Promocja na start sprzedaży Redmi Note 14 w Polsce. Ile można zaoszczędzić?

Smartfony z serii Redmi Note 14 dotarły do kraju nad Wisłą. Dziś miejsce ma polska premiera tych urządzeń, a wraz z nią wystartowała specjalna promocja na start – to okazja, by zapłacić nieco mniej albo też odebrać prezent w zamian za zakup.

Polska premiera serii Redmi Note 14 – promocja na start

Globalna premiera serii Redmi Note 14 odbyła się 10 stycznia, a dziś smartfony oficjalnie debiutują w Polsce. Z tej okazji firma Xiaomi przygotowała oferty promocyjne na start. Przyjmują różne formy – w dwóch przypadkach po prostu czasowo została obniżona cena, w innych możecie skorzystać z cashbacku, a w pozostałych otrzymujecie dodatkowy sprzęt w prezencie.

Mianowicie można kupić:

Redmi Note 14 (6/128 GB) za 799 złotych (cena regularna: 999 złotych),

za 799 złotych (cena regularna: 999 złotych), Redmi Note 14 (8/256 GB) za 1099 złotych, ale 200 złotych wraca w formie cashbacku,

za 1099 złotych, ale 200 złotych wraca w formie cashbacku, Redmi Note 14 5G (8/256 GB) za 1499 złotych, ale 200 złotych wraca w formie cashbacku,

za 1499 złotych, ale 200 złotych wraca w formie cashbacku, Redmi Note 14 Pro (8/256 GB) za 1199 złotych (cena regularna: 1499 złotych),

za 1199 złotych (cena regularna: 1499 złotych), Redmi Note 14 Pro 5G (8/256 GB) za 1799 złotych + słuchawki Xiaomi OpenWear Stereo w prezencie,

za 1799 złotych + słuchawki Xiaomi OpenWear Stereo w prezencie, Redmi Note 14 Pro+ 5G (12/512 GB) za 2399 złotych + Xiaomi Air Fryer 6,5L w prezencie.

Wszystkie wyżej wymienione promocje obowiązują od 21 stycznia do 9 lutego 2025 roku.

Co oferują smartfony Redmi Note 14?

Na serię składa się pięć modeli, które między sobą mają więcej różnic niż podobieństw. Jedno, co mają wspólne, to 6,67-calowe wyświetlacze AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, ale nawet te panele różnią się rozdzielczością, jasnością i typem szkła, które chroni je przed zarysowaniami.

Różne są też serca: w podstawowym modelu jest to MediaTek Helio G99, a następnie – przez Dimensity 7025, Helio G100 i Dimensity 7300 dochodzimy do procesora Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 w topowym Redmi Note 14 Pro+ 5G. Akumulatory cechują się pojemnością od 5110 do 5500 mAh, a maksymalna moc ładowania to 33, 45 lub nawet 120 W.

Jeśli zaś chodzi o możliwości fotograficzne, to jeden i drugi model bez dopisku Pro został wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix, a bazą w poszczególnych modelach z dopiskiem Pro jest sensor 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Więcej szczegółów znajdziesz w poniższej tabelce porównawczej.

Specyfikacja Redmi Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G i Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Redmi Note 14 5G Redmi Note 14 Pro Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro+ 5G Procesor MediaTek Helio G99-Ultra MediaTek Dimensity 7025-Ultra MediaTek Helio G100-Ultra MediaTek Dimensity 7300-Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Wyświetlacz 6,67 cala,

AMOLED,

2400×1080,

120 Hz,

do 1800 nitów

(Gorilla Glass 5) 6,67 cala,

AMOLED

2400×1080,

120 Hz,

do 2100 nitów

(Gorilla Glass 5) 6,67 cala,

AMOLED,

2400×1080,

120 Hz,

do 1800 nitów

(Victus 2) 6,67 cala,

AMOLED,

2712×1220,

120 Hz,

do 3000 nitów

(Victus 2) 6,67 cala,

AMOLED,

2712×1220,

120 Hz,

do 3000 nitów

(Victus 2) Akumulator (ładowanie) 5500 mAh (do 33 W) 5110 mAh (do 45 W) 5500 mAh (do 45 W) 5110 mAh (do 45 W) 5110 mAh (do 120 W) Aparaty 108 Mpix (f/1.7),

2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro,

2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi,

z przodu 20 Mpix (f/2.2) 108 Mpix (f/1.7) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro,

z przodu 20 Mpix (f/2.2) 200 Mpix (f/1.65) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro,

z przodu 32 Mpix (f/2.2) 200 Mpix (f/1.65) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro,

z przodu 20 Mpix (f/2.2) 200 Mpix (f/1.65) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro,

z przodu 20 Mpix (f/2.2) Łączność 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC Odporność IP54 IP64 IP64 IP68 IP68

Ogólnie rzecz biorąc cała seria reprezentuje średnią półkę. Modele Redmi Note 14 i Note 14 5G wyglądają na całkiem ciekawe opcje dla osób o nieco niższych wymaganiach, a smartfony z dopiskiem Pro powinny zaspokoić oczekiwania użytkowników liczących na dobrą jakość zdjęć i wyższą płynność działania, choć wszystko to okaże się dopiero po testach.