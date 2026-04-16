Nowa Motorola będzie świetna. Premiera już za kilka dni

Już za kilka dni oficjalnie zadebiutuje nowy smartfon Motorola Edge 70 Pro, którego specyfikacja zapowiada się bardzo obiecująco. To kolejny materiał na hit legendarnej marki.

Z taką specyfikacją smartfon Motorola Edge 70 Pro ma duże szanse odnieść sukces

Amerykańska marka (która dziś jest w rękach Chińczyków – Lenovo) jest znana z tworzenia świetnie wyposażonych urządzeń ze średniej półki. Kolejnym tego przykładem będzie nowy smartfon Motorola Edge 70 Pro, który zadebiutuje już za kilka dni. Już dziś jednak wiemy, co zaoferuje, ponieważ indyjska platforma sprzedażowa Flipkart opublikowała potężną dawkę konkretnych informacji.

Smartfon Motorola Edge 70 Pro zamierza kusić klientów dużym, bo 6,8-calowym wyświetlaczem Extreme AMOLED, cechującym się rozdzielczością Super HD (1,5K) i oferującym odświeżanie obrazu z częstotliwością nawet 144 Hz, a do tego rozświetlającym się do 5200 nitów (jasność szczytowa).

Motorola Edge 70 Pro (źródło: Flipkart)

Zabezpieczenie panelu przedniego ma stanowić szkło Corning Gorilla Glass 7i (spotykane również we flagowych smartfonach), natomiast cała konstrukcja – według deklaracji – będzie odporna na pył i kurz, zgodnie z kryteriami klas IP68 i IP69. Ponadto jest wzmianka o przejściu testów w ramach militarnego standardu MIL-STD-810H.

W tym wytrzymałym i odpornym „ciałku” smartfon Motorola Edge 70 Pro będzie skrywał procesor MediaTek Dimensity 8500 Extreme 3,4 GHz (4 nm), który – jak podano – osiąga w AnTuTu ponad 2,4 milionów punktów. To zasługa również zastosowania do nawet 12 GB RAM LPDDR5X i komory parowej o powierzchni 4600 mm2.

Smartfon Motorola Edge 70 Pro będzie dysponował też głośnikami stereo z Dolby Atmos i akumulatorem o pojemności 6500 mAh, który jego właściciele naładują przewodowo z mocą nawet 90 W.

Mocną stroną tego modelu ma być również zaplecze fotograficzne na czele z aparatem szerokokątnym o rozdzielczości 50 Mpix z sensorem Sony Lytia 710. Z udostępnionych materiałów wynika też, że użytkownicy dostaną do dyspozycji optyczną stabilizację obrazu i zakres ogniskowych od 12 do 81 mm.

W praktyce oznacza to, że oprócz aparatu szerokokątnego, smartfon Motorola Edge 70 Pro będzie miał na tyle również aparat z obiektywem ultaszerokokątnym i teleobiektyw z zoomem optycznym (przecieki mówią o 3,5x). Zaoferuje on też funkcję nagrywania w 4K i 60 klatkach na sekundę wszystkimi aparatami.

Oficjalnie zapowiedziano także, że smartfon Motorola Edge 70 Pro zadebiutuje z systemem Android 16 i producent zapewni mu aktualizacje systemu operacyjnego przez 3 lata oraz poprawki zabezpieczeń przez 5 lat.

Kiedy premiera? Motorola Edge 70 Pro zadebiutuje oficjalnie już za kilka dni

Flipkart podaje, że smartfon Motorola Edge 70 Pro zadebiutuje w Indiach już 22 kwietnia 2026 roku. Można się spodziewać, że pojawi się on też na innych rynkach, w tym w Polsce. Niewykluczone nawet, że tego samego dnia.

Cena wciąż jednak pozostaje tajemnicą. Motorola Edge 60 Pro kosztowała na start w Polsce 2499 złotych, ale raczej nie należy spodziewać się podobnej kwoty w kraju nad Wisłą, tylko bliżej/około 3000 złotych.