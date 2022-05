„Bardzo przydatna super niespodzianka” – przystępny cenowo Redmi Note 11 SE z 5G

Redmi ma już za sobą najważniejszą premierę ostatnich miesięcy – poznaliśmy bowiem Redmi Note 11T Pro+. Jednak to nie wszystko, co producent ma do zaoferowania. Jeśli budżet nie pozwoli pochylić się nad najnowszym mocnym smartfonem z rodziny, łaskawym okiem można spojrzeć na Redmi Note 11 SE.

„Stworzony, by popularyzować 5G”

Redmi Note 11 SE z założenia jest konstrukcją tańszą i nie ma zamiaru konkurować z najszybszymi smartfonami z rodziny Redmi. Ma za to inną misję. Ponieważ model ten wyposażono w procesor z modemem 5G, ma za zadanie zwiększyć odsetek osób posiadających telefon z możliwością łączenia się z sieciami nowej generacji. Dokładnie tak widzi tę konstrukcję szef Xiaomi, Lei Jun.

Redmi Note 11 SE

Smartfon otrzymał 6,5-calowy wyświetlacz Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Z przodu widać też oczko aparatu do selfie z matrycą 8 Mpix (f/2,0, 1,12 μm). W środku działa procesor MediaTek Dimensity 7000 (2,2 GHz) z grafiką Mali-G57 MC2. Podstawowa wersja ma 4 GB RAM LPDDR4X i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2.

Na bocznej ramce umieszczono czytnik linii papilarnych. Z kolei z tyłu znajdziemy wyspę z dwoma aparatami: 48 Mpix (f/1.79, 0.8μm) oraz 2 Mpix (f/2,4, 1,75 μm). To wydaje się niewiele, ale główna kamera obsługuje HDR, zdjęcia poklatkowe czy nagrywanie w zwolnionym tempie (120 kl./s przy rozdzielczości 1280 x 720). Nie jest źle!

Redmi Note 11 SE Redmi Note 11 SE Redmi Note 11 SE Redmi Note 11 SE Redmi Note 11 SE

Wśród modułów łączności należy wymienić Wi-Fi 2,4 GHz / Wi-Fi 5 GHz czy Bluetooth 5.1. Producent nie podaje nic o module NFC. Całość zasilana jest przez baterię 5000 mAh z ładowaniem 18 W i zarządzana przez Androida 11 z nakładką systemową MIUI 12. Wymiary obudowy to 161,81 mm x 75,34 mm x 8,92 mm, a waga zamyka się w 190 g.

Przedsprzedaż Redmi Note 11 SE rusza w Chinach już teraz. Wersja z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 1099 juanów, co w bezpośrednim przeliczeniu daje nam jakieś 710 złotych. Jeśli smartfon dotrze do Polski, to będzie bardzo dobrą propozycją dla chcących przetestować 5G w smartfonie o niewygórowanej cenie.

Redmi Buds 4 i Redmi Buds 4 Pro

Przy okazji zaprezentowano nowe słuchawki od Redmi, czyli Redmi Buds 4 i Redmi Buds 4 Pro. To pchełki z aktywną redukcją hałasu. W modelu podstawowym nie będą przeszkadzać nam szumy do 35 dB, zaś w opcji Pro – do 43 dB. Zapewniają do 30 h (w modelu Pro – do 36 h) czasu pracy i umożliwiają szybkie ładowanie. Wyższa opcja obiecuje oprócz tego jakość dźwięku HiFi i niskie opóźnienia w grach (59 ms). Słuchawki trafią do sprzedaży w Chinach 31 maja.