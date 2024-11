Samsung może wprowadzić podobną funkcję do tej znanej z Apple Intelligence

Jak wynika ze zmian odkrytych w beta wersji One UI 7, Samsung zamierza wprowadzić funkcję podobną do tej, którą Apple pochwaliło się podczas prezentowania sztucznej inteligencji. Oczywiście to dobra wiadomość dla użytkowników smartfonów koreańskiego producenta.

Nie ma w tym nic złego

Owszem po prostu kopiowanie konkurencji i wypuszczanie niemal identycznego produktu zasługuje na naganę. Nie ma jednak nic złego w inspirowaniu się rozwiązaniami, które wprowadziła inna firma, a które to rozwiązania pozytywnie przekładają się na korzystanie z danego urządzenia lub oprogramowania.

Nie ma również nic złego w tym, że dany producent jako pierwszy chwali się nową funkcją, a następnie inni rozwijają ten pomysł, dodając podobne, ale odczuwalnie ulepszone rozwiązania w swoich produktach. Co więcej, uważam, że nie chodzi, aby być po prostu pierwszym, ale o to, aby wprowadzić najciekawszy i najbardziej dopracowany produkt, nawet jeśli doszło do inspiracji pomysłem kogoś innego.

Samsung najwidoczniej zainspirował się pomysłem Apple

Według użytkownika platformy X o nicku chunvn8888, Samsung testuje funkcję tworzenia podsumowań powiadomień. Nowość obecna jest w jednej z ostatnich beta wersji One UI 7. Dzięki temu rozwiązaniu, gdy przykładowo mamy dużo nieodebranych powiadomień, będziemy mogli stworzyć podsumowanie zawierające najważniejsze informacje.

Obecnie funkcja obsługuje tylko język koreański, ale najpewniej z czasem pojawi się więcej wspieranych języków. Nie zdziwię się nawet, gdy to Samsung jako pierwszy wprowadzi takie rozwiązanie z obsługą języka polskiego, a w przypadku Apple Intelligence będziemy musieli poczekać dłużej. Tym bardziej, że firmie Tima Cooka niezbyt spieszy się z nawet dodaniem naszego języka w Siri.

Niestety, jest zbyt wcześnie, aby wskazać jakie dokładnie opcje zapewni nowość szykowana przez Koreańczyków. Nie wiemy również, kiedy można spodziewać się jej wdrożenia u większego grona użytkowników – aktualnie prowadzone są wczesne testy. Pozostaje więc obserwować rozwój sytuacji i śledzić kolejne informacje.

Oczywiście możemy trzymać kciuki za to, że Samsung nie każe nam długo czekać. Miejmy również nadzieję, że funkcja generowania podsumowań powiadomień doczeka się obsługi języka polskiego.