Na tańsze gogle Apple trzeba będzie dłużej poczekać

Tańsze, ale niekoniecznie naprawdę tanie gogle Apple mają zadebiutować później niż dotychczas sądziliśmy. Na ekrany OLED w MacBookach też będziemy musieli trochę poczekać.

Kiedy zadebiutują tańsze gogle Apple?

Gogle Apple Vision Pro to z pewnością ciekawy sprzęt, ale obecnie trafiający do dość wąskiego grona użytkowników. Nie dość, że jego dostępność jest ograniczona tylko do wybranych rynków, to ponadto cena odstrasza wielu potencjalnych klientów. Otóż urządzenie w USA wycenione jest na 3499 dolarów.

Podejrzewam, że wiele osób zainteresowanych sprawdzeniem technologii Apple związanej z AR/VR czeka na tańszy sprzęt. Wypada tutaj dodać, że firma z Cupertino faktycznie ma pracować nad takim urządzeniem. Ponadto Apple ma rozważać kilka różnych scenariuszy związanych z goglami.

Niestety, najnowsze informacje raczej nie ucieszą tych czekających na tańsze gogle. Otóż analityk Ming-Chi Kuo, mający spore doświadczenie w ujawnianiu planów Tima Cooka, wskazuje, że w przyszłych roku nie zobaczy tańszych gogli Apple. Premiera tego urządzenia została odłożona w okolice 2027 roku lub może ono zadebiutować jeszcze później.

Niektóre rewelacje wskazywały, że tańsze gogle nie będą jednak naprawdę tanim urządzeniem. Ich cena miała bowiem wynosić około 2000 dolarów, więc wzrost popularności mógłby nastąpić, ale nie byłby on naprawdę duży. Śmiem twierdzić, że taki sprzęt – jeśli ma dotrzeć do szerokiej grupy osób – powinien kosztować podobnie do iPhone’ów Pro. Oczywiście przełożenie premiery o kilka lat może właśnie sprawić, że cena będzie bardziej przystępna.

Zanim zobaczymy tańszą wersję Apple Vision, to czeka nad odświeżenie obecnego modelu. Ma on być wprowadzony w przyszłym roku. Według Kuo możemy liczyć na procesor z rodziny M5, a także obsługę Apple Intelligence. Nie należy wykluczać innych zmian sprzętowych.

Kiedy w MacBookach pojawią się ekrany OLED?

Pod koniec października zespół Tima Cooka wprowadził trzy nowe modele komputerów. Wśród nich znalazły się MacBooki Pro z procesorami M4. W ich przypadku nie dostaliśmy naprawdę dużych zmian. Na większe odświeżenie trzeba niestety poczekać.

Mark Gurman z Bloomberga sugeruje, że prawdziwy powiew świeżości czeka nas w 2026 roku. Wówczas nie tylko zobaczymy nowy design, ale również MacBooki Pro otrzymają ekrany OLED. Cóż, pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.