Snap znowu stawia na AI. Czy nowa funkcja Snapchata pomoże odrodzić się platformie?

Twórcy popularnej niegdyś platformy społecznościowej zapowiedzieli nową funkcję. Użytkownicy Snapchata w przyszłości mają otrzymać dostęp do wydajnego, kompaktowego i szybkiego modelu AI, służącego do generowania obrazów w wysokiej rozdzielczości. Co wiadomo o nowej technologii i kiedy trafi w ręce użytkowników?

Twórcy Snapchata nie zwalniają

Snapchat to platforma społecznościowa, na której można dzielić się zdjęciami i filmami. Choć złoty czas aplikacji minął już dawno, twórcy nie poddają się i nadal chcą się rozwijać.

We wrześniu 2024 roku zapowiedziano sporą metamorfozę całego Snapchata, dzięki której serwis miał stać się prostszy i bardziej intuicyjny. Dodatkowo, użytkownicy mogą już korzystać z nowych Nakładek AI czy oglądać sekcję Memories na pełnym ekranie, a subskrybenci z pomocą sztucznej inteligencji mogą generować napisy oraz skorzystać z nowych nakładek. Firma Snap pochwaliła się też nowymi okularami AR Spectacles piątej generacji i odświeżonym systemem Snap OS.

Teraz pojawiły się kolejne wieści. Właściciel Snapchata pracuje nad nowym modelem sztucznej inteligencji, który zamienia tekst na obraz. Narzędzie będzie przeznaczone dla urządzeń mobilnych i pozwoli na generowanie grafik o wysokiej rozdzielczości.

Snapchat otrzyma nowe funkcje oparte o sztuczną inteligencję

Nowy model dyfuzji stworzony przez Snap potrzebuje tylko kilku sekund, aby w oparciu o tekst przesłany przez użytkownika wygenerować obraz w wysokiej rozdzielczości. Ponadto według twórców technologia ta jest na tyle szybka, że na iPhonie 16 Pro Max może opracować obraz w około 1,4 sekundy. Ważną zaletą nowego modelu jest też jego kompaktowość.

Snap twierdzi również, że nowość ma być przyjazna dla urządzeń mobilnych. Oznacza to, że model cechuje się wydajnością i będzie działał w pełni na urządzeniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty obliczeniowe mają być niższe niż w przypadku LLM działających na serwerach.

Firma ma w planach wdrożyć nowy model w ciągu kolejnych miesięcy. Znajdzie on zastosowanie w ramach funkcji aplikacji Snapchat, opartych o sztuczną inteligencję, takich jak AI Snaps, AI Bitmoji Backgrounds i innych.

Już teraz natomiast użytkownicy mogą wykupić subskrypcję Platinum na Snapchat+ za 14,99 dolarów miesięcznie (w Polsce 49,99 złotych za miesiąc), która umożliwia korzystanie ze Story bez sponsorowanych Snapów, Story i Nakładek reklamowych.