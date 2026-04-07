Ta funkcja miała być dostępna tylko w serii Galaxy S26. Starsze Samsungi też jednak ją dostaną

Seria Galaxy S26, podobnie jak poprzednia generacja, otrzymała nowe funkcje Galaxy AI. Przynajmniej jedna z nich nie będzie miała nie być jednak dostępna na starszych Samsungach, ale nowe informacje wskazują, że ostatecznie tak się stanie.

Dziś tylko smartfony z serii Samsung Galaxy S26 oferują tę funkcję Galaxy AI

Galaxy AI to określenie dla zbioru funkcji na smartfonach producenta z Korei Południowej, które wykorzystują (ogromny) potencjał sztucznej inteligencji. Pakiet ten został wprowadzony w serii Galaxy S24 w 2024 roku i jest stale rozszerzany o kolejne funkcje, które zwykle początkowo są dostępne wyłącznie na najnowszej generacji flagowców, ale z czasem trafiają również do starszych i tańszych urządzeń Koreańczyków.

Jedną z nowych funkcji, która zadebiutowała na smartfonach z serii Galaxy S26 w lutym 2026 roku, jest Przeglądanie połączeń. Nie chodzi tu jednak o przeglądanie i analizowanie historii połączeń w celu przygotowania dla użytkownika prostego podsumowania nieobranych połączeń.

Funkcja Przeglądanie połączeń ma za zadanie odbierać połączenia i w imieniu użytkownika sprawdzić, w jakim celu ktoś dzwoni. Dzwoniący jest informowany, że połączenie przejął automat, który automatycznie dokonuje transkrypcji wymiany zdań na ekranie. Co ważne: język polski jest obsługiwany.

Właściciel smartfona może w każdej chwili odebrać połączenie lub przełączyć się na połączenie tekstowe. Można też włączyć automatyczną aktywację tej funkcji dla połączeń, które mogą być spamem lub oszustwem oraz dla połączeń od nieznanych dzwoniących.

Asystent połączeń i funkcja Przeglądanie połączeń na Galaxy S26 Ultra (screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Funkcja ta, choć może być przydatna w wielu sytuacjach, na tę chwilę pozostaje dostępna wyłącznie na Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra. W marcu 2026 roku jeden z moderatorów na forum Samsunga zasugerował, że starsze smartfony jej nie otrzymają, nawet flagowe, jednak nowe informacje rzucają nowe światło na tę kwestię.

Funkcja Przeglądanie połączeń będzie dostępna nie tylko na flagowcach z serii Galaxy S26

Konkretniej moderator na forum Samsunga użył sformułowania funkcja przeglądanie połączeń jest dostępna począwszy od serii Galaxy S26, co wskazywało, że zaoferują ją również nowsze smartfony (ale nie starsze). Które dokładnie? Tego nie wiadomo, lecz pewne jest, że te z linii Galaxy Z tak.

Serwis SamMobile doniósł z kolei, że w kwietniu 2026 roku moderator na forum Samsung Community potwierdził, iż producent planuje dostarczyć nowsze funkcje Galaxy AI do serii Galaxy S25 (i nie tylko), w tym również Przeglądanie połączeń, wraz z aktualizacją do One UI 8.5, która wciąż jest na etapie rozwoju.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 30 marca 2026 roku i 7 kwietnia 2026 roku przeredagowany, aby uwzględniał nowe informacje dotyczące dostępności funkcji Przeglądanie połączeń.