Premiera OnePlus Pad 2. Mocny tablet, na który czekaliśmy

Ponad rok po premierze pierwszego tabletu, marka OnePlus oficjalnie zaprezentowała jego drugą generację – OnePlus Pad 2. Specyfikacja jest naprawdę solidna. Urządzenie już niedługo będzie można kupić w Polsce. Za ile?

Co oferuje OnePlus Pad 2?

Zacznijmy od tego, co widać na pierwszy rzut oka, czyli od designu. Jeśli macie wrażenie, że już gdzieś widzieliście ten sprzęt, to się nie mylicie. OnePlus Pad 2 jest bardzo, a nawet można powiedzieć bliźniaczo podobny do Oppo Pad 2. Mamy tutaj m.in. charakterystyczną okrągłą wyspę aparatu, umieszczoną na środku plecków urządzenia. W Polsce tablet dostępny będzie w metalowej obudowie w kolorze Nimbus Gray.

Wyświetlacz drugiej generacji nieco urósł względem poprzednika, czyli OnePlus Pad, który oferował ekran o przekątnej 11,61 cala. Nowy tablet został wyposażony w 12,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 3000×2120 pikseli i częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Warto tutaj wspomnieć także o proporcjach wynoszących 7:5, jasności dochodzącej do 900 nitów oraz wsparciem dla Dolby Vision. Do kanapowego konsumowania treści z pewnością przyda się także sześć wbudowanych głośników z Hi-Res.

Sercem OnePlus Pad 2 został procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, znany z flagowców, takich jak Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, Xiaomi 14, czy Honor Magic 6. W tablecie współpracować z chipsetem będzie 12 GB RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Już „na papierze” widać, że po tym sprzęcie możemy spodziewać się sporo, jeśli chodzi o wydajność.

OnePlus Pad 2 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 9510 mAh, obsługujący szybkie ładowanie o mocy 67 W. Producent obiecuje, że przełoży się to na możliwość pełnego naładowania baterii w zaledwie 81 minut.

Warto wspomnieć, że OnePlus Pad 2 został wyposażony także w funkcje AI. Tablet oferuje między innymi narzędzie Gumka AI 2.0, które pozwala usuwać niechciane obiekty ze zdjęć, oraz Inteligentne wycinanie AI 2.0, umożliwiające tworzenie zabawnych elementów i naklejek ze zdjęć. Urządzenie wspiera również funkcję Skanowania dokumentu, Mowa AI, która przeczyta na głos wybrany artykuł, oraz Podsumowanie AI, analizujące i streszczające zawartość stron internetowych.

Cena OnePlus Pad 2 w Polsce

Na dzisiejszym wydarzeniu producent zaprezentował jeszcze smartfon OnePlus Nord 4, zegarek Watch 2R i słuchawki Nord Buds 3 Pro. Niestety, tablet nie będzie dostępny w Polsce od razu, jednak firma nie każe nam na nieco zbyt długo czekać, ponieważ ma trafić nad Wisłę już w sierpniu tego roku. Jego cena nie będzie należeć do najniższych, ponieważ będzie wynosić dokładnie 2699 złotych.

Warto wspomnieć także o dostępności akcesoriów. Funkcjonalność OnePlus Pad 2 można będzie znacznie rozszerzyć, dzięki Smart Keyboard i rysikowi Stylo 2, które będą sprzedawane oddzielnie lub w zestawie z tabletem. Tablet z rysikiem to wydatek na poziomie 3199 złotych, natomiast na zestaw z klawiaturą i rysikiem trzeba będzie wydać 3499 złotych.