Masz tego Samsunga? Masz powody do radości

Właściciele smartfonów Samsunga mogą zacierać rączki, choć niektórzy muszą cierpliwie poczekać nieco dłużej na dużą aktualizację systemu operacyjnego.
Oto lista smartfonów i tabletów Samsunga, które najprawdopodobniej dostaną system Android 17 i One UI 9
Jeden z użytkowników platformy Reddit, podpisujący się jako Pear-Mother, opublikował listę smartfonów i tabletów Samsunga, których właściciele mogą oczekiwać aktualizacji do systemu Android 17 i One UI 9.
- Seria Galaxy S
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- seria Galaxy Z
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- seria Galaxy A
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A37
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A17
- Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Galaxy A07 (LTE & 5G)
- Galaxy A06 (5G)
- seria Galaxy F
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F36
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
- seria Galaxy M
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M35
- Galaxy M36
- Galaxy M34
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
- seria Galaxy Xcover
- seria Galaxy Tab S
- Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S11 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 FE (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 FE+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy Tab Active 5
Portal Android Authority uzupełnił jeszcze tę listę o tablety Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab A11 oraz Galaxy Tab A11+.
Należy jednak pamiętać, że nie jest to oficjalna lista, aczkolwiek prawdopodobieństwo, że wszystkie ww. urządzenia dostaną system Android 17 i One UI 9, jest wysokie. Jego udostępnianie powinno rozpocząć się w drugiej połowie 2026 roku.
Smartfony z serii Samsung Galaxy S24 dostaną funkcję z najnowszych flagowców z rodziny Galaxy S26
Właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 dostali jeszcze więcej powodów do radości, ponieważ – jak przekazał jeden z informatorów – wraz z aktualizacją do One UI 8.5, która zostanie udostępniona w ciągu najbliższych tygodni, otrzymają oni funkcje Photo Assist i Creative Studio oraz Call Screening (Przeglądanie połączeń) z rodziny Galaxy S26.
Tutaj warto przypomnieć, że funkcja Call Screening (Przeglądanie połączeń) zostanie udostępniona również właścicielom smartfonów z serii Galaxy S25.