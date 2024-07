Intrygujący OnePlus Nord 4 wita się ze światem. Ile kosztuje w Polsce?

Wszystko odbyło się zgodnie z zapowiedziami. Podczas Summer Launch Event w Mediolanie światło dzienne ujrzał smartfon OnePlus Nord 4. To naprawdę interesujący model, mający wiele do zaoferowania – od niezłej wydajności, przez długie wsparcie, aż po metalową obudowę. Wszystko to zaś za nie aż tak duże pieniądze.

Smartfon OnePlus Nord 4 zaprezentowany. Co w sobie ma?

Sercem smartfona OnePlus Nord 4 jest procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (ten sam, który niedawno trafił do Realme GT 6T). To pozwala liczyć na wysoką wydajność, szczególnie że chipset ma do pomocy 12 lub 16 GB szybkiej pamięci RAM typu LPDDR5X. Jeśli zaś chodzi o pamięć masową, w zależności od wariantu jest jej 256 lub 512 GB.

Wewnątrz urządzenia znalazło się również miejsce dla całkiem pojemnego akumulatora (5500 mAh) – to – jeśli dobrze kojarzę – pierwszy raz, gdy mamy do czynienia z tak dużym ogniwem w smartfonie OnePlusa. Dzięki technologii SuperVOOC można go w dodatku ładować z mocą 100 W – to sprawia, że uzupełnianie energii od 1 do 100% zająć ma mniej niż pół godziny.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Czas na kilka słów o możliwościach fotograficznych. Najważniejszą rolę w tym kontekście ogrywa główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą Sony LYT-600. Poza wysoką jakością użytkownicy docenią pewnie optyczną stabilizację obrazu (OIS). Drugie oczko z tyłu to ultraszerokokątny obiektyw z matrycą 8 Mpix.

Z przodu natomiast zainstalowana została kamera o rozdzielczości 16 Mpix, zabierająca dla siebie nieco przestrzeni z 6,74-calowego wyświetlacza. Konkretnie jest to panel OLED o rozdzielczości 2772×1240 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i szczytowej jasności dochodzącej aż do 2150 nitów (typowa zaś sięga 1100 nitów).

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Wszystko to przy grubości niespełna 8 mm, co czyni go najsmuklejszym Nordem w historii. Udało się to osiągnąć między innymi dzięki kompaktowym antenom 5G (mniejszym o 50% niż dotychczasowe).

W kontekście konstrukcji nie można też pominąć faktu, że obudowa została prawie w całości wykonana z metalu – jak podkreśla producent, to „jedyny smartfon z metalową obudową w erze 5G” (prawie – górna część obudowy to szkło).

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Dla porządku jeszcze dodam, że przygotowane zostały trzy wersje kolorystyczne: czarna, srebrna (z grawerunkiem przy użyciu nanolasera 2D) i zielona. Na krawędzi nie zabrakło slidera, odpowiedzialnego za zmianę trybów głośności.

Tak długiego wsparcia OnePlus jeszcze nie oferował

Zaraz po wyjęciu z pudełka OnePlus Nord 4 ma na pokładzie system Android 14. Na tym jednak wcale się nie skończy, bo – po raz pierwszy w swojej historii – producent postanowił zagwarantować 4 duże aktualizacje systemu, wraz z 6-letnim wsparciem dotyczących bezpieczeństwa.

Metalowa obudowa sprawia, że można poszaleć z grawerunkiem (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Równocześnie producent chwali się testami i certyfikatami potwierdzającymi, że przez ten okres 6 lat smartfon będzie działał szybko i płynnie (TÜV SÜD Fluency 72 Month A Rating). Do tego (oparta na sztucznej inteligencji) technologia Battery Health Engine ma stanowić gwarancję długiej żywotności i efektywnego ładowania przez co najmniej 1600 pełnych cykli.

Wróćmy jednak jeszcze na moment do systemu, bo wypada wspomnieć także o tym, że jak zwykle zostanie na niego nałożony OxygenOS. Producent chwali się zastosowanymi w tej nakładce rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Dzięki nim działanie poszczególnych komponentów urządzenia jest optymalizowane w czasie rzeczywistym.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Do tego dochodzą fotograficzne funkcje sztucznej inteligencji, takie jak Gumka AI 2.0 (do usuwania niechcianych obiektów z kadru) czy AI Clear Face (do optymalizacji selfie). Z kolei AI LinkBoost zapewnia najlepsze w danym momencie połączenie sieciowe, a dopełnieniem całości są typowe rozwiązania pokroju zamiany tekstu na mowę, generowania tekstu czy „inteligentnego” podsumowywania treści.

Dostępność, cena OnePlus Nord 4 i promocja na start

OnePlus Nord 4 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Urządzenie jest nieco droższe od swojego poprzednika – trzeba zapłacić jakieś dwie stówki więcej niż za Trójkę. Konkretnie wariant 12/256 GB został wyceniony na 2299 złotych, a wersja 16/512 GB kosztuje 2699 złotych.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że jeżeli szybko zdecydujesz się na zakup, zaoszczędzisz 300 złotych. Tyle właśnie wynosi rabat na start, obowiązujący tylko do 4 sierpnia bieżącego roku. Mało tego, w tym okresie producent dorzuca jeszcze nowiutkie słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro – aby je odebrać, należy po zakupie urządzenia wypełnić formularz na tej stronie.

Regulamin promocji „Kup smartfon OnePlus Nord 4 i odbierz słuchawki w prezencie” (PDF)

Smartfon kupicie między innymi w sklepach:

Ruszyliśmy z testami

OnePlusa Nord 4 my mamy już w swoich rękach – jeśli więc Ty masz jakieś pytania, to śmiało zadaj je w sekcji komentarzy. Póki co zdążyliśmy pobawić się trochę aparatem – poniżej możesz zobaczyć, co jak na razie udało nam się z niego wycisnąć.