu Plusa, daje dostęp do eSIM oraz (w tej ofercie) do technologii 5G. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, a jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 24 złotych.

Warto też dodać, że osoby, które zdecydują się na tę ofertę, nie będą mogły korzystać z internetu w roamingu w Unii Europejskiej. Operator umożliwia natomiast maksymalnie dwa razy w roku odebranie bezpłatnego pakietu wakacyjnego z 500 minutami (wymiennymi na SMS-y w stosunku 1:1) w UE, ważnego każdorazowo przez 14 dni.

lajt mobile

W lajt mobile do wyboru są oferty Numer 1! z pakietem 60 GB internetu w Polsce (5,28 GB w roamingu w UE) za 29,99 złotych miesięcznie oraz No Limit L z paczką 100 GB do wykorzystania w dzień (od 8:00 do 1:00 w nocy) i 200 GB w nocy (od 1:00 w nocy do 8:00 rano) za 39,99 złotych co miesiąc. W tej ostatniej taryfie klient dostaje też do dyspozycji 7,05 GB w Unii Europejskiej. Operator umożliwia również tworzenie grup – na każdy kolejny numer klient otrzyma rabat w wysokości 5 złotych miesięcznie (można dobrać maksymalnie 4 dodatkowe karty SIM).

We wszystkich ofertach klient dostaje dostęp do technologii 5G, natomiast do eSIM już nie. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 29 złotych (za każdy numer). lajt mobile korzysta z zasięgu Plusa.

Trzeba też pamiętać, że podane powyżej ceny abonamentów uwzględniają Bonus Krajowy, czyli rabat w kwocie 20 złotych. Jest on przyznawany w każdym okresie rozliczeniowym, jeśli klient nie wykorzystał więcej niż 50 minut na połączenia wychodzące (wymienne na 50 SMS-ów w stosunku 1:1) lub/i ponad 1 GB oraz nie wysłał ani jednego MMS-a w roamingu w Unii Europejskiej.

Premium Mobile

W Premium Mobile do wyboru są dwie oferty: Freedom4 z pakietem 60 GB internetu i Freedom5 z paczką 110 GB internetu. Transfer można wykorzystać jedynie w Polsce – w roamingu w Unii Europejskiej operator nalicza 9,52 złotych za 1 GB (transmisja danych w UE rozliczana jest co 1 KB). Tak samo płatne w UE są rozmowy wychodzące (8 groszy za minutę) i przychodzące (4 grosze za minutę) oraz wysyłanie SMS-ów (3 grosze za sztukę). Co ciekawe, wysłanie MMS-a na polski numer jest bezpłatne.

Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, a opłata aktywacyjna wynosi 0 złotych w ramach promocji. Premium Mobile zapewnia dostęp do technologii 5G w taryfach Freedom4 i Freedom5. Brak natomiast możliwości korzystania z eSIM. Operator wykorzystuje zasięg Plusa.

Vectra / Multimedia

Vectra i Multimedia oferują abonament BEZLIMIT 60GB za 39,99 złotych miesięcznie z pakietem 60 GB internetu w kraju (6,58 GB w roamingu w Unii Europejskiej) z umową na 24 miesiące. De facto nie ma jednak limitu danych w tej taryfie, aczkolwiek po wykorzystaniu dostępnego pakietu w pełną prędkością, prędkość transmisji danych ograniczana jest maksymalnie do 1 Mbit/s, ale firma nie pobiera dodatkowych opłat z tego tytułu.

Do 30 listopada 2022 roku trwa jednak promocja, z której mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci Vectry. W jej ramach przez pierwsze trzy okresy rozliczeniowe będą płacić tylko 1 złoty co miesiąc. Opłata aktywacyjna wynosi 0 złotych. Vectra (Multimedia) wykorzystuje zasięg Play i nie oferuje dostępu do sieci 5G ani technologii eSIM, ale wsparcie dla Wi-Fi Calling i VoLTE tak.

Netia

Netia oferuje dwie oferty z pakietem przynajmniej 50 GB internetu (z dostępem do technologii 5G), każda w aż czterech różnych cenach.

VIP (5G) z pakietem 60 GB internetu w kraju (7,5 GB w roamingu w Unii Europejskiej): 40 złotych miesięcznie – cena z umową na 24 miesiące dla klientów, posiadających już inne usługi w Netii, 45 złotych miesięcznie – cena z umową bezterminową dla klientów, posiadających już inne usługi w Netii, 65 złotych miesięcznie – cena z umową na 24 miesiące dla osób, które nie posiadają żadnej usługi w Netii, 70 złotych miesięcznie – cena z umową bezterminową dla osób, które nie posiadają żadnej usługi w Netii.

Giga (5G) z paczką 100 GB (11 GB w UE): 60 złotych miesięcznie – cena z umową na 24 miesiące dla klientów, posiadających już inne usługi w Netii, 65 złotych miesięcznie – cena z umową bezterminową dla klientów, posiadających już inne usługi w Netii, 85 złotych miesięcznie – cena z umową na 24 miesiące dla osób, które nie posiadają żadnej usługi w Netii, 90 złotych miesięcznie – cena z umową bezterminową dla osób, które nie posiadają żadnej usługi w Netii.



W przypadku przeniesienia numeru od innego operatora, klient przez pierwsze trzy miesiące będzie płacił tylko 1 złoty za miesiąc. Netia umożliwia również dobranie kolejnych kart SIM – opłata abonamentowa w przypadku drugiej i każdej następnej zostanie obniżona do 1 złotówki co miesiąc przez sześć miesięcy.

W ramach tych ofert klient otrzymuje również dostęp do serwisu TIDAL w cenie abonamentu przez cały okres trwania umowy i pakiet antywirusowy Bezpieczny smartfon przez 2 miesiące za 0 złotych (potem 3 złote miesięcznie z możliwością rezygnacji w każdym momencie). Ponadto, w przypadku wybrania abonamentu na czas określony, klient może dobrać Disney+ za darmo na rok – przez pierwszych 12 miesięcy nic za niego nie zapłaci, a od 13. do 24. okresu rozliczeniowego 28,99 złotych miesięcznie (bez możliwości rezygnacji).

Netia korzysta z zasięgu Plusa i nie umożliwia korzystania z technologii eSIM.

INEA

W INEA dostępne są dwie taryfy: z pakietem 100 GB w Polsce (9,68 GB w roamingu w UE) za 54,90 złotych co miesiąc i paczką 200 GB w kraju (11,45 GB w Unii Europejskiej) za 64,90 złotych miesięcznie. W obu opcjach można korzystać z technologii 5G – operator korzysta z zasięgu Play. Nie oferuje natomiast eSIM. Umowa może być podpisana zarówno na czas nieokreślony, jak i na 24 miesiące – w drugim przypadku klient nie będzie musiał płacić abonamentu przez trzy pierwsze miesiące. Opłata aktywacyjna wynosi 0 złotych.

Ponadto INEA uruchamia automatycznie klientom Pakiet Bezpieczeństwa INEA SAFE 1 na czas nieokreślony – opłata za pierwszy miesiąc wynosi 1 grosz, natomiast za każdy kolejny 4,90 złotych. Można z niego zrezygnować w dowolnym momencie, ale nie wcześniej niż po 7 dniach od aktywacji abonamentu.

