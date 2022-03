Xiaomi 12X debiutuje na rynku globalnym. Prawie-flagowiec w nieflagowej cenie

Xiaomi 12X jest bardzo podobny do Xiaomi 12, jednak dzięki kilku cięciom w specyfikacji Xiaomi udało się zredukować jego cenę do nieflagowego poziomu. To z pewnością sprawi, że wielu klientów wybierze właśnie ten model.

Globalna premiera Xiaomi 12X – cena poza Chinami

Xiaomi 12X będzie dostępny na globalnym rynku w dwóch konfiguracjach: z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. W obu przypadkach są to kości LPDDR5 i UFS 3.1. Smartfon nie obsługuje zewnętrznych kart pamięci. Cena Xiaomi 12X poza Chinami zaczyna się od 649 dolarów.

Smartfon jest zatem tańszy niż Xiaomi Mi 11, który w momencie globalnej premiery w 2021 roku kosztował od 749 do 799 euro (odpowiednio za wersję 8 GB/128 GB i 8 GB/256 GB), natomiast w Polsce od 3499 złotych do 3699 złotych (za analogiczne konfiguracje). Jednocześnie kosztuje mniej niż Xiaomi 12, którego cena na rynku globalnym zaczyna się od 749 dolarów.

Specyfikacja Xiaomi 12X

Smartfon wyposażono w 6,28-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (419 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 480 Hz. Ekran zapewnia 12-bitową głębię koloru, obsługę przestrzeni barw DCI-P3 i HDR10+ oraz wsparcie dla technologii Dolby Vision, a do tego charakteryzuje się współczynnikiem kontrastu 500000:1 i osiąga jasność do 1100 nitów. Przód pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Xiaomi 12X ma na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 870 3,2 GHz (15 TOPS) z modemem 5G wraz systemem rozprowadzania ciepła z arkuszem grafitu o powierzchni 10345 mm2 i grafenu (226 mm2) oraz komorą parową (2600 mm2), a także akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 67 W (przez port USB-C; smartfon nie obsługuje ładowania indukcyjnego). Urządzenie ma wymiary 152,7×69,9×8,16 mm i waży 176 gramów.

Na przodzie Xiaomi 12X znajduje się aparat o rozdzielczości 32 Mpix z funkcją łączenia czterech pikseli w jeden większy (o rozmiarze 1,4 µm) i obiektywem o kącie widzenia 80,5°, natomiast na tyle zestaw:

50 Mpix z sensorem Sony IMX766 z pikselami wielkości 1,0 µm (za pomocą funkcji łączenia mogą one osiągnąć rozmiar 2.0 µm), przysłoną f/1.88, sześcioma soczewkami, ekwiwalentem ogniskowej 24 mm i optyczną stabilizacją obrazu;

13 Mpix z przysłoną f/2.4, pięcioma soczewkami, ekwiwalentem ogniskowej 12 mm i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 123°;

obiektyw telemakro 5 Mpix z ekwiwalentem ogniskowej 50 mm do zdjęć z odległości 3-7 cm.

Aparat na panelu tylnym Xiaomi 12X może nagrywać wideo w 8K w 24 fps oraz w 4K w 60 fps i 30 fps, a także w zwolnionym tempie (do 960 fps w 1080p i 720p). Do tego jest funkcja rejestrowania filmów zarówno przednim, jak i tylnym aparatem w tym samym czasie.

Na pokładzie Xiaomi 12X znajdują się też dwa linearne głośniki stereo z dźwiękiem harman/kardon i technologią Dolby Atmos oraz certyfikatami Hi-Res Audio i Hi-Res Wireless Audio, a także moduł NFC, port podczerwieni, żyroskop i dual SIM (2x nano SIM). Smartfon zapewnia również obsługę WiFi 6 i AAC/LDAC/LHDC.

Xiaomi 12X po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android z interfejsem MIUI 13. Wraz ze smartfonem w pudełku znajdzie się ładowarka i przewód z końcówka USB-C.