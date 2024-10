Dobre wieści: flagowce Oppo wracają do Polski!

Flagowe smartfony z serii Oppo Find X8 zostały dziś oficjalnie zapowiedziane. Producent poinformował, że urządzenia spod tego znaku pojawią się również w Europie, a w związku z tym także w Polsce!

Ostatnim flagowcem z tej rodziny, który był oficjalnie dostępny w Polsce, był Oppo Find X5 z 2022 roku. Dwa kolejne modele ominęły cały Stary Kontynent ze względu na rozmaite kwestie prawne – a szkoda, bo miały do zaoferowania naprawdę sporo. Dobra wiadomość jest taka, że udało się to wszystko rozwiązać i w Europie znów będziemy mogli cieszyć się topowymi urządzeniami chińskiego producenta.

Smartfony z serii Oppo Find X8 pojawią się w Polsce!

Na dobry początek w Polsce zadebiutują smartfony z serii Oppo Find X8, które właśnie doczekały się oficjalnej zapowiedzi. To urządzenia, których najmocniejszą stroną są aparaty – wykorzystano w nich system Hasselblad Master Camera, który oferować ma wyjątkowo wysoką jakość zdjęć i nagrań wideo.

Poza tym z informacji prasowej dowiadujemy się, że Oppo Find X8 i Oppo Find X8 Pro to także nowa technologia akumulatorowa, pozwalająca liczyć na długi czas działania przy zachowaniu smukłych konstrukcji. Producent zapewnia, że spokojnym można być również o wydajność, a wisienką na torcie będą zaawansowane funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję – zawarte w ColorOS 15, bazującym na najnowszym systemie Android 15.

Oppo Find X8 po lewej i Find X8 Pro po prawej (fot. Oppo)

Specyfikacja Oppo Find X8 oraz Find X8 Pro

Jeden i drugi model został wyposażony w topowy procesor MediaTek Dimensity 9400, który do pomocy ma od 12 do 16 GB RAM i od 256 GB do 1 TB pamięci masowej. Konstrukcje zaś, pomimo wyjątkowej smukłości, są też naprawdę solidne, bo zgodne z wymogami klas IP68 i IP69.

Podstawowy model Oppo Find X8 ma dodatkowo akumulator o pojemności 5630 mAh, a wariant z dopiskiem „Pro” – aż 5910 mAh. W obu przypadkach można liczyć na szybkie ładowanie: przewodowo z mocą 80 W, a bezprzewodowo z mocą 50 W.

Oppo Find X8 (źródło: Oppo)

Modele te różnią się od siebie także rozmiarem wyświetlacza. Smartfon Oppo Find X8 ma mniejszy panel, o przekątnej 6,59 cala, podczas gdy Oppo Find X8 Pro dysponuje 6,78-calowym ekranem. Oba cechują się częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz jasnością sięgającą aż 4500 nitów.

Jeśli chodzi o aparaty, to podstawowy Oppo Find X8 ma trzy „oczka” o rozdzielczości 50 Mpix: główne (f/1.8), ultraszerokie (f/2.0) oraz peryskopowy teleobiektyw (f/2.6), a z przodu zainstalowana została kamera 32 Mpix (f/2.4) do selfie. Model z dopiskiem „Pro” ma zasadniczo ten sam zestaw, ale dorzuca do tego wszystkiego jeszcze czwarty aparat 50 Mpix z tyłu – teleobiektyw (f/4.3), również peryskopowy.

Oppo Find X8 Pro (źródło: Oppo)

Ile kosztują smartfony Oppo Find X8 i X8 Pro?

Na koniec – ceny. W Chinach, gdzie można już zamawiać te urządzenia, prezentują się one następująco: