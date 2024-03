Porównanie: Samsung Galaxy S24 vs Xiaomi 14. Starcie kompaktowych flagowców

Małą tradycją staje się już porównywanie przez nas ze sobą kolejnych generacji kompaktowych flagowców Samsunga i Xiaomi. Rok temu mogliście na łamach Tabletowo przeczytać porównanie Samsunga Galaxy S23 z Xiaomi 13, dziś natomiast skupimy się na ich następcach. Przed Wami pojedynek małych flagowców: Samsung Galaxy S24 vs Xiaomi 14!

Porównanie: Samsung Galaxy S24 vs Xiaomi 14, czyli Xiaomi zrobiło prezent Samsungowi

Jeśli jakimś cudem jeszcze nie słyszeliście o największym problemie flagowca Xiaomi, prawdopodobnie byliście na urlopie – od kilku tygodni mówią o tym wszyscy. W recenzji Xiaomi 14 spory fragment poświęciłam parującemu obiektywowi, więc nie chciałabym się powtarzać. Dla osób, które jednak nie są zaznajomione z problemem, krótkie wprowadzenie do tematu.

Xiaomi 14 ma dziwną przypadłość w postaci parowania głównego obiektywu – zwłaszcza podczas przechodzenia z cieplejszych miejsc w zimniejsze. Parowanie można też wymusić, włączając nagrywanie w 8K i wykonując charakterystyczny gest machania telefonem – w efekcie telefon się nagrzewa i pojawia się wspomniana para. Ta może być dużym problemem (bo zaparowuje cały obiektyw) lub małym (tylko częściowo, co nie przeszkadza w robieniu zdjęć).

W przypadku testowego egzemplarza problem wystąpił raz, u kolegów z innych redakcji zdarzało się to częściej, ale chyba wszyscy zgodzimy się co do tego, że takowy problem nie powinien w ogóle mieć miejsca – nie tylko w smartfonie flagowym, ale też w jakimkolwiek innym.

Trudno zatem nie stwierdzić, że Xiaomi zrobiło prezent Samsungowi. Z pewnością znajdą się bowiem osoby, które będą obawiały się tego mankamentu i przez to nie kupią najnowszego flagowca, a inne – gdy się na niego zdecydują i problem wystąpi w rzeczywistości – będą chciały zwrócić sprzęt, bo nie spełnia pokładanych w nim nadziei.

Mając formalności za sobą, skupmy się na porównaniu najważniejszych kompaktowych flagowców 2024 roku. Standardowo zaczniemy od specyfikacji.

Porównanie specyfikacji Samsunga Galaxy S24 i Xiaomi 14

Samsung Galaxy S24 vs Xiaomi 14 – porównanie parametrów technicznych

model Samsung Galaxy S24 Xiaomi 14 ekran płaski wyświetlacz 6,2″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 pikseli, Infinity-O, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 2600 nitów jasności w peaku płaski wyświetlacz AMOLED 6,36”, 2670×1200 pikseli, 1-120 Hz, HDR10+, Gorilla Glass 5, 3000 nitów jasności w peaku procesor Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 GPU Xclipse 940 Adreno 750 RAM 8 GB RAM LPDDR5X 12 GB RAM LPDDR5X pamięć 128 GB UFS 3.1

256 GB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 system Android 14 z One UI 5.1 Android 14 z HyperOS aparat główny 50 Mpix, f/1.8, OIS, dual pixel

ultraszerokokątny 12 Mpix 120°, f/2.2

teleobiektyw 10 Mpix, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny główny 50 Mpix f/1.6, OIS 23 mm

ultraszerokokątny 50 Mpix f/2.2 115° 14 mm

teleobiektyw 50 Mpix f/2.0 75 mm, 3,2x zoom optyczny kamerka 12 Mpix, 80°, f/2,2 32 Mpix f/2.0 głośniki stereo stereo bateria 4000 mAh 4610 mAh ładowanie przewodowe 25 W,

bezprzewodowe 10 W,

ładowanie zwrotne 4.5 W przewodowe 90 W,

bezprzewodowe 50 W,

zwrotne 10 W 5G tak tak NFC tak tak dual SIM tak tak eSIM tak tak czytnik linii papilarnych tak, w ekranie tak, w ekranie wymiary 147 x 70,6 x 7,6 mm 152,8 x 71,5 x 8,2 mm waga 168 g 193 g cena 8/128: 4099 złotych

8/256: 4399 złotych 12/256 – 4499 złotych

12/512 – 4799 złotych

Samsunga Galaxy S24 kupicie m.in. w sklepach Samsung.pl, RTV Euro AGD, Media Expert. Xiaomi 14 natomiast możecie nabyć w mi-home.pl, RTV Euro AGD czy Media Expert. To linki afiliacyjne – korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!

Tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim na różnicę w zastosowanym procesorze, przy czym – jak się zaraz przekonacie – w codziennym użytkowaniu i testach syntetycznych oba modele wypadają bardzo podobnie.

Mając z tyłu głowy, że oba smartfony przekraczają cenowo barierę czterech tysięcy złotych, kiepsko wygląda 8 GB RAM w Samsungu (zwłaszcza względem 12 GB w Xiaomi), a – jeszcze gorzej – 128 GB w standardzie UFS 3.1, przy czym nie bierzemy go nawet pod uwagę w przypadku tego porównania (wskazuję tylko, że takowy wariant też jest dostępny na rynku).

Zapytacie pewnie od razu o kwestię grzania się obu modeli. Exynos owiany jest złą sławą, ale muszę stanąć w obronie Exynosa 2400, który dużo lepiej radzi sobie w tej kwestii. Stwierdziłabym, podobnie zresztą, jak Jakub w teście Samsunga Galaxy S24+, że nie robi się gorący w trakcie typowego korzystania z telefonu. Podobnie jest zresztą w przypadku Xiaomi 14, w recenzji którego pisałam, że podczas codziennego użytkowania “staje się odczuwalnie ciepły”.

Co jest podobne?

kompaktowość, choć Samsung jest mniejszy,

kultura pracy,

ekrany AMOLED, odświeżanie 120 Hz, płaskie,

zastosowane moduły łączności, łącznie z eSIM,

system Android 14 (ale różne nakładki),

flagowa jakość wykonania,

czas pracy, mimo sporej różnicy w pojemności baterii (podobnie było w przypadku poprzednich generacji obu modeli),

IP68,

braki – 3.5 mm jack i microSD.

Co przemawia za Samsungiem Galaxy S24?

mniejsze wymiary i niższa waga (147 x 70,6 x 7,6 mm vs 152,8 x 71,5 x 8,2 mm i 168 g vs 193 g),

matowe plecki, które się nie ślizgają i nie zbierają odcisków palców aż tak mocno jak konkurent,

ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych (vs optyczny w Xiaomi 14),

opcje Galaxy AI (zwłaszcza z naciskiem na Circle to search, czyli Zakreśl, by wyszukać),

Always on Display w nowej formie (przygaszona tapeta – rozwiązanie znane z iPhone’a),

wsparcie dla trybu DeX,

bezproblemowe oprogramowanie (powiadomienia przychodzą na czas, nic nie trzeba dodatkowo ustawiać),

wsparcie w postaci aktualizacji oprogramowania przez 7 lat (vs aktualizacje do kolejnych czterech generacji systemu Android i wsparcie w postaci poprawek bezpieczeństwa przez 5 lat),

brak problemów z parującym obiektywem.

Co przemawia za Xiaomi 14?

lepsze audio (rozwijam to niżej),

12 GB RAM (vs 8 GB),

szybsze ładowanie przewodowe i bezprzewodowe,

port podczerwieni,

ładowarka (90 W) w zestawie sprzedażowym + etui,

maksymalny zoom 60x (vs 30x), przy czym jego jakość pozostawia wiele do życzenia.

Audio

Tak na szybko… #xiaomilepsze.

A tak trochę wolniej – przede wszystkim występuje duża różnica pomiędzy głośnikami zastosowanymi w Samsungu Galaxy S24 i Xiaomi 14. Nie ujmując żadnej marce, Xiaomi zastosowało system o klasę wyższy, co przekłada się na o wiele lepszą immersję dźwięku przestrzennego, większy zakres tonalny czy lepszą głębię. Przede wszystkim w Xiaomi 14 wszystkie tony są bardzo czytelne. Do tego stopnia, że jesteśmy ze słuchu w stanie wyłapać jakie instrumenty były wykorzystywane do danych nagrań.

