Świat się kończy – teraz nawet smartfony Redmi nie dostają ładowarek w zestawie

Chociaż niektórym naprawdę ciężko sobie wyobrazić, by w pudełku razem z nowym telefonem nie znajdowała się ładowarka, to jednak coraz więcej producentów decyduje się usunąć ją z zestawu sprzedażowego.

Reklama

Coraz mniej w pudełku, a ceny rosną

Dawniej pudełku razem ze smartfonem niemal zawsze dostawaliśmy ładowarkę, przewód USB oraz słuchawki. Dodatkowe akcesoria to jednak nie tylko dodatkowe koszty związane z ich produkcją. Im więcej rzeczy znajdzie się w pudelku, tym bardziej rośnie koszt dystrybucji urządzeń.

Producenci postanowili więc ograniczać zawartość pudełek z nowymi smartfonami. Stopniowo zaczęli usuwać z nich najpierw słuchawki, a następnie ładowarkę. Pionierem w tym zachowaniu bez wątpienia jest firma Apple, która do sprzedaży bez ładowarki w zestawie wprowadziła już iPhone’a 12. Wtedy z uśmiechem odbieraliśmy informację, że zamiast tego producent dołączy do smartfona lepszej jakości, wytrzymalszy kabel.

Redmi idzie śladem iPhone’ów?

Wczoraj Xiaomi wprowadziło na indyjski rynek Xiaomi Redmi Note 11SE. Chociaż większość informacji na ten temat skupia się na specyfikacji nowego smartfona tego chińskiego producenta, to jednak nie umknęło uwadze klientów, że oficjalna strona Xiaomi India informuje, że ​​telefon będzie dostarczany bez ładowarki.

Oczywiście nie będzie to pierwszy telefon Xiaomi, który zostanie dostarczony do klienta bez ładowarki w zestawie. Xiaomi nie dołącza ładowarki do swoich smartfonów od zeszłego roku, począwszy od Xiaomi Mi 11. Wówczas decyzja o wycofaniu tego akcesorium pudełka wywołała spore oburzenie wśród klientów i ostatecznie wielu z nich nie zdecydowała się na zakup flagowca.

Redmi Note 11SE (źródło: Xiaomi)

Note 11SE to jednak pierwszy telefon z serii Redmi, który będzie dostarczany w Indiach bez ładowarki. Wszystkie inne smartfony z tej rodziny mają w ją zestawie sprzedażowym – tak przynajmniej wynika z oficjalnej strony internetowej Xiaomi India.

W zestawie sprzedażowym nowego smartfona Xiaomi znajdzie się smartfon Redmi Note 11SE, kabel USB-C, narzędzie do wyjmowania karty SIM, etui ochronne, skrócona instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna.

Nie wiadomo jeszcze, czy nadchodzące smartfony z serii Redmi będą mieć dołączoną do zestawu ładowarkę, czy jednak Note 11SE będzie pierwszym z wielu urządzeń, których pudełka będą jej kompletnie pozbawione.