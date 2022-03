Globalna premiera Redmi Note 11 Pro+. Ładuje się w mgnieniu oka

Na rynku globalnym zadebiutował kolejny smartfon z serii Redmi Note 11. W hierarchii stoi on najwyżej, ale nie bez powodu. Smartfon dysponuje bowiem technologią, którą inne modele z tej linii nie mogą się pochwalić, a pozwala ona naładować akumulator w iście ekspresowym tempie.

Redmi Note 11 Pro+ zadebiutował oficjalnie na rynku globalnym

Redmi Note 11 Pro+ został zaprezentowany w Chinach już 28 października 2021 roku. Co ciekawe, smartfon o identycznej nazwie jest dostępny w Indiach od jakiegoś czasu, ale to nie to samo urządzenie – w Polsce ta konstrukcja sprzedawana jest jako Redmi Note 11 Pro 5G. Co więcej, Redmi Note 11 Pro Plus z Chin zadebiutował 6 stycznia 2022 roku w Indiach jako Xiaomi 11i HyperCharge.

Warto jednak było czekać na globalną premierę tego smartfona, ponieważ jest to średniak klasy premium. Najważniejszą cechą tego urządzenia jest flagowa prędkość ładowania – akumulator można ładować z mocą nawet 120 W! Jest to możliwe dzięki zastosowaniu szeregu zaawansowanych technologii, w tym m.in. dwukomorowego akumulatora i większej liczby ścieżek, którymi doprowadzany jest prąd.

Według deklaracji Xiaomi, akumulator o pojemności 4500 mAh można naładować do 100% w zaledwie 15 minut. Jednocześnie producent zapewnia, że nie zniszczy to ogniwa w równie szybkim tempie – nawet po 800 cyklach ładowania zachowa ono do 80% pojemności. Ponadto firma uzyskała certyfikat TÜV Rheinland, który gwarantuje, że ładowanie z tak wysoką mocą jest w pełni bezpieczne. Temperaturę podczas ładowania pomaga utrzymać w ryzach też komora parowa, która pojawiła się w serii Redmi Note po raz pierwszy w historii.

źródło: Xiaomi

Obsługa 120 W ładowania przewodowego to jednak nie jedyna mocna strona Redmi Note 11 Pro+. Smartfon ma ich znacznie więcej. Oferuje bowiem również wyświetlacz Samsung AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 360 Hz. Ekran charakteryzuje się też rozdzielczością 2400×1080 pikseli, współczynnikiem kontrastu 4500000:1 oraz jasnością szczytową 1200 nitów i globalną 700 nitów, a do tego zapewnia wsparcie dla przestrzeni kolorów DCI-P3. Ponadto jest również czujnik światła 360°.

źródło: Xiaomi

W górnej części wyświetlacza znajduje się okrągły otwór o średnicy 2,96 mm, w którym umieszczono aparat o rozdzielczości 16 Mpix z funkcją nagrywania wideo w zwolnionym tempie (720p w 120 klatek na sekundę). Xiaomi chwali się też, że ramki po bokach ekranu mają szerokość jedynie 1,75 mm. W tym miejscu warto także wspomnieć, że czytnik linii papilarnych znajduje się na bocznej krawędzi, podczas gdy na górnej emiter podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz jeden głośnik – drugi jest na przeciwległej krawędzi obok USB-C.

Redmi Note 11 Pro Plus ma wymiary 163,65×76,19×8,34 mm i waży 204 gramy. Na jego tyle znajdują się trzy aparaty, w tym główny o rozdzielczości 108 Mpix z matrycą 1/1.52″, sześcioma soczewkami, przysłoną f/1.89 i technologią łączenia dziewięciu pikseli w jeden większy. Obok jest 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° oraz 2 Mpix do zdjęć makro. Moduł zapewnia m.in. tryb długiej ekspozycji i nocny, a także funkcję nagrywania w 4K w 30 klatkach na sekundę i w aż 960 klatkach w 720p.

źródło: Xiaomi

Jak już zostało wspomniane, Redmi Note 11 Pro+ ma dwa głośniki – są to symetryczne głośniki stereo z dźwiękiem JBL oraz Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio (Hi-Res Wireless Audio też). Producent zapewnił również wsparcie dla AAC/LDAC/LHDC. Ponadto smartfon wyposażono w X-osiowy silnik wibracyjny, dual SIM (2x nano SIM), żyroskop, Bluetooth 5.2, WiFi 6 i moduł NFC. Obudowa urządzenia ma certyfikat IP53 i szkło Corning Gorilla Glass na przodzie. Do tego Xiaomi deklaruje, że może ono pracować w temperaturze nawet -10℃.

Na koniec trzeba jeszcze powiedzieć, że sercem Redmi Note 11 Pro+ jest procesor MediaTek Dimenisty 920 2,5 GHz (6 nm) z modemem 5G, który współpracuje z 6 GB lub 8 GB RAM LPDDR4x i w AnTuTu V9 „wykręca” ponad 500 tysięcy punktów. Ponadto, w zależności od konfiguracji, smartfon dysponuje także 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej. Urządzenie obsługuje karty microSD, na którą Xiaomi przewidziało dedykowany slot, obok dwóch miejsc na SIM w formacie nano. Całość po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą MIUI 12.5.

źródło: Xiaomi

Cena Redmi Note 11 Pro Plus na rynku globalnym

Cena smartfona zaczynać się będzie od 369 dolarów (równowartość ~1550 złotych) za wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Ponadto w sprzedaży pojawią się konfiguracje 8 GB/128 GB za 399 dolarów (~1670 złotych) i 8 GB/256 GB za 449 dolarów (~1880 złotych).

Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Graphite Gray, Forest Green i Star Blue. W zestawie znajdzie się zasilacz o mocy 120 W wraz z przewodem, zakończonym obustronnie złączem USB-C. Do tego producent dorzuca też dedykowane etui.