Nowe smartwatche Huawei bez tajemnic. Szykuje się kolejny hit

Premiera Huawei Watch Fit 5 i Watch Fit 5 Pro coraz bliżej. Tymczasem poznaliśmy sporo szczegółów na temach tych smartwatchy.

Taki będzie Huawei Watch Fit 5

Huawei Watch Fit 3, a także jego następca Huawei Watch Fit 4, to jedne z najlepszych tanich smartwatchy na rynku. Są to urządzenia, które mają bardzo dużo zalet i krótką listę niewielkich niedociągnięć. Nie powinno więc dziwić, że klientów jest naprawdę sporo. Kolejna generacja, czyli Huawei Watch Fit 5, także ma szanse stać się hitem.

Nowy smartwatch zachowa większość wizualnych cech poprzednika. Producent nie zamierza wprowadzić jakiejkolwiek rewolucji i nie powinno to dziwić – bez sensu eksperymentować z udanych projektem, który przecież nie prezentuje się przestarzałe. Obudowa będzie aluminiowa.

Huawei Watch Fit 5 zostanie wyposażony w 1,82-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 480 x 408 pikseli i maksymalnej jasności 2500 nitów. Nie zmieni się więc przekątna względem poprzednika, ale wyświetlacz będzie jaśniejszy. Na pokład trafi też akumulator o pojemności 471 mAh, który ma oferować do 10 dni pracy bez ładowarki.

Należy też oczekiwać Bluetooth 6.0, NFC i wbudowanego modułu GPS. Oczywiście nie powinno zabraknąć płatności Curve Pay znanych z innych smartwatchy Huawei. Konstrukcja ma być wodoszczelna i pyłoszczelna zgodnie z normą IP6X, a waga koperty wyniesie 27,5 g.

Czym wyróżni się Huawei Watch Fit 5 Pro?

Zeszłoroczny Huawei Watch Fit 4 Pro także doczeka się następcy. Osoby, które zdecydują się na model Huawei Watch Fit 5 Pro, otrzymają 1,92-calowy ekran LPTO-OLED, czyli nieco większy niż w poprzedniku. Ma on mieć rozdzielczość 480 x 408 pikseli i szczytową jasność sięgającą 3500 nitów. Ochronę zapewni mu szkło szafirowe. Smartwatch będzie ważył 31,6 g.

Huawei Watch Fit 5 Pro wykorzysta aluminiową ramę główną i tytanową ramę zewnętrzną. Ponadto jego obudowa pozwoli na nurkowanie do 40 metrów. W jej wnętrzu znajdzie się ten sam akumulator, co w podstawowym modelu. Do tego dojdzie taki sam Bluetooth i NFC z obsługą płatności Curve Pay. Oczywiście nie zabraknie wbudowanego modułu GPS.

Oba modele zapewnią technologię TruSense, barometr, czujnik temperatury ciała i oczywiście czujnik tętna. Natomiast wersja Pro dodatkowo zaoferuje czujnik głębokości podczas nurkowania oraz funkcję EKG.

Huawei Watch Fit 5 i Watch Fit 5 Pro – przewidywane ceny

Według serwisu WinFuture, Huawei Watch Fit 5 będzie sprzedawany w kolorze czarnym, białym, srebrno-zielonym i fioletowym. Watch Fit 5 Pro pojawi się z kolei w kolorze czarnym, białym i pomarańczowym.

Podstawowy model ma kosztować 199 euro (równowartość około 842 złotych), a za wersję Pro trzeba będzie zapłacić 299 euro (równowartość około 1265 złotych). Zapowiada się podwyżka cen względem zeszłorocznej oferty, ale pewnie na start pojawią się atrakcyjne promocje, a z czasem ceny obu smartwatchy spadną.