Chciałbym zaznaczyć, że w Samsungu Galaxy S24 nie zastosowano złego audio. Po prostu Xiaomi dołożyło do pieca, idąc w kategorię bardzo premium. Jeśli mało robicie zdjęć, a dużo oglądacie filmów bez słuchawek, to 14-tka to telefon dla Was ;)

Zdjęcia

Widać też wyraźnie, że Xiaomi 14 z automatu stosuje ładniejszy bokeh, co jest wypadkową jaśniejszej matrycy głównego aparatu (f/1.6 vs f/1.8 w Samsungu), jak również to, że oferuje lepszą jakość zoomu (zarówno optycznego 3,2x, jak i cyfrowego 30-krotnego). Choć ten optyczny to też zagwozdka, bo w interfejsie aparatu widać wyraźnie, że aparat przełącza się z głównego aparatu na tele już przy 2,6x, a nie 3,2x).

To, co rzuciło mi się też w oczy przy okazji tego porównania, a czego nie zauważyłam wcześniej, to podatność głównego aparatu na efekt beczki – zwróćcie uwagę na lamele w tle zdjęcia z maską – w rzeczywistości są proste, jak na zdjęciu z Galaxy S24.

W ultraszerokim kącie natomiast zauważalna jest spora ziarnistość na zdjęciach z Galaxy S24 (prawdopodobnie spowodowaną algorytmami wyostrzającymi) i przesadne wręcz wygładzanie na zdjęciach z Xiaomi 14.

Odnoszę wrażenie, że oba telefony różnie zachowują się w zależności od oświetlenia, a z całą pewnością zupełnie inaczej odwzorowują kolory. Najczęściej Xiaomi 14 lepiej radzi sobie w naturalnym oświetleniu, a Samsung Galaxy S24 w gorszych warunkach i pomieszczeniach, przy czym oczywiście od każdej reguły znajdzie się wyjątek.

Ostatecznie, nie ukrywam, bliżej jest mi do Xiaomi 14 – to właśnie ten telefon zdaje się zapewniać równiejszą jakość niezależnie od okoliczności. To jednak nie jest tak, że zdjęcia z Galaxy S24 są złe, są po prostu inne i niekoniecznie aż tak atrakcyjne dla oka.

Podsumowanie

Zeszłoroczne porównanie kompaktowych flagowców, tj. Samsunga Galaxy S23 i Xiaomi 13, miało więcej sensu ze względu na identyczną cenę – w momencie publikacji oba telefony (w wersji 8 GB RAM / 256 GB pamięci wewnętrznej) kosztowały 4799 złotych.

Tegoroczne porównanie komplikuje fakt, że Samsung, w przeciwieństwie do Xiaomi, nie zdecydował się zwiększyć ilości pamięci operacyjnej do 12 GB, jak również wypuszczenia opcji z 512 GB pamięci, a Xiaomi 14 dostępny jest szeroko tylko w wersji 12/512, która kosztuje tyle, co Xiaomi 13 w przywołanym wariancie 8/256 rok temu.

Mniej szeroko dostępna jest wersja Xiaomi 14 12/256, która kosztuje 4499 złotych – a zatem jest droższa o 100 złotych względem Galaxy S24 8/256. Przy czym, znowu, Samsung ostatnio odpalił promocję (kończy się dziś, ale niewykluczone, że niebawem wróci), dzięki której konfigurację wyższą można było mieć w cenie niższej, czyli za Galaxy S24 8/256 trzeba było zapłacić 4099 złotych (tyle, ile standardowo kosztuje 8/128).

Czy któryś z modeli jest jednoznacznie lepszy? Z całą pewnością po stronie największych plusów Samsunga trzeba zapisać 7 lat wsparcia (i Galaxy AI, jeśli ktoś z tego naprawdę często korzysta), natomiast szalę na korzyść Xiaomi przechyla zdecydowanie szybsze ładowanie i lepsza jakość audio czy przyjemniejsze dla oka zdjęcia.

Przy czym oba smartfony świetnie sprawdzają się na co dzień i to nie tak, że Galaxy S24 ma tragiczne głośniki czy robi złe zdjęcia – oba modele różnią się charakterystyką, czy to brzmienia, czy kolorystyki. I… brakiem problemów z parowaniem głównego obiektywu w przypadku Samsunga, o czym nie można zapominać.