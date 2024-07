Masz smartfon Samsunga? Sprawdź, czy otrzymasz najnowszą aktualizację

Do sieci trafiła lista smartfonów Samsunga, które w przyszłości otrzymają aktualizację systemu do Androida 14 z nakładką One UI 6.1.1. Jakie urządzenia mogą otrzymać oprogramowanie wprowadzone do najnowszych Z Foldów 6 i Z Flipów 6?

Samsungi, do których trafią nowości

Tegoroczne wydarzenie Samsung Galaxy Unpacked przyniosło sporo nowych urządzeń. Wśród nich znalazły się oczywiście nowe telefony m.in. Galaxy Z Fold 6 czy Galaxy Z Flip 6. Poza tym koreańskie przedsiębiorstwo wprowadziło do części Europy inteligentny pierścień, o którym wieści pojawiały się wielokrotnie.

Samsung Galaxy Z Fold 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl) Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition (źródło: Samsung)

Na wspomnianych wyżej smartfonach zadebiutowało też nowe oprogramowanie, a konkretnie wersja Androida 14 z nakładką One UI 6.1.1. Teraz pojawiły się informacje, że system ten ma pojawić się także na innych, nieco starszych urządzeniach.

O aktualizacji telefonów technologicznego giganta jako jeden z pierwszych wspomniał Tarun Vats w serwisie X, który często informuje w mediach społecznościowych o nowościach. Z wieści wynika, że praktycznie wszystkie flagowce z 2022 i 2023 roku otrzymają najnowszą wersję systemu.

Exclusive ‼️



Samsung has now officially shared devices which will get One UI 6.1.1 update 🎉



✨ S22/S23/S24 series

✨ Galaxy S23FE

✨ Z Fold4/Flip4 & Z Fold5/Flip5

✨ Tab S8/S9 series



Repost to show excitement #GalaxyS24 #GalaxyS23 #GalaxyS23Ultra #OneUI6 #OneUI #Samsung pic.twitter.com/rS6IkZ4myn — Tarun Vats (@tarunvats33) July 15, 2024

Na udostępnionej liście znalazły się:

Nie wiadomo jeszcze, kiedy aktualizacja mogłaby nadejść do sprzętów. Jak twierdzi portal 9to5google, lista ta może nie wyczerpywać liczby telefonów, które mogą zyskać dostęp do najnowszego Androida z nakładką One UI 6.1.1.

Jakie nowości nadejdą do smartfonów?

Wśród zapowiadanych nowości, o których w swoim wpisie wspomniał Samsung, znalazły się przede wszystkim funkcje oparte o sztuczną inteligencję oraz edycję obrazów.

Użytkownicy otrzymają opcję Portrait Studio, która może przetworzyć zdjęcia prawdziwych ludzi w obrazy rodem z kreskówki czy szkice. Funkcja będzie też miała swój odpowiednik o odwrotnym działaniu – Sketch to Image zamieni odręczny rysunek w wygenerowany za pomocą AI obraz. Dodatkowo pozwoli też na ulokowanie tej grafiki na zdjęciu. Z kolei opcja Live Effect odmieni nudny dwuwymiarowy obraz w 3D.

Funkcja Portrait Studio Funkcja Sketch to Image (źródło: Samsung)

Wśród zapowiadanych funkcji pojawiła się także Motion Clipper. Jej zadaniem będzie zamiana zdjęcia w ruchomy GIF – opcję można będzie aktywować po dłuższym naciskaniu na obraz. W podobny sposób można będzie uruchomić przycinanie za pomocą Cut. Samsung w nowym systemie dodaje także funkcję tłumaczenia bezpośrednio na obrazach lub w tekście.

Opcje te póki co są obsługiwane przez najnowsze Galaxy Z Fold 6 oraz Galaxy Z Flip 6. Producent oficjalnie poinformuje o tym, które funkcje będą mogły zostać aktywowane na konkretnych modelach telefonów.