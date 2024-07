Niższy, szerszy, bardziej kanciasty – taki jest Samsung Galaxy Z Fold 6

Zmiany zachodzące pomiędzy generacjami smartfonów Samsunga z serii Galaxy Z Fold trudno nazwać przełomowymi. Podczas gdy każdy spodziewa się, że producent pokusi się o rewolucję w postaci dodania slotu na rysik S Pen (w końcu istnienie takich prototypów nie jest tajemnicą – widziałam je w Korei na własne oczy!), otrzymujemy zmiany wizualne, jak i pomniejsze usprawnienia związane z warstwą sprzętową i oprogramowaniem. Właśnie zadebiutował Samsung Galaxy Z Fold 6, który jest niższy, szerszy i… bardziej kanciasty względem poprzednika. Co trzeba o nim wiedzieć?

Najbardziej kanciasty Samsung Galaxy Z Fold 6. Mojemu mężowi się spodoba

Zacznijmy właśnie od bryły, bo to jest coś, co rzuca się na pierwszy rzut oka. Galaxy Z Fold 5 miał zaoblone rogi, tymczasem w jego następcy Samsung zdecydował się na zastosowanie bardziej kwadratowej konstrukcji. Mojemu mężowi takie krawędzie zdecydowanie przypadły do gustu.

Przez to udało się wpłynąć też na wymiary urządzenia (154,9 mm) – smartfon jest niższy o 1,4 mm, ale też szerszy (129,9 mm) – po rozłożeniu o 2,7 mm, po złożeniu – o 1 mm. Co ciekawe, telefon jest też lżejszy (239 g) – o 14 g w porównaniu z Galaxy Z Fold 5 i o 24 g w porównaniu z Galaxy Z Fold 4.

Udało się też Samsungowi powiększyć zewnętrzny ekran, ale bardzo, bardzo nieznacznie – o zaledwie 0,1”. Jedni powiedzą, że lepsze to niż nic, inni – że wciąż zewnętrzny ekran jest zbyt wąski, by z niego komfortowo korzystać, gdy nie ma potrzeby otwierania konstrukcji w celu np. szybkiego odpisania na wiadomość.

I tak, zewnętrzny wyświetlacz ma przekątną 6,3”, rozdzielczość 2376×968 pikseli i częstotliwości odświeżania 1-120 Hz, co jest nieznacznym przeskokiem z 6,2”, 2317×904 i 48-120 Hz. Wewnętrzny ekran pozostał bez zmian – to wciąż 7,6”, rozdzielczość 2160×1856 pikseli (tu zaszła delikatna zmiana s 2176×1812 pikseli) i częstotliwość odświeżania 1-120 Hz.

Co jeszcze się zmieniło? Pomidor! Serio, o ile w przypadku Samsunga Galaxy Z Flip 6 tych zmian względem Galaxy Z Flip 5 jest kilka, tak tutaj… Właściwie wszystkie różnice pomiędzy szóstką a piątką już wymieniłam. Oczywistą oczywistością jest zaktualizowana wersja oprogramowania – Android 14 z One UI 6.1.1 i najnowszy procesor – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Nie doczekaliśmy się ani większego akumulatora, ani 16 GB RAM.

Specyfikacja techniczna Samsunga Galaxy Z Fold 6:

wyświetlacz: zewnętrzny: Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,3 cala, rozdzielczość 2376 x 968 pikseli, adaptacyjne odświeżanie 1 – 120 Hz, 2600 nitów, wewnętrzny: Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 7,6 cala, rozdzielczość 2160 x 1856 pikseli, adaptacyjne odświeżanie 1 – 120 Hz, 1750 nitów,

ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy z Adreno 750,

12 GB RAM LPDDR5,

256 / 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 4.0,

Android 14 z nakładką One UI 6.1.1,

WiFi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax), pasma 2,4 + 5 + 6 GHz, gotowy na WiFi 7,

5G, 4G LTE i LTE-A, 3G, 2G,

eSIM,

dualSIM (2x nanoSIM + eSIM),

Bluetooth 5.3 z kodekami SBC, AAC, aptX, LDAC i SSC,

NFC z Google Pay,

GPS, Galileo, Glonass, BeiDou,

czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania,

aparat główny 50 Mpix (f/1.8, Dual Pixel AF, OIS) + ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2, 123°) + teleobiektyw 10 Mpix (3x zbliżenie optyczne, f/2.4, OIS),

aparat do selfie pod wyświetlaczem 4 Mpix + 10 Mpix na froncie (w pozycji złożonej),

akumulator o pojemności 4400 mAh, ładowanie przewodowe 25 W + indukcyjne 15 W + zwrotne 4,5 W,

USB typu C 3.2,

wymiary: złożony: 153,5 x 68,1 x 12,1 mm, rozłożony: 153,5 x 132,6 x 5,6 mm,

waga: 239 g,

wodoodporność IP48.

