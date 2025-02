Niezwykły smartfon Huawei ruszy w świat. Wiemy już kiedy

Podwójnie składany smartfon Huawei Mate XT to jedna z największych sensacji ubiegłego roku. Tym większe emocje wzbudza informacja, że jeszcze w tym miesiącu odbędzie się globalna premiera tego urządzenia.

Globalna premiera Huawei Mate XT już w tym miesiącu

Globalna premiera Huawei Mate XT Ultimate Design odbędzie się 18 lutego 2025 roku. Wydarzenie zostanie zorganizowane w malezyjskim Kuala Lumpur i – mamy nadzieję – przyniesie komplet informacji na temat dostępności urządzenia na poszczególnych rynkach oraz sugerowane ceny detaliczne, jakie będą tam obowiązywać.

Co oferuje podwójnie składany smartfon Huawei Mate XT?

Huawei Mate XT to pierwszy na świecie podwójnie składany smartfon. Złożony oferuje wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala, częściowe rozłożenie daje 7,9 cala, a w pełnej krasie do dyspozycji użytkownika oddawany jest aż 10,2-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3K.

Pomimo tego smartfon Huawei Mate XT po złożeniu ma jedynie 12,8 mm grubości, a rozłożony zaledwie 3,6 mm (w najsmuklejszym punkcie). A co mieści w środku? Między innymi procesor Kirin 9010, 16 GB RAM, nie mniej niż 256 GB pamięci masowej oraz krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 5600 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 66 W i bezprzewodowo z mocą 50 W.

Huawei Mate XT (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, to też nie ma się czego wstydzić. Producent wyposażył go bowiem w główny aparat 50 Mpix ze zmienną przysłoną w zakresie f/1.4 – f/4.0 oraz dwa dodatkowe sensory: 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 12 Mpix z peryskopowym teleobiektywem oferującym 5,5-krotny zoom optyczny. Nie zabrakło również kamerki do selfie – tę cechuje rozdzielczość 8 Mpix.

Kasia miała okazję spędzić kilka chwil w towarzystwie tego sprzętu i posłała w jego kierunku wiele ciepłych słów. Łyżką dziegciu w beczce miodu okazać może się jednak cena, która w Polsce – według szacunków – może zbliżać się nawet do 20 tysięcy złotych.

Na razie jednak jest to tylko gdybanie. Na szczęście na konkrety nie będziemy musieli już zbyt długo czekać. Za dwa tygodnie od dzisiaj powinniśmy być już nieco mądrzejsi. Czekamy!