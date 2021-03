Xiaomi Mi 11 ma ciekawego konkurenta – poznajcie Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 do tej pory był najmocniejszym, flagowym smartfonem Xiaomi. Od dziś już nie jest, ponieważ doczekał się godnej siebie konkurencji. Jednym z konkurentów dla niego jest tańszy, ale wciąż świetnie zapowiadający się Xiaomi Mi 11i.

Xiaomi Mi 11i – równie mocny, nieco mniej fotograficzny

Xiaomi rozumie, że nie wszystkim muszą przydawać się najlepsze aparaty na rynku, ale wysoka wydajność smartfona jest nie do przecenienia. Dlatego też powstał Xiqaomi Mi 11i. Telefon, podobnie jak flagowego Xiaomi Mi 11, wyposażono we flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 2,84 GHz ze zintegrowanym modemem 5G oraz wsparciem dla WiFi 6.

Tak więc o ile w dziedzinie mocy, potrzebnej do zadań, Xiaomi Mi 11i niczego nie brakuje, smartfon ma odrobinę słabszy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Podstawowa matryca 108 Mpix jest zachowana, ale zamiast drugiego zestawu 13 Mpix (f/2.4), mamy aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2.2). Trzecie oczko należy do znanego już z podstawowego Mi 11, sensora makro 5 Mpix z obiektywem f/2.4.

Mniej bajerów niż w Mi 11

Zamiast zakrzywionego ekranu, jak w Xiaomi Mi 11 czy Mi 11 Ultra, nowy Mi 11i ma płaski wyświetlacz. I choć jest to AMOLED, to producent nie zintegrował z nim czytnika linii papilarnych – czujnik ten powędrował na boczną krawędź urządzenia. Ponieważ zdecydowano się zmienić model zastosowanego wyświetlacza, postawiono na panel Samsunga E4, o maksymalnej jasności 1300 nitów (dla porównania – w Mi 11 szczytowa jasność do 1771 nitów). Ekran obsługuje HDR10+ i zachowuje częstotliwość odświeżania 120 Hz.

System audio stanowią dwa głośniki z Dolby Atmos. Całość zasilana będzie przez baterię o pojemności 4520 mAh z szybkim ładowaniem 33 W (a nie 55 W, jak w Mi 11).

Pełna specyfikacja to:

Model Mi 11i Wyświetlacz 6,67 cala; Samsung E4 AMOLED; 2400 x 1080 pikseli; Odświeżanie 120 Hz; skanowanie dotyku 360 Hz; maksymalna jasność 1300 nitów; kontrast 5,000,000:1 Chipset, CPU, GPU, proces technologiczny, modem Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Kryo 680, do 2,84 GHz + Arm Cortex-X1 Qualcomm Adreno 660 GPU; 5 nm;

zintegrowany modem X60 5G Pamięć, przestrzeń dyskowa LPDDR5 + UFS 3.1 Warianty 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB Chłodzenie Liquid-cooling 3D Tylny aparat Główny aparat 108 MP f/1,75; optyka 7P; wielkość sensora 1/1,52 cala; piksele 0,7 μm; binowanie 9-w-1; 2,1 μm Aparat szerokokątny 8 MP kąt 119 stopni, f/2,2, Aparat makro 5 MP f/2,4, AF (3 cm – 7 cm) Przedni aparat 20 MP Audio Dolby Atmos / dwa głośniki Łączność Dual SIM, dual 5G standby; Wi-Fi 6 NFC, nadajnik podczerwieni; USB-C Bezpieczeństwo Boczny sensor linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy Bateria 4520 mAh Zasilanie Szybkie ładowanie 33 W 100% w 52 minuty; Dołączona ładowarka 33 W Wibracje Silniczek liniowy w osi X System MIUI 12, MIUI 12.5 (po aktualizacji) Kolory srebrny (Celestial Silver), biały (Frosty White), czarny (Cosmic Black) Wymiary i waga 7,8 mm szerokości, 196 g

Cena Xiaomi Mi 11i – dostępność

Xiaomi Mi 11i dostępny będzie w dwóch wersjach: