Premiera POCO M5 i POCO M5s – poznajcie kluczowe różnice, sprawdźcie promocyjne ceny!

POCO próbuje pogodzić ogień z wodą: wysokiej jakości podzespoły smartfonów z niewygórowaną ceną za finalny produkt. W tej kuźni pomysłów Xiaomi powstały dwa nowe modele: POCO M5 oraz POCO M5s. Jeden z nich jest nam bardzo dobrze znany.

POCO M5 i POCO M5s – świeżynki z MediaTekiem

POCO chwali się, że zawsze wsłuchuje się w głos mobilnych graczy. Z chęci przypodobania się tej grupie użytkowników powstały dwa wydajne modele smartfonów, na które trudno specjalnie narzekać – z dwóch powodów. Z jednej strony zapewniają wystarczającą wydajność dla gier mobilnych, a z drugiej nie pustoszą portfela potencjalnego kupującego.

W obu wypadkach mamy do czynienia z mocą czerpaną z procesora MediaTeka. Model M5 zyskał układ G99 (2,2 GHz), a M5s – G95 (2,05 GHz). Pamięć operacyjna w żadnej z wersji nie przekracza 4 GB, co może zawodzić, ale POCO ma na to swoje uzasadnienie – po prostu firma nie chciała, by cena z tego powodu poszybowała w górę. Nowe sprzęty POCO wyceniono dość typowo, ale zwłaszcza w przypadku lepiej wyposażonego modelu można mieć pewne wątpliwości co do zasadności widełek cenowych.

Rzućmy okiem na bezpośrednie porównanie kluczowych elementów specyfikacji POCO M5 oraz POCO M5s.

POCO M5 POCO M5s Procesor MediaTek Helio G99 (2,2 GHz) z grafiką Arm Mali-G57 MC2 MediaTek Helio G95 (2,05 GHz) z grafiką : Arm Mali-G76 MC4 Ekran 6,58″ IPS LCD, Full HD+ (2408 x 1080 pikseli), odświeżanie 30/60/90 Hz, odświeżanie dotyku 240 Hz, jasność 500 nitów 6,43″ AMOLED, Full HD+ (2408 x 1080 pikseli), jasność 110 nitów (HBM) RAM 4 GB LPDDR4X 4 GB LPDDR4X Pamięć wewnętrzna 64 GB/128 GB UFS 2.2 64 GB/128 GB UFS 2.2 Slot na kartę microSD tak, do 1 TB tak, do 1 TB Bateria 5000 mAh, ładowanie 18 W 5000 mAh, ładowanie 33 W Aparat główny 50 Mpix (f/1.8, autofocus PDAF) + 2 Mpix (czujnik głębi, f/2.4) + 2 Mpix (makro, f/2.2) 64 Mpix (f/1.8, autofocus PDAF), 2 Mpix (czujnik głębi, f/2.4) + 8 Mpix (ultraszerokokątny, f/2.2) Aparat przedni 5 Mpix (f/2.2) 13 Mpix (f/2.4) Łączność dualSIM (4G + 4G), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz i 5 GHz dualSIM (4G + 4G), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz i 5 GHz Bluetooth/NFC 5.3/tak 5.0/tak Inne Czytnik linii papilarnych z boku obudowy,

AI face unlock

Nadajnik podczerwieni IrDA,

Złącze audio mini-jack 3,5 mm Czytnik linii papilarnych z boku obudowy

AI face unlock

Nadajnik podczerwieni IrDA

Złącze audio mini-jack 3,5 mm

IP53, 2 głośniki Obudowa 163,99 x 76,09 x 8,9 mm,

Waga 201 g, obudowa typu Unibody,

Kolory: czarny, zielony, żółty Odporność na zachlapania i kurz,

160,46 x 74,5 x 8,29 mm,

Waga 178,8 g,

Kolory: szary, biały, niebieski

Spoglądając w stronę listy podzespołów, mamy więc do czynienia klasyczny konflikt pomiędzy urządzeniem z ekranem LCD a sprzętem z wyświetlaczem AMOLED. Komfort wyboru rozszerzony jest o lepsze możliwości foto w M5s oraz zauważalnie większą wagę przyłożoną do jakości obudowy w opcji z „eską”.

Kontrowersje pojawiają się jednak w przypadku cen smartfonów. Dlaczego? Spójrzmy.

POCO M5 i POCO M5s – ceny w Polsce

Dostępność obu nowych smartfonów jest taka sama: urządzenia dostaniemy od 5 września w salonach Xiaomi Store oraz online na mi-home.pl, mimarkt.pl oraz mi-store.pl oraz u partnerów rynkowych: Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish, x-kom.

Ceny POCO M5:

w wersji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej – 849 złotych,

w wersji z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – 999 złotych.

Ceny POCO M5s:

w wersji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej – 1099 złotych,

w wersji z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – 1199 złotych.

POCO M5s

W obu przypadkach obowiązuje promocja – przez niespełna 3 dni od premiery, do 7 września lub do wyczerpania zapasów, smartfony w każdej z opcji z wyłączeniem POCO M5s 4/64 GB dostępne są z rabatem w wysokości 100 złotych. Ilość dostępnych urządzeń jest ograniczona i może się różnić w zależności od sklepu.

Z ceną POCO M5s jest jeszcze jeden problem. Ten smartfon to praktycznie kopia Redmi Note 10S, którego aktualnie można dostać w wersji z 6 GB RAM w znacznie lepszej cenie – już za 999 złotych. Wobec tego, nawet korzystając z promocji, tak naprawdę stracimy na zakupie 100 złotych oraz 2 GB RAM. Wydaje się, że kalkulacja jest banalnie prosta.