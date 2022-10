Smartfon dla dziecka, rodzica czy dziadka powinien być niedrogi i oferować najpotrzebniejsze funkcje. Xiaomi stworzyło urządzenie, które z pewnością będzie cieszyło się zainteresowaniem wśród osób o niewygórowanych wymaganiach, potrzebujących sprzętu przede wszystkim do komunikacji.

Redmi A1 to idealny smartfon dla dziecka, rodzica i dziadka

Jako osoba, która od najmłodszych lat interesuje się telefonami, lubię mieć dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań i różnych „bajerów”. Jednocześnie – nie ukrywam – szybko mnie one nudzą i odchodzą w zapomnienie, bo na co dzień i tak korzystam z najpopularniejszych, najzwyklejszych funkcji, jak zdecydowana większość użytkowników, tj. dzwonienie, SMS-owanie, korzystanie z komunikatorów internetowych i social mediów, robienie zdjęć i przeglądanie zasobów sieci.

Te podstawowe funkcje oferuje każdy smartfon, a nawet i wybrane telefony komórkowe. Nie każdemu jednak potrzebny jest model z flagowej czy nawet średniej półki. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym, rodzic w dojrzałym wieku czy babcia lub/i dziadek (czyli osoby, które większość życia przeżyły w czasach, gdy najpopularniejszym narzędziem do dzwonienia był telefon stacjonarny i budki telefoniczne) – w przeważającej większości potrzebują przede wszystkim narzędzia do komunikacji. I Redmi A1 właśnie nim jest.

Oczywiście osoby w dojrzałym wieku/starsze coraz częściej umieją jednak korzystać z nowych technologii, ale nawet jeśli tak, to mimo wszystko robią to w swoim tempie, które jest wolniejsze od – powiedzmy – standardowego. W związku z tym nie potrzebują super wydajnego smartfona i nawet nie będą narzekać, jeśli coś zadziała wolniej. Najważniejsza jest prostota obsługi i długi czas pracy na jednym ładowaniu.

A Redmi A1 zapewnia jedno i drugie, gdyż w przeciwieństwie do 99,9% smartfonów Xiaomi, pracuje na „czystym” systemie Android 12 Go Edition bez żadnej nakładki. Dzięki temu (przez to) oferuje mniej funkcji, ale też powinien działać szybciej, gdyż nakładki bywają zasobożerne i czasami także niedopracowane.

Akumulator ma zaś pojemność 5000 mAh – taka pojemność, w połączeniu z podstawową specyfikacją techniczną i raczej niezbyt intensywnym użytkowaniem (przynajmniej w niektórych przypadkach, bo nawet moja mama 60+ potrafi siedzieć zaskakująco długo ze smartfonem w ręce) powinna zapewnić satysfakcjonujący czas pracy dla niezbyt wymagającego użytkownika.

Ponadto Redmi A1 oferuje duży wyświetlacz o przekątnej 6,52 cala oraz aparat o rozdzielczości 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie. Urządzenie ma wymiary 164,9×76,75×9,09 mm i waży 192 gramy. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że pokrywa panelu tylnego ma fakturę skóry, która może sprawić, że smartfon będzie lepiej i pewniej leżał w dłoni.

Gdzie i za ile można kupić Redmi A1? (cena, dostępność)

Redmi A1 jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i zielonej w oficjalnych sklepach internetowych producenta: Mi-Home.pl, Mi-Store.pl i mimarkt.pl za 499 złotych. To kwota, jaką trzeba zapłacić za konfigurację z 2 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (tylko taka jest w sprzedaży).

W zależności od sklepu dostawa jest darmowa lub dodatkowo płatna, a ponadto jest możliwość odroczenia spłaty i rozłożenia jej na raty 0% (tj. bez dodatkowych kosztów pod warunkiem terminowej spłaty rat) oraz wzięcia smartfona w leasing.