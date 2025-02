Max drożeje. Nowe ceny w Polsce już obowiązują

Serwis Max cieszy się w Polsce całkiem dużą popularnością. Powodów tego stanu rzeczy jest sporo, ale niewątpliwie jeden z najważniejszych to rozbudowany katalog filmów i seriali. Zarówno produkcje oryginalne, jak i licencje kosztują niemało, a to właśnie może być powód, dla którego zdecydowano się na podniesienie cen. Ile teraz kosztują poszczególne pakiety Max?

Ile kosztuje Max? Cena w 2025 roku idzie do góry

Od lutego 2025 roku cena Max w dwóch niższych pakietach została podwyższona o równą dychę. Zatem za plan Podstawowy zapłacimy teraz 29,99 złotych miesięcznie (było 19,99 złotych), a za plan Standardowy – 39,99 złotych miesięcznie (było 29,99 złotych). Ten drugi niezmiennie eliminuje reklamy i umożliwia pobranie 30 tytułów do późniejszego oglądania ich w trybie offline.

Nie zmienia się natomiast cena planu Premium. Wciąż za 49,99 złotych miesięcznie użytkownicy mogą liczyć na rozdzielczość 4K, dźwięk w formacie Dolby Atmos, tryb offline z setką tytułów oraz możliwość odtwarzania treści na czterech, a nie dwóch ekranach. Jest to pierwszy wzrost cen od premiery Max w Polsce w czerwcu 2024 roku.

Wraz ze wzrostem cen miesięcznych w górę poszły także ceny pakietów rocznych. Nie zmieniła się przy tym zasada, że w przypadku takiego zakupu dwa miesiące otrzymujemy niejako w prezencie, a zatem za plan Podstawowy zapłacimy 299 złotych, za Standardowy – 399 złotych, a za Premium – 499 złotych.

Cena Max w 2025 roku (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Podsumujmy…

Tak wygląda cennik Max w 2025 roku:

Podstawowy Standardowy Premium Maks. rozdzielczość Full HD Full HD 4K (Ultra HD) Jakość dźwięku standardowa standardowa aż do Dolby Atmos Maks. liczba ekranów 2 2 4 Zawiera reklamy? Tak Nie Nie Możliwość pobierania Nie Tak (30 pobrań) Tak (100 pobrań) Cena na miesiąc 29,99 złotych 39,99 złotych 49,99 złotych Cena na rok 299 złotych 399 złotych 499 złotych

Co dla części osób może być ważne, podwyżka po raz kolejny nie dotyczy użytkowników, korzystających z pakietu „przed Max”, a więc tych, którzy kontynuują subskrypcję od czasu, gdy był to jeszcze serwis HBO GO. W ich przypadku nadal co miesiąc z konta znikać będzie 19,99 złotych.