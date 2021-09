Debiutuje Xiaomi 11T Pro – smartfon, który naładujesz w 17 minut. Jest też nieco słabszy brat bliżniak – Xiaomi 11T

Jeszcze jakiś czas temu wydawać się mogło, że na ogólną dostępność szumnie zapowiadanego ładowania 120 W od Xiaomi będziemy musieli jeszcze długo poczekać. Tymczasem do sprzedaży w Europie wchodzi właśnie pierwszy smartfon, który wspiera tak szybkie ładowanie – Xiaomi 11T Pro; uzupełnienie energii ma trwać zaledwie 17 minut. Wraz z nim debiutuje nieco gorszy brat bliźniak, Xiaomi 11T. Co oferują oba modele?

Xiaomi 11T Pro – jak można ładować smartfon tak szybko?!

Za każdym razem, gdy piszemy o bardzo szybkim ładowaniu smartfonów, pytacie jak bardzo wpływa to na żywotność baterii. Podczas spotkania przedpremierowego, zostało nam zdradzone, że po 800 cyklach ładowania, bateria ma mieć wciąż 80% pierwotnej wydajności.

Biorąc pod uwagę codzienne ładowanie, po ponad dwóch latach bateria powinna wciąż sprawować się zupełnie dobrze – pytanie oczywiście, na jak długo pozwoli bateria o pojemności 5000 mAh już teraz, tuż po premierze.

To wszystko jest możliwe dzięki innowacyjnym technologiom, takim jak podwójne pompy ładujące (rodzaj konwerterów DC-DC), dwukomorowa struktura baterii, MTW, zastosowanie grafenu w baterii Li-Ion oraz technologia Mi-FC. Bezpieczeństwo baterii jest potwierdzone przez certyfikat TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, 34 funkcje ładowania i bezpieczeństwa baterii oraz monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym.

– a przynajmniej tak to tłumaczy Xiaomi w komunikacie prasowym

W obu modelach bardzo duży nacisk postawiono na możliwości fotograficzne i wideo – a może nawet przede wszystkim wideo. Xiaomi wprowadza pakiet Cinemagic, który pozwala korzystać z bardzo zaawansowanych trybów, takich jak zmienne ISO, Time Freeze, Magic Zoom czy Audio Zoom. Tych trybów jest więcej – przyjrzę im się podczas recenzowania smartfona.

Co ważne, Xiaomi obiecuje trzy duże aktualizacje Androida i wsparcie modelu przez cztery lata od premiery.

Czym Xiaomi 11T różni się od Xiaomi 11T Pro?

Pod względem wizualnym – właściwie niczym. Patrząc na oba modele, zarówno z przodu, jak i z tyłu, można odnieść wrażenie, że są to te same smartfony. Wyspy z aparatami, ekran z otworem na przedni aparat, rozmieszczenie klawiszy, złączy, etc. – wszystko tak samo.

Z jednym szczegółem – na górnej krawędzi Xiaomi 11T Pro znajduje się napis harman/kardon, którego na Xiaomi 11T nie ma. I… to tyle, jeśli chodzi o różnice wizualne.

A jeśli chodzi o resztę? Przede wszystkim działa pod kontrolą innego procesora – za jego pracę odpowiada MediaTek Dimensity 1200 Ultra, a także ma dwa głośniki, ale jedynie zestrojone Dolby Atmos, bez wsparcia harman/kardon.

11T ma też jednokomorową baterię zamiast dwukomorowej i obsługuje wolniejsze ładowanie – 67 W, które pozwala naładować telefon w ok. 36 minut, czyli i tak w bardzo szybkim tempie.

Na papierze są to raczej subtelne różnice – trudno powiedzieć, na ile przełożą się na różnicę w komforcie użytkowania obu modeli.

Porównanie parametrów Xiaomi 11T vs Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro Xiaomi 11T Wyświetlacz 120 Hz 6,67 cala AMOLED

FHD+, 2400×1080

TrueColor, True Display

średnio 800 nitów, maks. 1000 nitów

Kontrast: 5,000,000:1 120 Hz AdaptiveSync

Częstotliwość próbkowania 480 Hz

HDR10+

Dolby Vision

Sunlight mode 3.0

Reading mode 3.0

czujnik oświetlenia 360° 120 Hz 6,67 cala AMOLED

FHD+, 2400×1080

TrueColor, True Display

średnio 800 nitów, maks. 1000 nitów

Kontrast: 5,000,000:1 120 Hz AdaptiveSync

Częstotliwość próbkowania 480 Hz

HDR10+

Dolby Vision

Sunlight mode 3.0

Reading mode 3.0

czujnik oświetlenia 360° Kolory obudowy Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue Wymiary i waga 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm

204 g 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm

203 g Chipset i proces produkcyjny Qualcomm Snapdragon 888, 5 nm MediaTek Dimensity 1200-Ultra, 6 nm Główny aparat 108 Mpix 0,7 μm, 2,1 μm 9-w-1

Super Pixel z stabilizacją optyczną, f/1,75, optyka 7P Dual Native ISO

8 Mpix ultraszeroki kąt kąt 120°, F/2,2

makro 5 Mpix f/2,4, AF 3-7 cm 108 Mpix 0,7 μm, 2,1 μm 9-w-1

Super Pixel z stabilizacją optyczną, f/1,75, optyka 7P Dual Native ISO

8 Mpix szeroki kąt kąt 120°, F/2,2

makro 5 Mpix f/2,4, AF 3-7 cm Przedni aparat 16 Mpix 16 Mpix Łączność 5G

Bluetooth 5.2

WiFi 6

Dual SIM

NFC

podczerwień 5G

Bluetooth 5.2

WiFi 6

Dual SIM

NFC

podczerwień Baterie i zasilanie 5000 mAh

120 W Xiaomi HyperCharge 5000 mAh

67 W turbo charging Audio dwa głośniki

SOUND BY Harman Kardon

Dolby Atmos dwa głośniki Dolby Atmos

Ceny Xiaomi 11T i 11T Pro w Europie

Oba smartfony trafią do sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: Meteorite Gray, Moonlight White i Celestial Blue.

Cena Xiaomi 11T zaczyna się od 499 euro (za wariant 8/128, w sprzedaży będzie jszcze 8/256, ale jego cena nie jest znana), natomiast Xiaomi 11T Pro – od 649 euro (za wersję 8/128, do sprzedaży wejdą jeszcze dwie wersje: 8/256 i 12/256).

Oba smartfony będą dostępne w sprzedaży w Polsce w październiku – wtedy też poznamy ich polskie ceny.

