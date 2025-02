Xiaomi stawia krzyżyk na tych smartfonach. To już koniec

Xiaomi zaktualizowało listę smartfonów, które nie będą już otrzymywać aktualizacji. Wkrótce wsparcie stracą też kolejne modele z oferty chińskiego producenta.

Kolejne smartfony Xiaomi nie będą już dłużej wspierane. Koniec aktualizacji dla tych modeli

Liczba modeli na liście EOL regularnie się wydłuża. EOL to skrót od End Of Life, który oznacza, że wymienione urządzenia nie będą już otrzymywać aktualizacji oprogramowania. Producent deklaruje, że wspiera swoje sprzęty co najmniej przez dwa lata od rozpoczęcia sprzedaży, aczkolwiek coraz więcej może liczyć na dłuższe wsparcie.

Na przykład wprowadzony niedawno na globalny rynek model Redmi Note 14 ma otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń aż do 1 marca 2031 roku, czyli przez ponad 6 lat od rynkowej premiery. Z kolei Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G i Redmi Note 14 Pro+ 5G będą wspierane nieco krócej – do stycznia 2029 roku.

Najnowszymi modelami, które trafiły już na listę EOL lub zrobią to jeszcze w tym miesiącu, są:

Właściciele smartfonów, znajdujących się na liście EOL, tj. tych, dla których producent nie będzie już wydawał aktualizacji, powinni zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, ponieważ ich telefon jest bardziej podatny na niebezpieczeństwo.

W związku z tym nie należy pobierać ze sklepu Google Play aplikacji o wątpliwej reputacji oraz instalować programów z pominięciem Google Play, tj. z wykorzystaniem ściągniętych ze stron trzecich plików instalacyjnych. Ponadto trzeba zachować ostrożność podczas przeglądania internetu, aby niecelowo czegoś z niego nie pobrać na smartfon.

Te smartfony Xiaomi wkrótce też przestaną być wspierane

Na dedykowanej stronie Xiaomi można sprawdzić, do kiedy dany model będzie otrzymywał aktualizacje. Wynika z niej, że wkrótce producent przestanie wspierać też kilka kolejnych smartfonów, w tym: