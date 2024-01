Nowy tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 może działać bez baterii

Zdecydowana większość z niecierpliwością czeka na premierę flagowych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S24, która już za tydzień. Koreańczycy niespodziewanie zaprezentowali dziś dwa urządzenia z zupełnie innej kategorii. Galaxy XCover 7 i Galaxy Tab Active 5 to sprzęty dla użytkowników o ściśle określonych oczekiwaniach i wymaganiach.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy XCover 7

Smartfon Samsung Galaxy XCover 7 otrzymał 6,6-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości Full HD+, który co prawda odświeża obraz z częstotliwością tylko 60 Hz, ale jednocześnie cechuje się podwyższoną czułością, dzięki czemu można obsługiwać go w rękawicach o grubości nie większej niż 2 mm.

Na przodzie urządzenia, w wycięciu w górnej części wyświetlacza, umieszczono też 5 Mpix aparat z przysłoną f/2.0. Na tyle jest zaś 50 Mpix (f/1.8). We wnętrzu Galaxy XCover 7 znajdują się natomiast ośmiordzeniowy procesor (6 nm) z modemem 5G oraz 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (tę ostatnią da się rozszerzyć o nawet 1 TB za pomocą karty microSD).

Samsung Galaxy XCover 7 (fot. producenta)

Ponadto smartfon oferuje m.in. Bluetooth 5.3, WiFi 5, NFC, dual SIM (SIM + eSIM), USB-C (USB 2.0), dźwięk Dolby Atmos i 3,5 mm minijacka oraz dodatkowy, programowalny klawisz XCover Key i złącze POGO Pin (wyłącznie do ładowania). Galaxy XCover 7 wyposażono też w wymienny akumulator o pojemności 4050 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania (brak ładowarki w zestawie). Całość pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 14, ma wymiary 169×80,1×10,2 mm i waży 240 gramów.

Warto też wspomnieć, że smartfon ma szkło Corning Gorilla Glass Victus+ na przodzie, a do tego certyfikat IP68 i MIL-STD-810H. Samsung Galaxy XCover 7 nie oferuje natomiast czytnika linii papilarnych.

Specyfikacja tabletu Samsung Galaxy Tab Active 5

W przypadku tego urządzenia zacznijmy od tego, co z pewnością przyciągnęło Was w tytule niniejszego artykułu. Otóż Galaxy Tab Active 5 naprawdę może działać bez akumulatora (o pojemności 5050 mAh, który można z niego wyjąć) – jest to możliwe dzięki trybowi No Battery. Jest jednak jeden „haczyk” – wówczas tablet musi być podłączony do źródła zasilania zasilaczem USB-C w standardzie co najmniej PD 2.0 oraz o parametrach minimum 9V i 2,3 A.

Ponadto w przypadku skorzystania z trybu No Battery (który wcześniej trzeba ręcznie włączyć) urządzenie ogranicza m.in. wydajność CPU, a także maksymalną głośność i jasność ekranu (TFT). A skoro już o nim mowa, to ma on przekątną 8 cali, proporcje 16:10, rozdzielczość WUXGA i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz zwiększoną czułość na dotyk jak wyświetlacz w Galaxy XCover 7. Można go również obsługiwać rysikiem S Pen z certyfikatem IP68, który Samsung dodaje w zestawie.

Samsung Galaxy Tab Active 5 (fot. producenta)

Sercem Galaxy Tab Active 5 jest ośmiordzeniowy procesor (5 nm) z modemem 5G. Tablet będzie dostępny w dwóch konfiguracjach: 6/128 GB i 8/256 GB. Podobnie jak Galaxy XCover 7, też obsługuje karty microSD o pojemności do 1 TB. Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 14, ma wymiary 126,8×213,8×10,1 mm i waży 433 gramów.

Na pokładzie Samsunga Galaxy Tab Active 5 znalazły się też m.in. Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, dual SIM (SIM + eSIM), GPS, czytnik linii papilarnych, aparaty 13 Mpix (f/1.9) na tyle i 5 Mpix (f/2.2) na przodzie oraz dodatkowy, programowalny klawisz Active Key. Ponadto smartfon oferuje jeszcze dźwięk Dolby Atmos, USB-C (USB 2.0), złącze POGO Pin i 3,5 mm minijacka.

Samsung Galaxy Tab Active 5, tak samo jak Galaxy XCover 7, też ma certyfikat IP68 i MIL-STD-810H, ale na jego przodzie znalazło się inne szkło – Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Samsung nie podał jeszcze informacji na temat cen i dostępności nowych urządzeń.