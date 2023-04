Premiera realme GT Neo 5 SE. Ten smartfon to mocny zawodnik

Marka realme zaprezentowała oficjalnie nowy smartfon – GT Neo 5 SE. Ten sprzęt może do siebie przyciągnąć nie tylko ciekawym designem, ale również specyfikacją, ponieważ na jego pokładzie znalazło się nawet 16 GB RAM i 1 TB wbudowanej pamięci.

Design, który przyciąga wzrok

Wygląd realme GT Neo 5 SE może przyciągać wzrok przede wszystkim za sprawą wyjątkowej wersji kolorystycznej o nazwie „Final Fantasy”. Dzięki niej smartfon z pewnością wyróżni się wśród swoich konkurentów na sklepowych półkach. Oczywiście to kwestia gustu i dla jednych ten design może być szczytem kiczu, a dla drugich czymś, co zachwyca. Tylny panel smartfona został wykonany z błyszczącego tworzywa pokrytego gradientowym kolorem, który przechodzi od fioletu do błękitu.

źródło: realme

Poza tym plecki smartfona nie różnią się zbytnio od realme GT Neo 5. Mamy tutaj dość dużą wyspę aparatu z dwoma okręgami, w których zamknięte zostały trzy obiektywy. Obok nich znalazła się dioda doświetlająca LED. Z kolei na przednim panelu aparat do selfie umieszczono w okrągłym wcięciu wyświetlacza.

realme GT Neo 5 SE – specyfikacja

Producent wyposażył smartfon w 6,74-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED o rozdzielczości 1,5K (1240×2772 pikseli) z adaptacyjną częstotliwością odświeżania na maksymalnym poziomie 144 Hz. Warto też wspomnieć o maksymalnej jasności, która wynosi 1400 nitów. W okrągłym wcięciu znalazło się miejsce na 16 Mpix kamerkę do selfie z przysłoną f/2.45 oraz kątem widzenia 82,3°. W rzeczywistości jest to ten sam ekran, co w modelu GT Neo 5.

Motorem napędowym smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, który wspiera (w zależności od wersji) 8 GB, 12 GB lub nawet 16 GB RAM. Model GT Neo 5 SE występuje też w trzech wariantach wbudowanej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 3.1: 256 GB, 512 GB oraz 1 TB.

źródło: realme

Główny aparat nowego realme to 64 Mpix jednostka z przysłoną f/1.79 i kątem widzenia 80,7°. Oprócz tego producent umieścił w urządzeniu 8 Mpix sensor połączony z ultraszerokokątnym obiektywem o kącie widzenia 112° z przysłoną f/2.2 oraz 2 Mpix aparat przeznaczony do zdjęć makro.

Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5500 mAh, który według zapewnień producenta powinien wystarczyć na dwa dni pracy na jednym ładowaniu. Bateria wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 100 W.

8.5 Ocena

Dostępność i cena

Producent wprowadził realme GT Neo 5 SE na chiński rynek. Nie wiadomo jeszcze, czy urządzenie zadebiutuje również w innych państwach. Do sprzedaży trafi 10 kwietnia, a jego cena różni się w zależności od wybranego wariantu pamięci.

Za smartfon z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci trzeba zapłacić 2099 juanów (~1300 złotych). Wersja z 12 GB RAM i 256 GB pamięci to wydatek rzędu 2299 juanów (~1440 złotych) oraz 2399 (~1500 złotych) juanów za 512 GB pamięci wewnętrznej. Najdroższa wersja GT Neo 5 SE 16 GB/1 TB wyceniona została na 2799 juanów (~1750 złotych).