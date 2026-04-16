Vivo X300 Ultra w Polsce. Cena zaporowa, ale jest promocja

To pierwszy raz, kiedy na polskim rynku oficjalnie dostępny jest flagowy smartfon Vivo z dopiskiem Ultra. Robi olbrzymie wrażenie, ale – niestety – cena Vivo X300 Ultra w Polsce jest bardzo wysoka. Sytuację tylko nieznacznie ratuje promocja na start.

Przepotężny smartfon Vivo X300 Ultra już w Polsce – oto cena i promocja na start

Smartfon Vivo X300 Ultra został oficjalnie zaprezentowany pod koniec marca 2026 roku. Ogłoszono wówczas, że w Polsce zadebiutuje on 16 kwietnia 2026 roku. Tak też się stało – urządzenie jest już dostępne w sprzedaży, w popularnych sklepach z elektroniką i w Plusie.

Do polskich sklepów Vivo X300 Ultra dotarł w dwóch kolorach (stepowa zieleń oraz wulkaniczna czerń), ale tylko w jednej konfiguracji: z 16 GB RAM i 1 TB pamięci masowej. Jego cena wynosi 8499 złotych.

W ramach promocji użytkownicy mogą odzyskać część wydanych na ten telefon pieniędzy – dzięki Programowi Odkup. Działa to tak, że oddając swój dotychczasowy smartfon, Vivo zwraca Ci 500 złotych, a w przypadku niektórych modeli łącznie w ten sposób otrzymać można nawet 2500 złotych.

Vivo X300 Ultra (fot. Vivo)

Specjalna promocja na Vivo X300 Ultra z zestawem fotograficznych akcesoriów

To jeszcze nie wszystko, bo przygotowana została także promocja dla mobilnych fotografów, których interesuje zestaw Special Edition. W jego skład wchodzą:

telekonwerter Vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra (ekwiwalent ogniskowej 400 mm),

profesjonalny grip z akumulatorem o pojemności 2300 mAh i fizycznymi przyciskami sterującymi,

ładowarka o mocy 100 W,

uchwyt do statywu,

etui ochronne na smartfon,

adaptery do montażu filtra polaryzacyjnego i telekonwertera,

a także pierścień ozdobny.

Wartość tej paczki wynosi 2699 złotych, a sugerowana cena zestawu ze smartfonem to 11198 złotych. Dzięki promocji na start można jednak kupić go za 9499 złotych, oszczędzając więc aż 63%. Vivo dorzuci też torbę za symboliczną złotówkę.

Jedna i druga oferta promocyjna obowiązuje od 16 kwietnia do 17 maja 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów). W tym czasie nabywcy mogą również liczyć na wydłużony okres gwarancyjny bez dodatkowych kosztów: 3 lata na telefon i 5 lat na sam akumulator.

Co oferuje flagowy smartfon Vivo X300 Ultra?

Vivo po raz pierwszy w swojej historii zdecydowało się na wprowadzenie flagowego smartfona z dopiskiem Ultra na polski rynek. To wyjątkowy moment, bo seria ta słynie z olbrzymich możliwości fotograficznych (które dotąd nas omijały). I tak na przykład Vivo X300 Ultra oferuje poczwórny aparat z tyłu, tworzony przez:

teleobiektyw o ogniskowej 85 mm z sensorem Samsung HP0 o rozdzielczości 200 Mpix,

szerokokątny obiektyw o ogniskowej 35 mm z sensorem Sony Lytia 901 o rozdzielczości 200 Mpix,

ultraszerokokątny obiektyw o ogniskowej 14 mm z sensorem Sony Lytia 818 o rozdzielczości 50 Mpix,

a także multispektralny sensor o rozdzielczości 5 Mpix z 12 kanałami kolorów i ulepszonym czujnikiem migotania.

Szczególnie duże wrażenie robi ten pierwszy – to teleobiektyw Zeiss Apo klasy gimabalowej, z 3-stopniową optyczną stabilizacją obrazu, śledzeniem ostrości (AF) do 60 klatek na sekundę, 3,7-krotnym zoomem optycznym, powłoką Zeiss T i szkłem Super Blue.

Poza sekcją fotograficzną Vivo X300 Ultra też jest flagowcem z krwi i kości. Ma na pokładzie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, akumulator o pojemności 6600 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 100 W i bezprzewodowego o mocy 40 W, jak również zaawansowany system chłodzenia Liquid Cooling Vapor Chamber.

Do wyświetlania obrazu służy mu 6,82-calowy ekran LTPO AMOLED, dostrojony przez inżynierów Zeiss. Cechuje go rozdzielczość 2K, częstotliwość odświeżania do 144 Hz, wsparcie dla 10-bitowego HDR oraz jasność sięgająca 4500 nitów. Do tego dochodzi system Android 16 (z obietnicą 5 dużych aktualizacji), a całość wieńczy konstrukcja charakteryzująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69.