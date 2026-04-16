Samsung Galaxy S25 FE
fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl
Grzegorz Dąbek·
Masz tego Samsunga? Masz powody do radości

Właściciele smartfonów Samsunga mogą zacierać rączki, choć niektórzy muszą cierpliwie poczekać nieco dłużej na dużą aktualizację systemu operacyjnego.

Oto lista smartfonów i tabletów Samsunga, które najprawdopodobniej dostaną system Android 17 i One UI 9

Jeden z użytkowników platformy Reddit, podpisujący się jako Pear-Mother, opublikował listę smartfonów i tabletów Samsunga, których właściciele mogą oczekiwać aktualizacji do systemu Android 17 i One UI 9.

Portal Android Authority uzupełnił jeszcze tę listę o tablety Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab A11 oraz Galaxy Tab A11+.

Należy jednak pamiętać, że nie jest to oficjalna lista, aczkolwiek prawdopodobieństwo, że wszystkie ww. urządzenia dostaną system Android 17 i One UI 9, jest wysokie. Jego udostępnianie powinno rozpocząć się w drugiej połowie 2026 roku.

Smartfony z serii Samsung Galaxy S24 dostaną funkcję z najnowszych flagowców z rodziny Galaxy S26

Właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 dostali jeszcze więcej powodów do radości, ponieważ – jak przekazał jeden z informatorów – wraz z aktualizacją do One UI 8.5, która zostanie udostępniona w ciągu najbliższych tygodni, otrzymają oni funkcje Photo Assist i Creative Studio oraz Call Screening (Przeglądanie połączeń) z rodziny Galaxy S26.

Tutaj warto przypomnieć, że funkcja Call Screening (Przeglądanie połączeń) zostanie udostępniona również właścicielom smartfonów z serii Galaxy S25.

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

