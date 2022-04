Play przebiło T-Mobile. Daje jeszcze więcej internetu za darmo

Wydawało się, że T-Mobile „rozwaliło system”, kiedy ogłosiło, że klienci oferty na kartę mogą otrzymać nawet 1200 GB internetu za darmo przez okrągły rok. Play podniósł jednak rzuconą rękawicę i przygotował jeszcze lepszą ofertę, w której do zgarnięcia jest do 1400 GB internetu za friko!

Play daje jeszcze więcej internetu za darmo niż T-Mobile

Dla przypomnienia, klienci taryfy GO! w T-Mobile na kartę, którzy aktywują ofertę Bez limitu L za 35 złotych co 30 dni lub Bez limitu XL za 39 złotych co 30 dni, mogą aktywować Rok internetu za darmo w aplikacji. W ramach promocji będą otrzymywać pakiet 100 GB internetu w prezencie co miesiąc przez 12 miesięcy. Przyznawane gigabajty kumulują się i są wykorzystywane w pierwszej kolejności (ale po tych, przyznanych w ramach Happy Fridays i promocji Bonus za zmianę taryfy na GO!).

Play przygotował podobną ofertę, ale jego klienci mogą dostać nawet 1400 GB za darmo, czyli aż o 200 GB więcej niż daje T-Mobile. Promocja jest skierowana do nowych i obecnych użytkowników pakietów cyklicznych, oznaczonych jako „2x więcej GB po doładowaniu w aplikacji”:

SOLO XL (bez limitu GB, 40 GB z pełną prędkością) za 35 złotych miesięcznie,

SOLO XXL NEXT (bez limitu GB, 50 GB z pełną prędkością) za 40 złotych miesięcznie,

1000 minut na Ukrainę, nielimitowane rozmowy, SMS-y i 30 GB za 35 złotych miesięcznie,

Miesiąc bez limitu GB (200 GB z pełną prędkością) za 50 złotych miesięcznie.

Wyżej wymienione pakiety można włączyć wyłącznie w bezpłatnej aplikacji Play24, dostępnej w Sklepie Google Play i Apple App Store. Aby natomiast skorzystać z promocji, należy w tym programie przejść do zakładki „Dla Ciebie” i kliknąć w baner na górze ekranu. Klient będzie otrzymywać pakiet 100 GB co miesiąc przez 12 miesięcy, czyli łącznie dostanie 1200 GB od operatora w prezencie. Każdy bonus jest ważny tylko przez 30 dni – gigabajty nie kumulują się jak w T-Mobile.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy kliknąć baner w aplikacji (źródło: Biuro prasowe Play)

Jak jednak zostało wspomniane, klienci mogą dostać nawet 1400 GB internetu w prezencie od operatora. Kolejne 100 GB otrzymają osoby, które kupią i aktywują starter lub przeniosą numer od innego operatora do taryfy na kartę. O ile ta oferta jest tylko dla nowych klientów, tak kolejne 100 GB dostanie każdy, kto kupi cykliczny pakiet za minimum 35 złotych miesięcznie. A tak się składa, że wszystkie biorące udział w promocji pakiety (wymienione powyżej) kosztują przynajmniej właśnie tyle. W obu przypadkach bonusowe gigabajty będą ważne przez 30 dni.