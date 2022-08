Orange, podobnie jak wcześniej T-Mobile, Play i Plus, przygotowało dla swoich klientów promocję, w ramach której mogą otrzymać w sumie 1200 GB przez rok. Ponadto użytkownicy ofert na kartę mogą skorzystać z kilku innych promocji, dzięki którym zyskają jeszcze więcej darmowych gigabajtów.

1200 GB za darmo w Orange na kartę. Jak włączyć?

Promocja jest dostępna dla użytkowników ofert Free na kartę, YES i POP od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku, czyli przez najbliższe pół roku. Aby z niej skorzystać, należy wysłać bezpłatny SMS o treści 1200GB na numer 811 i aktywować usługę „Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu do wszystkich oraz pakiet GB” w wersji cyklicznej na 31 dni. Można to zrobić za pomocą SMS-a o treści START CYKL na numer 630, kodu USSD *101*2*31# lub w aplikacji Mój Orange.

W ramach promocji klient otrzyma w sumie 12 pakietów po 100 GB każdy – bonus zostanie przyznany w momencie aktywacji i później odnowienia się usługi „Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu do wszystkich oraz pakiet GB”. Ważność każdego pakietu wynosi 31 dni, ale w regulaminie promocji zaznaczono, że Środki z kolejnych paczek będą się sumować na zasadach sumowania się GB w Usłudze opisanych w regulaminie usługi.

Ponadto w regulaminie zapisano też, że:

W sytuacji, gdy zostanie przyznane wszystkie 12 paczek w ciągu roku, ale Abonent ma nadal aktywną Usługę, środki zgromadzone w ramach Bonusu będą nadal ważne. Koniec ważności środków nastąpi wyłącznie, jeśli Abonent wyłączy Usługę lub jeśli nie uda się jej skutecznie odnowić.

Regulamin promocji „1200 GB za darmo przez rok” (PDF)

300 GB za darmo w Orange na kartę

Klienci taryf Free na kartę, YES, POP i Zawsze bez limitu mogą również skorzystać z promocji, która trwa do 31 sierpnia 2022 roku i gwarantuje w sumie nawet 300 GB za darmo przez rok. Jest ona skierowana jest do osób, które w okresie trwania promocji aktywują starter, przeniosą numer z innej sieci lub innej oferty Orange bądź nju do oferty na kartę, a także doładują konto kwotą przynajmniej 5 złotych.

Aby włączyć promocję, należy również wysłać bezpłatny SMS o treści 300GB na numer 811. W jej ramach klient otrzyma (co 31 dni) w sumie 12 paczek po 25 GB każda, ale tylko pod warunkiem posiadania ważnego konta i doładowania go kwotą minimum 5 złotych w okresie maksymalnie 30 dni przed przyznaniem kolejnej paczki GB.

Z promocji mogą skorzystać również klienci, którzy aktywowali starter przed 1 czerwca 2022 roku – wystarczy, że do 31 sierpnia 2022 roku doładują swój numer na kartę kwotą przynajmniej 5 złotych poprzez konto Mój Orange lub stronę internetową doladowania.orange.pl oraz wyślą bezpłatny SMS o treści START na numer 811. Podobnie, jak nowi klienci, obecni też muszą doładować konto kwotą minimum 5 złotych w okresie maksymalnie 30 dni przed przyznaniem kolejnej paczki (z zastrzeżeniem, że z wykorzystaniem ww. kanałów, a nie w dowolny sposób).

Każdy bonusowy pakiet będzie miał ważność 31 dni, ale w regulaminie promocji zapisano, że środki z kolejnych paczek będą się sumować. W przypadku, gdy klient nie spełni warunków, uprawniających do otrzymania bonusu (tj. ważne konto i doładowanie konta kwotą minimum 5 złotych), nie otrzyma paczki, ale jednocześnie nie straci prawa do kolejnych pakietów.

Regulamin promocji 300 GB za darmo przez rok (PDF)

Jeszcze więcej internetu za darmo w taryfach na kartę

Operator ma dla swoich klientów dodatkowe dwie promocje, dzięki którym zyskają oni jeszcze więcej gigabajtów. W ramach pierwszej, jeśli aktywują usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz pakiet GB” w aplikacji Mój Orange, otrzymają 30 GB, zamiast standardowych 15 GB.

Ponadto klienci, którzy doładują swój numer na kartę w aplikacji operatora kwotą przynajmniej 5 złotych, otrzymają bonusowy pakiet 20 GB internetu. Dodatkowa paczka zostanie przyznana po każdym doładowaniu konta.