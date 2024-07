Właściciele Samsungów, nadchodzi rewolucja!

Przykro to mówić, ale obecna strategia Samsunga do złudzenia przypomina politykę Apple, która polega na bardzo powolnym wdrażaniu zmian i nowości w urządzeniach. Koreańczycy postanowili jednak bardziej zaskoczyć użytkowników swoich smartfonów i tabletów. Co więcej, nie będą musieli oni kupować nowego sprzętu, jeśli ich obecny nie jest starszy.

Samsung szykuje duże zmiany w One UI 7

Jesteśmy świeżo po premierze Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6, które jako pierwsze otrzymały najnowszą wersję nakładki – One UI 6.1.1. Nie będą one jedynymi modelami z tym oprogramowaniem na pokładzie, ponieważ Samsung udostępni One UI 6.1.1 również innym smartfonom i tabletom. Jako pierwsze aktualizację mają otrzymać Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra – już w sierpniu 2024 roku.

Następna w kolejności jest aktualizacja do One UI 7. Spodziewamy się, że Koreańczycy oficjalnie ją zaanonsują podczas konferencji SDC 2024, którą zaplanowano na 3 października 2024 roku. Dzielą nas zatem od niej blisko 3 miesiące – bardzo dużo czasu, ale już teraz pojawiła się niezwykle intrygująca informacja na temat nowej wersji oprogramowania.

Renomowany i świetnie poinformowany, branżowy leakster, Ice Universe, przekazał, że One UI 7 może być najbardziej zmienioną wersją w historii One UI, która – przypomnijmy – rozpoczęła się w 2018 roku, gdy One UI zastąpiło nakładkę Samsung Experience. Informator dodał też, że ikony w interfejsie zostały przeprojektowane.

Prywatnie nie jestem fanem wyglądu ikon w One UI, dlatego jestem ogromnie ciekawy, jak się one zmienią. Mam cichą nadzieję, że staną się wizualnie lżejsze i mniej… odpustowe. Wieloletni użytkownicy być może będą jednak potrzebować chwili, żeby się przyzwyczaić do nowego wzornictwa, jeśli zmiany okażą się naprawdę duże, na co wskazują informacje przekazane przez Ice Universe.

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Które smartfony Samsung otrzymają One UI 7 i system Android 15?

Oficjalna lista urządzeń Samsunga, które mogą spodziewać się aktualizacji do Androida 15, nie istnieje, jednak dostępna jest nieoficjalna lista smartfonów i tabletów, których właściciele mogą oczekiwać One UI 7: