Redmi 10A już oficjalnie. Kontynuacja budżetowej legendy Xiaomi

Gdy jeszcze sprzedawałem smartfony na infolinii, Xiaomi Redmi 9A był jednym z najłatwiejszych urządzeń do opchnięcia. O wiele tańszy od budżetowej konkurencji i oferujący dość podobny zestaw funkcji. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, iż Redmi 10A pojawił się w oficjalnym sklepie firmy.

Redmi 10A – pełna specyfikacja

Rzućmy okiem na pełną specyfikację Redmi 10A. Dla prostoty przekazu, zestawimy go z poprzednim modelem tej serii.

Cecha/nazwa urządzenia Xiaomi Redmi 10A Xiaomi Redmi 9A Ekran 6,53 cala HD+ z jasnością do 400 nitów 6,53 cala HD+ z jasnością do 400 nitów CPU MediaTek Helio G25 (2,0 GHz, 12 nm) MediaTek Helio G25 (2,0 GHz, 12 nm) RAM 4 GB/6 GB 2 GB Pamięć 64 GB/128 GB 32 GB Aparat 13 Mpix 13 Mpix Aparat przedni 5 Mpix 5 Mpix Dual SIM tak tak Bateria 5000 mAh 5000 mAh System operacyjny Android 11 (MIUI 12.5) Android 10 (MIUI 12)

Aż trzy modele budżetowego Redmi 10A

Już na pierwszy rzut oka widać, że będzie to smartfon mocno inspirowany swoim legendarnym poprzednikiem. Procesor, aparat, a nawet wielkość urządzenia – niemalże wszystko pozostało na swoim miejscu. Cieszy jednak nowszy system operacyjny, a także zmiany w segmencie pamięci. Doczeka się on aż trzech wariantów, w równie atrakcyjnych cenach. Trzeba jednak przyznać – opcja 6 GB/128 GB to coś, czego nie spodziewałbym się po tej linii urządzeń.

Redmi 10A (źródło: Mi)

Za Redmi 10A z 4 GB RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci, Chińczycy zapłacą 699 juanów (równowartość ~470 złotych). Model z 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej to już cena 799 juanów (równowartość ~540 złotych). Za najmocniejszy wariant – 6 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci – należy wydać 899 juanów (równowartość ~605 złotych).

8 Ocena

Pozostaje więc czekać na pierwsze ogłoszenia o dostępności tego smartfonu w Polsce. Trzeba przyznać, że równowartość 600 złotych za najmocniejszy model byłoby jedną z najciekawszych ofert w tym segmencie urządzeń. Ciekawe, jakie poziomy cen ostatecznie osiągnie w naszym kraju ten model, po uwzględnieniu podatków i narzutu dystrybucyjnego.