Samsung chwali się również udoskonalonym zawiasem z podwójną szyną, która wzmacnia składaną krawędź, tym samym lepiej rozprasza wszelkie uderzenia. Dodatkowo, warstwy na wyświetlaczu głównym zostały ulepszone, dzięki czemu bruzda ma być mniej widoczna (i rzeczywiście – jest). Całość chroni Gorilla Glass Victus 2 i oczywiście Armor Aluminium na krawędziach.

Aaa, i ważna rzecz: Samsung Galaxy Z Fold 6 ma siedem lat wsparcia w postaci dużych aktualizacji i łatek bezpieczeństwa.

Nowe funkcje – w tym nowości z AI

Oczywiście nie obeszło się bez nowości w warstwie oprogramowania – jest ich kilka. Najbardziej wyróżnia się opcja “od szkicu do obrazu”, dzięki której możemy narysować coś na telefonie, by po chwili otrzymać obraz wygenerowany za pomocą sztucznej inteligencji. Co ważne, działa to zaskakująco świetnie.

Inna rzecz to możliwość dorysowywania różnych obiektów na zrobionych już zdjęciach. Chcesz, by w Twoim pokoju stanął wazon z kwiatami? Żaden problem – zrób mu zdjęcie, narysuj w żądanym miejscu kwiatki i kliknij, by AI wygenerowało kwiatki, które do tego pokoju pasować będą. Z całą pewnością efektowne.

Pozostając w temacie fotografii, po zrobieniu zdjęcia osobie (to może być też selfie) mamy możliwość wygenerowania obrazów w czterech różnych stylach: komiks, kreskówka 3D, akwarela i szkic. Fajne – zwłaszcza dla osób, które lubią publikować swój wizerunek w mediach społecznościowych w różnych formach.

Osobiście chyba najbardziej spodobała mi się funkcja związana z tworzeniem wiadomości. W dowolnym polu tekstowym możemy wpisać zwięzły prompt, by otrzymać żądaną wiadomość w stylu e-maila, postu na social media (z dodanymi automatycznie emotikonami!), etc. – w stylu formalnym, uprzejmym czy zwykłym. Dla leniwych (czy też oszczędzających czas – fajna opcja).

Do naszej dyspozycji jest też na przykład automatyczny tłumacz dokumentów PDF (pod warunkiem, że nie są zaszyfrowane) czy tłumacz rozbudowany o nowy tryb konwersacji, który umożliwia obu stronom czytanie tekstów na wyświetlaczu głównym i zewnętrznym jednocześnie.

Ile kosztuje Samsung Galaxy Z Fold 6 w Polsce?

Samsung Galaxy Z Fold 6 trafia do sprzedaży w trzech kolorach: szarym, granatowym i różowym. Na samsung.com są też ekskluzywne wersje: czarna i biała.

Jeśli chodzi o ceny, przedstawiają się one następująco:

256 GB: 8699 złotych,

512 GB: 9199 złotych,

1 TB: 10199 złotych.

Dla przypomnienia, Galaxy Z Fold 5 w dniu premiery kosztował, odpowiednio, 8799, 9399 i 10399 złotych, a zatem mamy do czynienia z nieznaczną obniżką cen względem poprzedniej generacji. Ale za to nie ma promocji na start, która pozwalałaby kupić wyższą wersję pamięciową w cenie niższej. Jest za to inna oferta.

W dniach 10-23.07.2024 trwać będzie przedsprzedaż, w ramach której możecie skorzystać z programu odkup z bonusem 450 złotych lub zwrotem na konto 450 złotych + dodatkowo można odzyskać 600-3000 złotych w zależności od wyceny oddawanego sprzętu. Na samsung.com dodatkowo dodawane jest etui oraz darmowy rok Care+.

Nowość znajdziemy także w innych sklepach: Media Expert, x-kom czy RTV Euro AGD (to linki afiliacyjne – kupując za ich pośrednictwem, wspieracie Tabletowo – dziękujemy!).

Regularna sprzedaż Samsunga Galaxy Z Fold 6 ruszy 24 lipca.

Poza smartfonami Samsung pokazał dziś słuchawki Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro, jak również zegarki – Galaxy Watch Ultra i Galaxy Watch 7 w dwóch rozmiarach (40 mm i 44 mm). Dla osób, które zdecydują się na zakup kilku urządzeń z różnych kategorii, Samsung przygotował dodatkową promocję Multi Buy Offer. Przy zakupie dwoch sprzętów można odzyskać dodatkowo 400 złotych, a trzech – 600 złotych.