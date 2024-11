Królowie wydajności. Oto oni

Wojna pomiędzy firmami Qualcomm i MediaTek najpewniej prędko się nie skończy, a smartfony wyposażone w procesory jednego lub drugiego producenta raz po raz będą cieszyć się pozycją lidera w rankingu najwydajniejszych urządzeń na rynku. Jak sytuacja wygląda obecnie? Raport z pola bitwy jak zwykle przynosi AnTuTu, a jest on o tyle ciekawy, że po raz pierwszy mierzą się ze sobą topowe układy SoC kolejnej generacji: Snapdragon 8 Elite i Dimensity 9400.

Najwydajniejsze smartfony – ranking AnTuTu za październik 2024

AnTuTu to jeden z najpopularniejszych benchmarków na świecie. Testowanie smartfonów przy jego użyciu pozwala zaś na tworzenie takich rankingów jak ten. Pokazuje on, że aktualnie najwydajniejsze smartfony na rynku to OnePlus 13 (z wynikiem 2926644) oraz Iqoo 13 (2906489).

OnePlus 13 (fot. OnePlus)

Oba te modele to urządzenia wyposażone w nowy topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, więc trudno mówić o zaskoczeniu. Chociaż warto zauważyć, że znacznie słabsze wyniki odnotowały dwa inne smartfony bazujące na tym chipsecie: Xiaomi 15 oraz Xiaomi 15 Pro (odpowiednio 2546330 i 2467222), choć i tak wystarczyło to na lokaty w pierwszej dziesiątce (konkretnie 7. i 9.).

Lepsze okazały się niektóre smartfony wyposażone w konkurencyjny procesor flagowy – MediaTek Dimensity 9400. Właśnie taki układ SoC mają na pokładzie pozostałe trzy modele z pierwszej szóstki – kolejno: Vivo X200 Pro (2843812), Oppo Find X8 Pro (2842922), Oppo Find X8 (2814445) i Vivo X200 (2569965), a także zajmujący 8. pozycję Vivo X200 Pro Mini (2467270).

Jedynym w TOP 10 smartfonem z innym procesorem jest zajmujący ostatnie miejsce Iqoo Neo 9S Pro+, w którym zainstalowany został chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Osiągnął on wynik 2097853, co wyraźnie pokazuje, z jak dużym wzrostem wydajności (przynajmniej tej mierzalnej benchmarkami) mamy do czynienia pomiędzy poprzednią a obecną generacją.

Ranking AnTuTu za październik 2024 – topowe smartfony (źródło: AnTuTu)

A które smartfony ze średniej półki są najwydajniejsze?

Zgodnie z tradycją opublikowany został również ranking najwydajniejszych smartfonów ze średniej półki. Tutaj także górą jest Qualcomm, którego procesor Snapdragon 7+ Gen 3 napędza modele z dwóch pierwszych pozycji: OnePlus Ace 3V (z wynikiem 1398811) oraz Realme GT Neo 6 SE (1375304).

Na najniższym stopniu podium stanął zaś smartfon Redmi K70E z procesorem MediaTek Dimensity 8300 Ultra – udało mu się wykręcić niewiele słabszy wynik, bo 1354377.

Wynik powyżej miliona punktów uzyskały także smartfony Realme GT Neo 5 SE i Redmi Note 12 Turbo – oba z procesorami Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, a pierwszą dziesiątkę uzupełniają modele Iqoo Z8, Iqoo Neo 7 SE, OnePlus Ace, Redmi Note 12T Pro oraz Oppo K10 5G.

Ranking AnTuTu za październik 2024 – średniopółkowe smartfony (źródło: AnTuTu)

Najwydajniejsze tablety na rynku – stan na październik 2024

Po raz pierwszy AnTuTu opublikowało także ranking tabletów oferujących najwyższą wydajność. W tym zestawieniu najlepszy okazał się model Redmagic Nova (2149092) wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 OC. Ten sam chipset zamontowany został w tablecie Oppo Pad 3 Pro plasującym się na drugiej pozycji.

Dalej mamy: Iqoo Pad 2 Pro z procesorem MediaTek Dimensity 9300+, Vivo Pad 3 Pro z Dimensity 9300 oraz OnePlus Pad Pro i Lenovo Legion Y700 (2025) – oba ze Snapdragonem 8 Gen 3. Na 7. miejscu znajduje się Xiaomi Pad 6S Pro, którego sercem jest Snapdragon 8 Gen 2, a trzy ostatnie pozycje w rankingu należą do tabletów Vivo Pad 3, Iqoo Pad 2 i Xiaomi Pad 7 Pro ze Snapdragonem 8s Gen 3.

Ranking AnTuTu za październik 2024 – topowe tablety (źródło: AnTuTu)

Tę rundę wygrywa zatem Qualcomm, którego procesory okazały się lepsze w każdym z trzech rankingów. Różnice po raz kolejny nie są olbrzymie, ale jednak po uśrednieniu topowe Snapdragony notują nieco lepsze wyniki niż topowe układy SoC firmy MediaTek.