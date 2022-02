POCO znów napiera – POCO X4 Pro 5G zawalczy o klienta jak lew

POCO nie ominęło targów MWC 2022. W trakcie jednej z najważniejszych imprez branżowych producent zaprezentował dwa nowe smartfony POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro. Szczególnie ten pierwszy może cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród klientów, aczkolwiek i drugi nie powinien narzekać na brak popularności.

Premiera POCO X4 Pro 5G na MWC 2022 (specyfikacja)

POCO X4 Pro 5G wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który cechuje się kontrastem 4500000:1 i ma 2047 poziomów jasności (szczytowa to aż 1200 nitów), a także odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i próbkuje dotyk z prędkością do 360 Hz. Przód smartfona pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

X4 Pro 5G (źródło: POCO)

We wnętrzu smartfona znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 695 2,2 GHz (6 nm) z modemem 5G oraz od 6 GB do 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 GB do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2, a także akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 67 W (przez port USB-C; do 30% w 8 minut, do 70% w 22 minuty, do 90% w 31 minut; zasilacz o mocy 67 W wchodzi w skład zestawu sprzedażowego).

POCO X4 Pro 5G oferuje również aparat o rozdzielczości 108 Mpix (f/1.9) na panelu tylnym, obok którego znajduje się 8 Mpix (f/2.2) aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118° i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Na przodzie, w okrągłym otworze pośrodku ekranu, umieszczono natomiast 16 Mpix (f/2.4) aparat do selfie i rozmów wideo.

POCO X4 Pro 5G (źródło: POCO)

Ponadto specyfikacja POCO X4 Pro 5G obejmuje m.in. czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, podwójne głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res Audio, moduł NFC, Bluetooth 5.1, radio FM, port podczerwieni, hybrydowy dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Smartfon ma wymiary 164,19×76,1×8,12 mm i waży 205 gramów oraz pracuje na systemie Android 11 z interfejsem MIUI 13 for POCO. W zestawie producent dodaje etui ochronne na urządzenie.

Cena POCO X4 Pro 5G

6 GB/128 GB – 299 euro (równowartość ~1400 złotych),

8 GB/256 GB – 349 euro (~1640 złotych).

Premiera POCO M4 Pro na MWC 2022 (specyfikacja)

Model ten wyposażono z kolei w 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli ze współczynnikiem kontrastu 4500000:1 i 2048 poziomami jasności oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 180 Hz. Czytnik linii papilarnych nie został zintegrowany z wyświetlaczem – znajduje się na bocznej krawędzi.

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Helio G96 2,05 GHz, któremu towarzyszy od 6 GB do 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej. POCO M4 Pro zasila akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33 W Pro (przez port USB-C; zasilacz 33 W w zestawie, podobnie jak etui ochronne). Urządzenie ma wymiary 159,87×73,87×8,09 mm i waży 179,5 grama.

POCO M4 Pro (źródło: POCO)

Ponadto POCO M4 Pro oferuje aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4) na przodzie i zestaw 64 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 118° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro na tyle, moduł NFC, podwójne głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res Audio, port podczerwieni, Bluetooth 5.0, dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon działa na Androidzie 11 z MIUI 13 for POCO.

Cena POCO M4 Pro

6 GB/128 GB – 219 euro (~1030 złotych),

8 GB/256 GB – 269 euro (~1265 złotych).

Osoby, które kupią nowe smartfony POCO, otrzymają w prezencie 2 miesiące subskrypcji YouTube Premium. Dostępność w Polsce nie została jeszcze określona przez producenta.