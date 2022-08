Nowy Redmi 10 5G już dostępny w Polsce. Ile kosztuje?

Xiaomi Redmi 10 5G został oficjalnie zapowiedziany 29 marca 2022 roku obok Redmi Note 11S 5G, który trafił do sprzedaży w Polsce pod koniec lipca br. Od teraz klienci w kraju nad Wisłą mogą kupić również pierwszy z ww. modeli. Gdzie jest dostępny, ile kosztuje i – najważniejsze – co oferuje w tej cenie?

Polska cena Redmi 10 5G

W ramach ciekawostki można wspomnieć, że nie jest to całkowicie „oryginalny” model, bowiem przed swoją globalną premierą 29 marca 2022 roku zadebiutował w Chinach jako Redmi Note 11E 5G (1 marca). Klienci w Polsce musieli czekać ponad cztery miesiące na to, aby móc kupić ten smartfon. Teraz mogą już to zrobić.

Urządzenie pojawiło się w ofercie sieci Orange, gdzie jest dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: szarej, zielonej i srebrnej. Operator sprzedaje w swoim sklepie internetowym tylko jedną konfigurację, z 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

W momencie premiery pod koniec marca 2022 roku producent zapowiedział, że wersja ta będzie kosztowała na rynku globalnym 199 dolarów. Wówczas była to równowartość ~830 złotych, natomiast dziś już ~920 złotych. W sieci Orange model ten sprzedawany jest zaś za 1099 złotych z możliwością rozłożenia spłaty na 20 rat 0% po 54,95 złotych każda.

Oczywiście klient może też kupić smartfon wraz z abonamentem, którego ceny zaczynają się od 40 złotych (z rabatami za wyrażenie zgód marketingowych i fakturę elektroniczną; łącznie 10 złotych). W najtańszym klient otrzymuje rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz pakiet 5 GB internetu (z pełną prędkością, potem maksymalnie do 16 kb/s).

Xiaomi Redmi 10 5G – specyfikacja

Model ten oferuje wyświetlacz IPS o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz i jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji. Na przodzie znajduje się też aparat z matrycą 5 Mpix, natomiast na tyle producent umieścił dwa: główny 50 Mpix i dodatkowy 2 Mpix.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 700, który zapewnia wsparcie dla obsługi sieci 5G, dlatego jest polecany przez Orange do taryf z dostępem do technologii 5G (w przypadku tego operatora dopiero od Planu 60 za 60 złotych miesięcznie z rabatami).

Ponadto model ten oferuje dźwięk z certyfikatem Hi-Res Audio, slot na kartę pamięci microSD, dwa sloty na karty SIM w formacie nano, moduł NFC i złącze USB-C (USB 2.0). Urządzenie zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 18 W. Całość pracuje na systemie Android 12 z nakładką MIUI 13, ma wymiary 163,99×76,09×8,9 mm i waży 200 gramów.