Quick Share może trafić do urządzeń Apple. Czekam na to!

Google rozważa udostępnienie funkcji Quick Share na urządzeniach Apple z systemami iOS i macOS, co może znacząco wpłynąć na wygodę użytkowników. Funkcja ta, znana posiadaczom sprzętu z Androidem, ułatwia udostępnianie plików w ekosystemie, a możliwe, że niedługo także poza nim.

Quick Share stanie się jeszcze wygodniejszy

Quick Share to technologia opracowana przez Google, która od kilku lat funkcjonuje w jego ekosystemie. Umożliwia użytkownikom błyskawiczne przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami, co w praktyce przypomina AirDrop, znany użytkownikom Apple. Wprowadzenie tej technologii do iOS i macOS mogłoby zmienić sposób, w jaki użytkownicy tych urządzeń wymieniają się plikami z posiadaczami smartfonów i tabletów innych marek.

Według doniesień pojawiających się w sieci, gigant z Mountain View rozważa udostępnienie tej funkcji urządzeniom Apple, co pozwoliłaby na szybkie i bezproblemowe transfery między systemami Android i iOS. Połączenie Quick Share z systemami gigant z Cupertino mógłby otworzyć nowe możliwości współpracy między użytkownikami, którzy do tej pory napotykali na przeszkody przy wymianie danych.

Dla przykładu, przesłanie zdjęć, dokumentów czy plików multimedialnych z iPhone’a na urządzenia Android do tej pory musiało odbywać się albo za pomocą maila albo rozmaitych usług chmurowych, ale w przyszłości być równie proste, jak teraz jest wymiana plików między iPhonem a iPadem.

Apple nie będzie zachwycone

Pomysł wdrożenia funkcji Quick Share w systemach Apple jest obecnie tylko pogłoską, ale jego ewentualna realizacja może okazać się prawdziwą rewolucją. Apple od lat rozwija swój zamknięty ekosystem, w którym funkcje, takie jak AirDrop, mają kluczowe znaczenie. Pozwala to na budowanie lojalności użytkowników, ale zarazem ogranicza wymianę danych z urządzeniami innych producentów. Otwarcie się na Quick Share mogłoby zatem stanowić pewnego rodzaju przełom.

Oczywiście, istnieje też szansa, że Apple zdecyduje się na rozwój własnego rozwiązania, które połączyłoby funkcjonalność AirDropa z kompatybilnością międzyplatformową. To jednak wydaje się mniej prawdopodobne, biorąc pod uwagę technologiczną dojrzałość Quick Share, które na urządzeniach z systemem Android działa już od lat bez zarzutów.